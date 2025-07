A vitória dominante no GP da Áustria de Lando Norris trouxe um pequeno alívio para o britânico depois da corrida desastrosa no GP do Canadá. No entanto, ele ainda tem 15 pontos para alcançar Oscar Piastri, líder do campeonato e se sonha com o título da Fórmula 1 de 2025, precisa dar a volta por cima o mais rápido possível.

Pensando nisso, o GP da Grã-Bretanha pode ser uma corrida que manterá o bom momento de Norris, isso porque, nas duas últimas temporadas, ele teve resultados positivos e conquistou pódios em casa.

Na temporada de 2023, quando Max Verstappen tinha o carro dominante e a pole position para a corrida de Silverstone, Norris conseguiu ter uma largada melhor que a do holandês e chegou a liderar a etapa por quatro voltas.

Mas é justo destacar que o MCL60 não tinha ritmo o suficiente para manter a Red Bull na segunda colocação, principalmente com DRS e contra Verstappen em uma temporada completamente dominante, então uma vitória não era realista.

Piastri, que havia se classificado em terceiro, terminou a corrida apenas em quarto, ficando atrás de Lewis Hamilton. É importante destacarmos o fato de que ainda era a primeira temporada do australiano na F1, mas o GP da Grã-Bretanha já era a décima corrida dele ao lado de Norris.

Além disso, o Safety Car causado pelo abandono de Kevin Magnussen, deu vantagem a Hamilton, permitindo que o britânico terminasse à frente do segundo carro da McLaren.

O resultado foi importante para a McLaren naquele ano, que conseguiu subir para quinta colocada no Mundial de Construtores, mas o MCL60 ainda estava longe de ser competitivo. Inclusive, seus dois pilotos nem mesmo estavam no top 5 da classificação e tinham somado menos de 80 pontos até aquele momento.

Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Pegando o gancho da última temporada, quando Silverstone se tornou a 12ª corrida do calendário da F1 e a McLaren já havia conseguido atualizar seu carro de maneira mais competitiva, o resultado continuou sendo mais positivo para Norris do que para Piastri.

A começar pela classificação, o australiano foi apenas P5, ficando atrás de Verstappen, Norris, Hamilton e George Russell, confirmando o bom ritmo da Mercedes no traçado britânico.

Ao longo da corrida, Verstappen chegou a ultrapassar Norris, mas o ritmo da Red Bull caiu drasticamente, colocando-o atrás de Piastri nos estágios iniciais. Foi apenas a estratégia ruim de paradas da McLaren que permitiu o holandês avançar e ganhar vantagem sobre a dupla.

Russell abandonou a corrida por conta de problemas na pressão da água em seu carro, 'dando' a vitória a Hamilton, que conseguiu segurar Verstappen na segunda colocação, terminando 1s465 à frente da Red Bull. Lando, por sua vez, terminou em terceiro, sem perder ou ganhar posição, mas 7s547 atrás do vencedor.

Possibilidades em 2025

Voltando para a temporada de 2025, pegando a McLaren claramente favorita às vitórias e facilmente se adaptando em todos os tipos de temperatura, é fácil pensar que o ritmo do MCL39 deve se adaptar ao clima mais frio de Silverstone, mesmo com a possível chuva.

No entanto, não podemos ignorar o desempenho de Max Verstappen e das Mercedes, que claramente ganha uma força maior quanto as temperaturas estão mais amenas.

A previsão do tempo para a hora da corrida britânica é de 18°C, com 50% de chance de chuva fraca entre às 10h ao 12h. Isso deve colocar outras equipes pela disputa da pole position e vitória, então grande parte das conquistas dependerão do talento dos pilotos.

Pegando resultados desta temporada em climas parecidos, temos o GP do Japão, onde mais uma vez Norris prevaleceu contra Piastri. O foco do britânico é superar o companheiro de equipe, já que os outros carros não parecem ser páreos no momento.

Lando Norris, McLaren Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Durante o dia de mídia em Silverstone, Norris foi questionado se ele trocaria a vitória em Mônaco, um traçado histórico e cheio de prestígio, pela vitória em casa. O piloto hesitou e disse que trocaria qualquer outra vitória pelo lugar mais alto do pódio em sua home race, menos Mônaco.

"É difícil colocar qualquer corrida acima de Mônaco. Mas, antes de Mônaco, se eu pudesse ganhar qualquer corrida ou pudesse trocar uma vitória por outra, seria por Silverstone. Então, esse é o plano [vencer neste fim de semana]".

Além de estar correndo em casa, Norris terá uma pressão extra no fim de semana: pela primeira vez, ele terá uma arquibancada apenas com seus fãs e torcedores. A Landostand está localizada na curva Stowe e o piloto já fez algumas aparições por lá, assinando bonés, camisetas e tirando fotos.

Além disso, Lando já participou de outros eventos com a McLaren ao longo da semana. Na coletiva, o piloto foi questionado sobre seu foco na corrida e como equilibrar todas as exigências de um fim de semana tão cheio de eventos.

"Há sempre um equilíbrio. Eu estou aqui para pilotar, estou aqui para correr, e estou aqui para fazer isso bem. E você sempre deve lembrar que esse é a prioridade".

"Mas, só tenho uma home race por ano. Para mim, é sobre aproveitar e fazer memórias. Não significa dar mais entrevistas, mas talvez signifique mais tempo com os fãs e eventos, coisas assim, mais do que ficar sentado dando entrevistas".

Conclusão

Lando Norris vem embalado de um fim de semana perfeito na Áustria, ótimo ritmo com o carro, se sentindo confortável, pole position para a vitória, além de ter se defendido perfeitamente de Piastri em todas as investidas.

É claro que não podemos esperar um fim de semana sem nenhum tipo de erro, seria muito sonho imaginar todas as voltas limpas. Porém, não é impossível que o britânico consiga usar esse bom momento para continuar diminuindo a diferença de pontos para Piastri na tabela de pilotos.

Norris tem o carro, tem o ambiente e está mais confortável com o carro, é o momento perfeito para o britânico dar a volta por cima e se aproveitar de um Oscar que parece estar levemente menos confortável com o MCL39 depois das atualizações.

Bortoleto HISTÓRICO e CALANDO HATERS! Verstappen na Mercedes e NORRIS CAMPEÃO x PIASTRI? | Boteco F1

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #341:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!