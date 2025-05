ANÁLISE F1: Como a Ferrari espera surpreender em Mônaco?

Charles Leclerc dominou os três treinos livres da Fórmula 1 neste fim de semana em Mônaco, surpreendendo os fãs da Ferrari depois de dificuldades na classificação em Ímola. O piloto quer se manter com os dois pés no chão, afinal, o traçado de Monte Carlo não apresenta muitos pontos de ultrapassagem e a vitória é praticamente decidida na classificação.

"Mônaco muitas vezes traz surpresas", disse Leclerc, apesar de manter seus receios diante as dificuldades que Monte Carlo apresenta.

Uma andorinha não faz verão, mas o ritmo da Ferrari surpreendeu e pode se tornar uma dificuldade para a McLaren superar, com a Red Bull de Max Verstappen na cola.

Uma competitividade que também encontra sua motivação naqueles mesmos elementos que, paradoxalmente, até agora a impediram. Em comparação com outros eventos, como Miami, para citar um exemplo recente, Monte Carlo não exige compromissos tão ousados e permite que se siga em uma única direção.

Pistas lentas como Singapura, repleta de curvas de 90 graus semelhantes, ou Monte Carlo permitem menos concessões na parte aerodinâmica, onde há uma tendência de se desviar para asas de alta carga, e mecânica, com suspensão mais macia para absorver a aspereza do asfalto e atacar os meios-fios.

Embora certas características do DNA do carro permaneçam inalteradas, para um SF-25 que até agora se mostrou rígido demais em sua tentativa de manter uma plataforma o mais estável possível, o fato de poder correr com configurações mais 'macias' o ajudou a encontrar uma margem maior de adaptação do que em outras pistas. Além disso, o fato de ter que correr em um traçado urbano cheio de irregularidades faz com que todos elevem os carros.

O principal, porém, é outro. Os pilotos se sentiram confortáveis com o carro nas ruas estreitas do Principado. Tanto Leclerc quanto Lewis Hamilton comentaram sobre a boa sensação, algo que raramente havia sido visto nesta temporada, quando configurações mais extremas estavam pressionando um carro que estava nervoso e forçado a se comprometer para extrair o potencial.

Se a capacidade de fazer menos concessões ajudou a ocultar alguns dos problemas críticos do carro, isso não significa que o SF-25 tenha mudado de pele: nos treinos livres, ele fez o tempo exatamente onde se esperava, ou seja, nas seções de velocidade média-alta, enquanto sofria nas seções lentas, onde o MCL39 continua a ser a referência.

Isso ficou claramente evidente na curva Tabaccaio e na área Piscine, um dos poucos trechos em que os carros foram vistos se arrastando contra o asfalto hoje. Uma margem que, no entanto, não se repete em todas as áreas de velocidade média-alta, como em Massenet e Casino, talvez porque nessas seções há muito trabalho frontal para fechar a curva, e aí o SF-25 tende a revelar algumas de suas limitações.

Outro elemento que colocou o SF-25 na liderança foi sua velocidade nos trechos, com uma supremacia que não é apenas uma questão de tração ou asas, mas também de mapeamento. Embora seja verdade que, em geral, o carro vermelho é mais eficiente que suas rivais, em Mônaco, a McLaren apareceu com uma asa não para carga máxima, mas com uma solução intermediária, semelhante à usada no ano passado em Zandvoort.

Comparação de telemetria Piastri-Leclerc: deve-se notar que eles chegaram com várias voltas no pneu, mas o C6 aguentou bem, dando-lhe tempo para respirar, e houve uma grande evolução na pista

Como há apenas uma zona de DRS na reta de largada, não se trata nem mesmo de eficiência com a asa aberta, mas apenas de eficiência e mapeamento: o SF-25 avallino parece ter se esforçado um pouco mais, ganhando cerca de um décimo e meio nas retas.

Somando a competitividade nas Sprints, a competitividade na primeira frenagem e, acima de tudo, a capacidade em Massenet de se manter em um nível quase semelhante ao da McLaren, fica mais claro de onde surge o décimo de vantagem construído no primeiro setor.

As dificuldades começam onde a McLaren, ao contrário, brilha. Quanto menor a velocidade, mais as qualidades mecânicas do MCL39 aparecem. Não é coincidência que na curva 5, a Mirabeau, e no hairpin, a diferença comece a aumentar em favor do carro papaia.

Mas o aspecto interessante é visto nas curvas 7 e 8. A curva 7 é um daqueles trechos em que você tenta cortar o meio-fio interno para cobrir menos terreno e limitar a saída de frente: enquanto os pilotos da McLaren podem ser agressivos, os da Ferraristi preferiram contornar o meio-fio, evitando cortá-lo visivelmente, confirmando que há limites.

De fato, um dos grandes pontos fortes do MCL39 é sua configuração relativamente macia em comparação com a concorrência, que se destaca principalmente em meios-fios e seções lentas, sem, no entanto, sacrificar muito as seções mais rápidas.

Uma característica que, combinada com a alta carga, lhe confere boa versatilidade. No entanto, vários erros também foram vistos nos treinos livres, e os próprios pilotos admitiram que não estavam totalmente no controle.

Em termos realistas, a McLaren continua sendo a principal força "silenciosa", mas precisará do que tem faltado com frequência nesta temporada: a capacidade de fazer tudo junto. Porque em uma única volta, Leclerc não dá descontos, especialmente em casa. Além disso, é provável que o delta nos trechos de classificação seja reduzido, o que deve permitir que ele se aproxime.

Falando em rivais, quem sofreu um TL2 sem brilho foi a Red Bull, mas isso também está relacionado às escolhas de configuração da equipe, que à tarde se desviou para uma configuração que se mostrou errada, causando a saída de frente excessiva. Em uma pista como Mônaco, onde é crucial ter confiança na dianteira, Verstappen pagou por isso, especialmente nas seções lentas.

Na verdade, os problemas foram semelhantes aos da Ferrari, mas de forma ainda mais acentuada e sem a vantagem nos trechos que ele costuma ter, esperando que o motor suba no sábado. Será uma questão a ser acompanhada de perto amanhã, esperando o habitual "milagre da noite", que já faz parte do estilo de trabalho deles na pista.

Mais atrasada, por outro lado, está a Mercedes, que, depois das dificuldades enfrentadas em Ímola, optou por dar um passo atrás em algumas das soluções introduzidas nas margens do Santerno, a começar pela nova suspensão traseira, reservada para a especificação anterior. No caso deles, a diferença se torna mais linear durante a volta, com as perdas mais significativas na média-rápida: haverá trabalho a ser feito na configuração.

