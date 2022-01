Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari apresentará seu carro da Fórmula 1 de 2022 no dia 17 de fevereiro e poderá ter mudanças em uma área de design notável.

De acordo com rumores vindos de Maranello, a equipe poderia voltar a ter a uma caixa de ar triangular, sem os dois ‘chifres’ que diferenciam o SF21 do resto na temporada passada.

Entende-se que a equipe quer se afastar do design oval da caixa de ar que tinha na temporada passada para fornecer menos obstrução ao fluxo de ar destinado à asa traseira.

Isso significa que os projetistas da escuderia terão que encontrar uma maneira de fornecer ar fresco para a unidade de potência e seus auxiliares, que foram atendidos pelos canais externos no design oval da caixa de ar.

No entanto, com a forma dos sidepods tendo que passar por uma extensa reformulação para 2022, pode ter optado por reembalar os vários radiadores e eletrônicos alojados ao redor da unidade de potência e nos sidepods.

Isto deve-se a uma mudança na colocação dos Side Impact Protections Spars (SIPS) superiores para 2022, com os regulamentos exigindo que eles estejam situados pelo menos 60 mm mais altos do que nos anos anteriores.

Isso praticamente exclui o uso do design de entrada alta que foi introduzido pela primeira vez pela Ferrari em 2017 (foto acima) e foi rapidamente copiado no grid, com todos os carros apresentando o design na última temporada.

À medida que a linha de patrocínios da equipe mudou, também há alguns pontos de interrogação sobre as escolhas de pintura que a Ferrari fará daqui para frente e pode até vê-los usar um esquema de cores diferente durante os testes do que veremos quando os carros correrem com para valer na primeira corrida da temporada.

