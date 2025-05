Lando Norris não queria pensar muito sobre as complicações de uma troca de pneus extra obrigatória para o GP de Mônaco de Fórmula 1, introduzida para limitar a chance de uma repetição da corrida sem paradas de 2024.

Mesmo depois de classificar na pole, o segundo local mais desejado de Mônaco, atrás apenas do Palácio do Príncipe, o britânico fez questão de deixar a estratégia para sua equipe - e simplesmente executar a corrida do seu jeito.

Ele tinha sua própria agenda em mente: conquistar sua primeira vitória desde a abertura da temporada na Austrália, em março, encerrar uma série de resultados pouco convincentes e acabar com a lenta redução de seu déficit em relação à liderança de Oscar Piastri. Ele não podia se dar ao luxo de apostar todas as suas fichas em um único número e esperar ter sorte no giro hipnótico da roleta. Mesmo assim, uma abordagem de baixo risco não estava isenta de erros terríveis.

O prelúdio do 82º GP de Mônaco foi definido pela adição de um pitstop extra. Aqueles que se classificaram entre os 10 primeiros tinham maior probabilidade de traçar um curso convencional por meio das complicadas opções estratégicas, enquanto os que estavam na parte de trás do pelotão tinham mais motivos para optar por algo anormal - ou fazer as duas paradas mais cedo ou ir fundo na corrida e torcer por um safety car.

Como aconteceu, a 'normalidade' venceu - assim como Norris. Situado precariamente entre um Max Verstappen fora de estratégia, que ainda não havia feito sua última parada para troca de pneus, e seu companheiro na primeira fila, Charles Leclerc, a corrida foi nervosa até a última volta, quando Norris foi finalmente promovido de volta à liderança, da qual mantinha um controle rígido.

Horas depois de ver o piloto júnior da McLaren, Alex Dunne, bater em Victor Martins na Sainte Devote na volta de abertura da corrida da Fórmula 2, Norris quase colocou seu próprio equipamento em lugares onde não deveria estar na largada.

Norris sobreviveu ao seu bloqueio na primeira curva para manter a liderança Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Como sempre, as oportunidades em Mônaco não são muito boas. O sabre de Leclerc não atingiu nada além de ar rarefeito, já que Norris manteve impulso suficiente na Massenet para garantir que o piloto da Ferrari nunca estivesse realmente ao seu alcance. O britânico tinha a posição na pista - como Leclerc fez no ano passado a caminho da vitória - mas com a complicação adicional de precisar pagar as duas paradas.

Os líderes não pararam no safety car virtual inicial, produzido quando Andrea Kimi Antonelli passou por Gabriel Bortoleto na Portier e mostrou o muro para o brasileiro. Bortoleto saiu do incidente com danos mínimos, mas isso deu a alguns dos retardatários a chance de fazer uma parada antecipada com uma déficit relativamente baixo.

Quando o período de corrida sob delta foi encerrado, Norris e Leclerc já tinham ultrapassado Piastri e Verstappen quando a prova voltou à velocidade máxima, com mais de três segundos separando os dois grupos.

Na verdade, não foi bem a toda velocidade - Norris estava ditando um ritmo tranquilo nas primeiras voltas do GP. Quando comparado a Oliver Bearman, da Haas, que havia apostado em uma parada na primeira volta após sua penalidade de 10 posições no grid, Norris estava sendo cerca de quatro a cinco segundos mais lento que seu colega britânico.

"Às vezes era complicado. Havia grandes grupos de carros, então passar por eles sem cometer erros, sem que acontecessem coisas bobas, era sempre a parte mais estressante" Lando Norris

Ainda assim, foi o suficiente para gerenciar os pneus logo no início; enquanto Leclerc ainda estava no vácuo, a dupla líder mantinha uma vigilância saudável sobre Piastri, que tinha seus espelhos retrovisores cheios de Verstappen durante o primeiro ato da corrida.

Outra ameaça de safety car surgiu quando Pierre Gasly bateu na traseira do companheiro Yuki Tsunoda, quebrando a suspensão dianteira esquerda e a asa dianteira. De alguma forma, Tsunoda saiu ileso da colisão. Gasly carregou o carro de volta para os boxes, já que o controle de corrida preferiu pegar leve e optou por não colocar mais do uma bandeira amarela na pista.

A 'causa' de Norris foi ajudada ainda mais quando uma janela de pit começou a se abrir, já que a estratégia de bloqueio de Liam Lawson para o companheiro de equipe, Isack Hadjar, criou um abismo entre o pelotão da frente e o restante. A McLaren viu Hadjar ir para o box, seguido por Lewis Hamilton, Esteban Ocon e Fernando Alonso, o que deixou uma lacuna de cerca de 20 segundos de espaço livre para Norris entrar.

A colisão de Gasly com Tsunoda não acionou o safety car - e, de alguma forma, o piloto da Red Bull sobreviveu à batida sem danos Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Em sua parada na 19ª volta, Norris trocou os pneus médios pelos duros e voltou ao circuito atrás de Verstappen, com uma diferença de 11 segundos para flexibilizar seu ritmo com os pneus novos e garantir que Leclerc não pudesse se beneficiar de undercut. O piloto da Ferrari aguentou três voltas extras enquanto os estrategistas da Scuderia tentavam manter uma janela de safety car, mas o chamaram no final da volta 22 para responder à parada anterior de Piastri.

Verstappen, largando nos pneus duros, tinha como objetivo ir mais longe na corrida. O piloto da Red Bull estava operando com seu único conjunto de compostos faixa branca, com um conjunto de pneus médios esperando por ele - assim, ele queria minimizar a duração do stint que teria de fazer mais tarde com os pneus macios C6.

Mas ele não podia demorar muito; Norris estava se aproximando, e a Red Bull precisava ficar à frente de Hamilton - que havia saído em quinto - enquanto o sete vezes campeão estava fechando a janela de pit-stops.

Assim, Norris retomou o controle da corrida no final da 28ª volta, com uma boa vantagem de 5s8 sobre Leclerc. A partir daí, as coisas pareciam se acalmar; mesmo quando Alonso abandonou com suspeita de problema na unidade de potência, o espanhol virou à esquerda na Rascasse para deixar a prova mais cedo. Sem VSC, sem safety car - nada que reunisse novamente o grid.

Embora a saída de Alonso tenha garantido que Norris não precisasse lidar com nenhum safety car inoportuno, semelhante ao que o ajudou a garantir sua vitória em Miami no ano passado, a situação acabou encarregando os líderes de abrir caminho pelos retardatários.

"Às vezes era complicado", disse Norris sobre o tráfego. "Havia grandes grupos de carros, então passar por eles sem cometer erros, sem que acontecessem coisas bobas, era provavelmente a parte mais estressante. Fora isso, me senti bem. Eu me senti bem com o gerenciamento dos pneus, os stints, então ficamos felizes."

Quando chegou a segunda rodada de paradas, a McLaren fez sua parte de forma diferente - e talvez com um ar de hesitação. Norris estava se aproximando do tráfego pela segunda vez; o grupo do meio estava se entregando a uma condução dolorosamente lenta, a ponto de os líderes não demorarem muito para alcançar o grupo novamente.

Piastri foi chamado em primeiro lugar na 48ª volta, em uma tentativa de fazer Leclerc responder, deixando a Norris uma brecha para se encaixar ao fazer sua última parada duas voltas depois. A Ferrari fez exatamente isso; embora Norris tivesse margem suficiente para se manter à frente do monegasco, isso o colocou na posição de ter que desviar do tráfego que acabara de atravessar mais uma vez. Pelo menos Leclerc estava no mesmo barco.

Verstappen, no entanto, não precisou ir para os boxes. Com quase 40 segundos de diferença entre Piastri e Hamilton, ele tinha o quarto lugar garantido de qualquer maneira, especialmente porque a segunda Ferrari não estava mais conseguindo entrar na liderança. Era sua prerrogativa continuar, permanecer na liderança e aguardar uma possível bandeira vermelha - que poderia lhe dar uma troca de pneus grátis e garantir que ele preservasse a liderança.

Verstappen estava rezando por uma bandeira vermelha que lhe permitisse uma troca gratuita de pneus, mas ela não veio Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

Além disso, ele poderia aumentar suas chances de que isso acontecesse apoiando Norris em Leclerc e torcendo para que os dois protagonistas acabassem caindo um sobre o outro em busca da vitória. Norris tentou não entrar no jogo e recuou, mas isso simplesmente deu a Leclerc a chance de farejar a caixa de câmbio da McLaren e tentar abrir uma oportunidade de ultrapassagem em algum ponto do segundo setor.

Leclerc foi muito mais rápido no túnel, por exemplo, e tinha como objetivo provocar Norris a cometer um erro calamitoso na Nouvelle Chicane.

Ainda assim, ele queria que Piastri o acompanhasse, puramente como uma tática de distração para manter Leclerc ocupado, enquanto Verstappen continuava a ser um incômodo lá na frente, esperando por seu próprio lampejo de sorte.

"Naquele momento, estava fora do meu controle, não havia motivo para pensar nisso", disse Norris sobre a decisão de Verstappen de ficar de fora por causa de uma bandeira vermelha. "Se aconteceu, aconteceu, ele venceu em Mônaco, muito bem! Fiquei feliz; estou apenas me concentrando em minha própria corrida. Claro, rezando para que não acontecesse, mas não pensei no resto."

"Tenho trabalhado muito nos últimos meses para voltar a ter aquele ímpeto que tive na Austrália, aquela confiança. O que senti neste fim de semana foi um pequeno passo à frente" Lando Norris

A cada volta que passava, no entanto, a chance de algo diferente não aparecia no radar de Verstappen. Por fim, ele teve que desistir no final da volta 77 e fazer sua última parada obrigatória: um descongestionante imediato para Norris, que se esforçava para tomar ar fresco. Para provar o seu ponto de vista, Norris abriu as torneiras na última volta, marcando 1m13s221 como seu último toque para cruzar a linha com o prêmio principal.

Mesmo assim, ele não estava se empolgando. As críticas às corridas recentes de Norris são conhecidas por ele, mas ele fez questão de afastar as insinuações recentes sobre sua pilotagem. Sua confiança ainda não "voltou", diz ele, mas acredita que está recuperando seu ímpeto em segundo plano.

Norris está a três pontos de Piastri na liderança da classificação de pilotos Foto de: Peter Fox / Getty Images

"As pessoas podem escrever o que quiserem, isso não depende de mim. As pessoas têm suas próprias opiniões, elas podem fazer todas essas coisas. Mas nenhuma delas é verdadeira em 99% das vezes. Não me importo com o que as pessoas escrevem, desde que eu saiba a verdade e minha equipe saiba a verdade, e tudo bem."

"Tenho trabalhado muito nos últimos meses para voltar a ter aquele ímpeto que tive na Austrália, aquela confiança. O que senti neste fim de semana foi um pequeno passo à frente. Não é como se eu tivesse acertado em cheio agora e tudo estivesse de volta. Ainda há coisas em que preciso trabalhar. Mas estou muito orgulhoso."

NORRIS vence GP 'Jogo de Xadrez' em MÔNACO, com LECLERC 2º e BORTOLETO é 15º; FELIPE MOTTA comenta

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PASSÃO DE MAX EM PIASTRI REDEFINE F1? Rafa Câmara "PRONTO"! LUTA PELA VIDA e NASCAR | Beto Monteiro

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!