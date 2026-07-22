ANÁLISE F1: Como Alonso pode se tornar peça-chave no mercado de pilotos de 2027

Dentro de poucos dias a Aston Martin estreará a 'versão B' do AMR26, o carro desta temporada da Fórmula 1 e que tem funcionado muito abaixo das expectativas. Há quem acredite em uma evolução, algo completamente novo, dado que o projeto foi novamente submetido a todos os crash tests, sinal de uma intervenção em pontos-chave. A estreia de um carro revisto já representa, por si só, uma grande notícia, porém, neste caso, pode ter consequências que vão muito além da pista.

O AMR26 B está destinado a representar um divisor de águas. Se estiver de acordo com as expectativas, o projeto poderá retomar um percurso interrompido bruscamente nas primeiras corridas da temporada, quando se tornou evidente que o potencial previsto pela equipe não se traduziria nos resultados esperados.

Porém, o primeiro efeito pode ser visto fora da pista, em relação a Fernando Alonso, cujo futuro tem sido assunto de discussão constante. Uma Aston Martin competitiva, mesmo à espera de uma unidade de potência da Honda melhorada, tornaria a permanência do espanhol em 2027 muito provável. Seria difícil imaginar Alonso desistindo exatamente no momento em que o projeto "Newey-Honda" começaria finalmente a mostrar o seu verdadeiro potencial.

Além disso, Lawrence Stroll recuperaria a confiança no investimento feito e os primeiros seis meses da temporada poderiam ser arquivados.

Presentazione Power Unit Honda RA626H Foto di: Honda

Mas quando se leva para a pista um carro tão profundamente revisto, não há certezas. Se o AMR26 B não confirmar as expectativas, as consequências podem se estender muito, causando inclusive o chamado 'efeito dominó'.

Não é segredo que o bicampeão tem em cima da mesa também a hipótese de encerrar a carreira na Alpine, um cenário antecipado pela Motorsport.com no fim de semana do GP de Barcelona. A possibilidade poderia se concretizar no momento em que Alonso percebesse não haver evolução em Silverstone.

A operação não seria simples, especialmente ao se considerar o salário do espanhol. Segundo o portal italiano AutoRacer, o retorno de Alonso ao time francês representaria uma redução salarial. Entretanto, o novo acordo de patrocínio com o grupo Gucci poderia oferecer à Alpine uma maior margem para negociação.

E é a partir desta possível transferência que o efeito dominó começaria no mercado de pilotos. No fim de semana de Spa, Franco Colapinto foi visto jantando com James Vowles, chefe da Williams, e um novo encontro entre eles foi reportado na manhã de sábado. O movimento poderia ser explicado caso Alonso realmente escolhesse a Alpine. Nesse cenário, o argentino perderia o lugar na equipa francesa e um retorno ao time de Grove representaria uma solução lógica.

Carlos Sainz, Williams Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Restaria então completar a última peça, ou seja, identificar o piloto destinado a vaga de Alonso na Aston Martin. O nome de Carlos Sainz apareceu com certa insistência nos últimos dias, mas, no paddock, Esteban Ocon também é apontado como possível candidato, dado sua incerteza nos planos futuros da Haas.

Sainz também foi associado à Audi, entretanto, Nico Hülkenberg tem contrato válido até o final da temporada de 2027. O acordo não representa um obstáculo intransponível, mas tornaria a operação muito mais cara e a transferência do espanhol para o time alemão não parece concreta neste momento.

A estreia do AMR26 B pode, então, se tornar um dos momentos mais importantes da temporada, também fora da pista. Do nível de competitividade da nova Aston Martin pode depender não só o futuro do projeto de Silverstone, mas também o primeiro verdadeiro efeito dominó destinado a caracterizar o mercado de pilotos de 2027.

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