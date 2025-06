Luca de Meo é um autoproclamado fanático por carros que transformou o Grupo Renault e reinventou a Alpine - portanto, sua saída abrupta para o mundo dos artigos de luxo é um sinal de alerta para a indústria automobilística, bem como para a equipe de Fórmula 1, que está passando por dificuldades.

Quando o executivo italiano se tornou CEO da Renault em 2020, o grupo tinha acabado de registrar um prejuízo de 7,3 bilhões de euros e estava à beira do colapso quando a economia mundial parou durante a pandemia de COVID-19.

Ao reverter essa situação para um lucro operacional de 4,26 bilhões de euros no último conjunto de resultados anuais, De Meo colocou em ação o que chamou de "Renaulution", introduzindo novos modelos interessantes e revigorando a moribunda submarca Alpine.

A questão agora é saber o que acontecerá com os 'filhos da Renaulution', já que De Meo deixa totalmente o setor automobilístico para se tornar CEO da Kering, grupo francês de marcas de luxo que inclui a Gucci, entre outras.

O que diferenciava De Meo de seus antecessores na Renault e de muitos outros executivos de empresas automobilísticas era sua capacidade de combinar a paixão por um ótimo produto com o conhecimento financeiro. Ele conseguia controlar o conteúdo de uma planilha como qualquer outro, mas também deixava claro para todos abaixo dele que sua missão era criar "GFC" (em particular, "great fucking cars", ou carros do caramba).

Sob a liderança do CEO anterior, Carlos Ghosn, a primeira prioridade era a redução de custos, e a linha de produtos se tornou insípida. O episódio bizarro da prisão de Ghosn no Japão e sua fuga para o Líbano em um estojo de instrumentos musicais precipitou um período de turbulência, com os CEOs interinos Thierry Bollore e Clotilde Delbos tendo que enfrentar uma 'guerra civil' na sala de reuniões.

De Meo já havia trabalhado para a Fiat e para o Grupo Volkswagen, e é considerado o responsável pelo renascimento do Fiat 500. Entre seus primeiros atos na Renault estava o cancelamento de uma proposta para reinventar o supermini 5 como um carro elétrico e acelerar sua produção.

Sua paixão por submarcas esportivas ficou evidente na recriação da Abarth (na Stellantis) e da Cupra, portanto era lógico esperar que ele se tornasse um defensor da Alpine, que não tinha nada planejado depois do modelo A110.

Mas, embora a linha de carros de rua da Renault seja agora muito mais atraente do que era há cinco anos, a forma como De Meo lidou com a equipe Alpine de F1 - que foi rebatizada como tal a seu pedido - foi bem menos segura.

Quando a equipe se tornou a Alpine em 2021, De Meo dispensou os serviços do chefe de equipe de longa data Cyril Abiteboul. Em teoria, a equipe de Enstone deveria ser comandada - pelo menos nas pistas - por Davide Brivio, uma estrela recrutada da MotoGP.

No entanto, o ex-aerodinamicista da McLaren e técnico da FIA Marcin Budkowski, que havia se juntado recentemente como diretor técnico executivo, também parecia estar no páreo.

Para aumentar a confusão sobre quem estava realmente no comando, o CEO da Alpine Cars, Laurent Rossi, outro nomeado por De Meo e um indivíduo que parecia não ter nenhuma experiência no setor além de um punhado de MBAs, também se tornou um frequentador assíduo de etapas da F1.

Seu reinado é notável pelo fato de ele ter subido ao pódio para receber o troféu de construtor vencedor após o GP da Hungria de 2021 e por ter alienado o principal consultor Alain Prost a ponto do tetracampeão ter se afastado antes do final do ano.

Laurent Rossi, CEO da Alpine F1 , Esteban Ocon, Alpine F1, 1ª posição, e Lewis Hamilton, Mercedes, 3ª posição, no pódio Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images

Independentemente do que aconteceu entre eles, Prost ainda estava irritado dois anos depois, quando Rossi foi demitido. Em uma entrevista contundente no L'Equipe, Prost declarou que seu nêmesis era um exemplo perfeito do "efeito Dunning-Kruger", a relação inversa entre a capacidade intelectual de uma pessoa e a estimativa que ela faz de suas próprias habilidades.

Nessa briga, Brivio se desviou para uma série de 'não empregos' antes de retornar discretamente ao mundo das duas rodas.

Desde então, as contratações e demissões continuam em ritmo acelerado. Quando Flavio Briatore foi contratado como "consultor executivo" no ano passado, foi visto por pessoas do setor como a última jogada de De Meo na equipe de F1.

A função de Briatore era quebrar quantas cabeças fossem necessárias para dar a volta por cima com a equipe, ou então ela seria vendida: nenhuma medida estava fora de cogitação.

Flavio Briatore, consultor executivo da Alpine Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Para isso, uma vaca sagrada foi levada ao matadouro: O departamento de motores da Renault Sport em Viry-Chatillon, pioneiro da turboalimentação e lar de muitos V10 vencedores de campeonatos, foi informado de que iria ser cortado e que a Alpine se tornaria cliente da Mercedes em 2026. Naturalmente, houve muito choro e ranger de dentes, mas isso foi feito de qualquer maneira.

A comunicação foi feita de forma desleixada. Em uma publicação agora famosa no LinkedIn, um ex-funcionário desabafou sobre a gestão De Meo, acusando-o de covardia por não informar a equipe da Viry pessoalmente e delegar a tarefa a um funcionário.

De Meo não se desculpou, apontando em uma entrevista no ano passado que não há incentivo financeiro para construir o motor e o chassi.

"O esquema de recompensa da FIA [distribuição de verbas segundo o Pacto de Concórdia] é dado apenas aos resultados do chassi, portanto, quando a McLaren ou a Aston Martin vencem, elas recebem a compensação financeira na íntegra, embora usem motores Mercedes-Benz", disse ele.

"Na Renault, temos que pagar um adicional de 250 milhões de euros pelos motores. Comando uma empresa de capital aberto e faço isso há uma década - tenho que tomar decisões racionais todos os dias".

"A mídia reagiu negativamente à decisão de usar motores Mercedes-Benz, mas o caso comercial não funcionaria de outra forma: o custo anual dos motores será de 20 milhões de euros, o que equivale a 250 milhões de euros. Se esse fosse o seu dinheiro, o que você faria?"

Oscar Piastri, McLaren, Franco Colapinto, Alpine Foto de: Peter Fox / Getty Images

"Acredito muito no valor das marcas, e não foi uma decisão fácil de tomar, mas foi vital. E quando a Alpine chegar ao pódio e vencer com regularidade, todo o ruído negativo será eliminado". Esse momento parece mais distante do que nunca.

Os especialistas do setor automotivo veem a saída de De Meo não apenas como um caso clássico de "novos desafios" - a situação financeira atual do Grupo Renault é saudável, o que aumenta o valor de mercado de De Meo e o torna muito atraente para a Kering, cujas vendas da marca Gucci despencaram - mas também como um presságio de problemas que estão por vir no mundo automobilístico.

De Meo há muito tempo vem adotando uma política de aliança com empresas chinesas, incluindo a Geely, no que se refere à tecnologia de trem de força e aos meios de acelerar a produção de carros, mas recentemente ele tem falado sobre a ameaça ao setor automobilístico europeu de carros baratos (subsidiados pelo Estado) que inundam o mercado. Ele também reverteu sua posição sobre a imposição de tarifas pela União Europeia sobre as importações chinesas de veículos elétricos.

Portanto, você poderia interpretar isso como um caso de saída enquanto a situação é boa. Além disso, o setor de artigos de luxo é conhecido por ser um tanto tranquilo, com grandes margens de lucro, de modo que há muitos frutos fáceis para um executivo bem versado em redução de custos.

Naturalmente, a saída de De Meo lançou mais dúvidas sobre o futuro do projeto de F1 da Alpine. "Na Fórmula 1, a estabilidade vem da visão e da execução", disse Briatore em Montreal. "Temos um plano. Luca apoiou esse plano. Sua saída não nos impedirá".

É fácil dizer isso - mas no mundo corporativo, assim como na savana africana, um leão que assume a liderança de um bando mata os filhotes de seu antecessor.

Luca de Meo, CEO do Grupo Renault, conversa com Flavio Briatore, consultor executivo da Alpine F1 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Isso coloca Briatore na linha de fogo imediata. Além de ser uma figura polêmica na F1, devido ao seu papel no escândalo de manipulação de resultado do GP de Singapura de 2008, o Singapuragate, Briatore não é um funcionário em tempo integral, mas um contratado. Diz-se que seu contrato também lhe dá o direito de "molhar o bico" em acordos comerciais, um acordo que tem sido analisado de forma ruidosa pela mídia francesa.

O Grupo Renault afirma que existe um "plano de sucessão já definido" para um novo CEO. Quem está na indústria dizem que a verdade dessa afirmação será revelada pela escolha do ex-diretor: Denis Le Vot, da Dacia, seria o candidato favorito à sucessão, mas também se fala em uma aproximação com o COO da Stellantis, Maxime Picat.

Um escolhido de De Meo certamente seria a escolha preferida da Alpine. Uma pessoa de fora seria um prenúncio preocupante de mais mudanças e incertezas para a equipe de Enstone.

