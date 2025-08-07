De 1999 a 2004, a Ferrari venceu seis títulos consecutivos de construtores de Fórmula 1 e cinco de pilotos. Em 2000, venceu 13 dos 17 GPs disputados; em seus anos mais dominantes, 2002 e 2004, venceu 15 dos 17 e 15 dos 18 GPs. O F2004 estabeleceu recordes de volta que, em muitos locais, perduraram por anos.

Durante toda essa era, ele foi perseguido por acusações não comprovadas de trapaça por rivais que não conseguiam igualar seu desempenho na pista.

Isso lhe parece familiar? O recente domínio da McLaren nos faz traçar comparações com a última era de ouro da Ferrari, até mesmo com algumas das teorias de conspiração mais elaboradas e absurdas divulgadas por rivais insatisfeitos.

Chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, sabe o que é excelência, pois entrou na Ferrari em 2000 como engenheiro de desempenho da equipe de testes, passando a trabalhar na equipe de corrida do lado da garagem de Michael Schumacher em 2002. Ele descreveu essa era como inspiradora porque representa o nível de competitividade que todas as equipes devem se esforçar para alcançar.

Antes do GP da Hungria do último fim de semana, Stella foi questionado se era possível comparar o atual nível de domínio da McLaren com o da Ferrari há duas décadas.

"Eu estava em uma função muito diferente", disse ele, "portanto, meu campo de visão e minha perspectiva eram muito diferentes".

"Mas, se eu tivesse que escolher algumas características da jornada que está acontecendo aqui na McLaren, eu diria que a taxa de progresso que tivemos em alguns anos é, por si só, bastante singular e, possivelmente, a taxa de progresso em si foi ainda mais rápida do que a que experimentamos na Ferrari nos tempos muito competitivos".

Lando Norris, McLaren, Andrea Stella, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"A segunda é que não há superestrelas. É como uma verdadeira jornada de equipe, e isso inclui até mesmo os pilotos. Então, eu diria que essas são as duas principais características peculiares da jornada que estamos tendo na McLaren neste momento".

Quando Stella entrou para a Ferrari, a equipe havia iniciado recentemente sua jornada de volta à competitividade. O título de pilotos de Schumacher em 2000 foi o primeiro de um piloto da Scuderia desde Jody Scheckter em 1979.

O catalisador da mudança na Ferrari foi o chefe Jean Todt, que primeiro recrutou Schumacher da Benetton e depois importou a equipe de engenharia do diretor técnico Ross Brawn e do designer-chefe Rory Byrne. Mas, como Brawn sempre disse nos anos seguintes, a mudança foi de cultura e não de pessoal - como Stella diz agora sobre a McLaren, não havia superestrelas.

Isso foi feito em parte para evitar que membros de alto nível da equipe fossem alvo de caça furtiva de rivais, mas também para proteger os funcionários dos excessos da mídia italiana. Brawn criou uma cultura de "responsabilidade e não de culpa", em que todos eram convidados a apresentar ideias que pudessem melhorar o desempenho.

"Todos estavam dirigindo uns aos outros", disse Brawn em uma entrevista de 2017 a este autor, publicada na publicação irmã do Motorsport.com, F1 Racing. "Não havia nenhuma força superior dizendo 'você terá sucesso ou estará em apuros'. O que eu consegui eliminar foi a cultura da culpa que existia quando cheguei. Essa foi a coisa mais prejudicial".

"Lembro-me de uma reunião nos primeiros dias, quando tivemos um problema, e [o presidente da Ferrari] Luca di Montezemolo estava prestes a iniciar uma caça às bruxas, e eu disse: 'Não vamos fazer uma caça às bruxas. Sou responsável por todos, portanto, se quiser culpar alguém, culpe a mim'.

"A mídia [italiana] era muito prolífica, e havia uma tendência malhar alguém publicamente se algo desse errado. Felizmente, Jean Todt concordava muito com a ideia de que, se você protegesse as pessoas, elas poderiam seguir em frente e fazer um trabalho melhor".

Jean Todt, diretor de equipe da Ferrari, e Michael Schumacher, 1ª posição, no pódio Foto de: Motorsport Images

Uma equipe unida e motivada é o que sustenta a atual liderança técnica da McLaren, mas ela conseguiu realizar o que várias outras organizações igualmente bem motivadas e especializadas não conseguiram: trazer atualizações que funcionam. É nesse ponto que, sem dúvida, a McLaren acelerou a taxa de progresso do início dos anos 2000.

"Essa tendência que conseguimos estabelecer", disse Stella, "em que os desenvolvimentos - do ponto de vista mecânico, mas sobretudo aerodinâmico - foram bem-sucedidos, é o resultado de muitos fatores. Não há muito na F1 que seja fundamental para o sucesso, que seja um passe de mágica. É realmente o resultado do trabalho com os fundamentos".

"Os fundamentos não envolvem apenas a capacidade de gerar ideias, de criar a próxima geometria para um assoalho ou uma asa dianteira, mas também envolvem a compreensão das metodologias que você usa para esse desenvolvimento. E entender quando essas metodologias serão eficazes não apenas para a inovação, mas também para lhe dar a confiança de que o que você conseguiu no desenvolvimento no túnel de vento ou no CFD será realmente transferido para algo que funcione na pista".

"Isso faz parte da geração de conhecimento como equipe, o que, por si só, é uma afirmação simples: 'vamos gerar conhecimento para ter a melhor correlação'. Mas, na realidade, esse é possivelmente um dos campos de batalha mais complicados para qualquer equipe de F1. Investimos muito nesse ponto de vista".

"Tenho que elogiar a qualidade das pessoas porque, mesmo que falemos de metodologias, elas são sempre lideradas por pessoas. Tive muita sorte de poder contar com líderes muito competentes e uma equipe muito talentosa".

