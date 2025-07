A atualização introduzida no GP da Áustria de Fórmula 1 foi o primeiro sinal da reação da Ferrari às dificuldades enfrentadas pelo SF-25 nesta temporada. Ela não trouxe grandes vantagens de desempenho, mas o assoalho revisado tornou o carro mais guiável, expandindo a janela de uso dos pneus.

Quanto vale o novo assoalho da Ferrari? Expressar um valor preciso, ao que parece, não é fácil, porque a pista do Red Bull Ring certamente não foi a pista onde as novidades puderam ser aprimoradas, e teremos uma percepção muito mais clara em Silverstone, uma pista que é muito significativa do ponto de vista aerodinâmico.

Ao fazer uma avaliação do desempenho, é preciso dizer logo de cara que não houve um grande salto no tempo de volta, mas todos dentro da Scuderia promoveram a tão esperada solução proposta pelo chefe de aerodinâmica Diego Tondi e aprovada pelo diretor técnico Loic Serra.

Então, qual foi o principal aspecto buscado pelos engenheiros na criação da nova parte inferior da carroceria?

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Michael Potts / Motorsport Images

Sem dúvida, um aumento no downforce, mas também um manuseio mais fácil do monoposto durante toda a volta, abrindo mão de alguns picos de desempenho puro para ter um carro um pouco menos sensível às mudanças de altura, tornando-se mais estável em seu comportamento geral e, portanto, oferecendo aos pilotos um carro menos crítico nas curvas.

Basicamente, foi feita uma tentativa de ampliar o que é conhecido no jargão como a janela de operação dos pneus e, desse ponto de vista, a Ferrari fez um trabalho louvável, já que no asfalto quente da Áustria (50,5°C no início do GP) o SF-25 demonstrou uma adaptabilidade a condições climáticas extremas que é muito superior à da Mercedes e da Red Bull, que entraram em crise profunda.

O discurso, obviamente, não se aplica à McLaren, porque Rob Marshall e companhia projetaram o MCL39 em torno de suas características térmicas (o capô do motor tinha quatro brânquias de resfriamento, é verdade, mas na traseira o carro papaia era indiscutivelmente o mais fechado em benefício da eficiência aerodinâmica, enquanto com o mesmo motor a Mercedes era obrigada a abrir aberturas muito mais evidentes).

Colocar o SF-25 como a segunda força no Campeonato de Construtores desta vez não é o resultado do acaso ou de eventos, mas o reconhecimento de um mérito conquistado em campo. Agora, o GP da Grã-Bretanha terá que provar que o que foi visto na Áustria também será confirmado no domingo.

O potencial do carro deve ser totalmente expresso nas longas e rápidas curvas inglesas, embora tenhamos que esperar uma reação imediata dos rivais, especialmente em Brackley, onde eles marcaram a corrida em casa como objetivo, considerando-a um compromisso para retornar à vitória após o sucesso de George Russell no Canadá.

Ferrari SF-25, comparação de fundos Foto de: Não creditada

A Ferrari está olhando para Silverstone com grande atenção: haverá uma chance de extrair da configuração do carro um potencial maior não expresso no Red Bull Ring, mas a corrida britânica se torna crucial em antecipação a Spa-Francorchamps, onde o SF-25 será equipado com a nova suspensão traseira.

Apesar de alguns analistas extravagantes que mostraram animações com braços ancorados da caixa de câmbio em direção ao motor, o layout da suspensão não será revolucionado, mas seguirá o conceito que a Mercedes introduziu no W16. O braço dianteiro do triângulo superior se prenderá, ainda na caixa de câmbio, mas em uma posição mais baixa.

Detalhe técnico da Ferrari do novo fundo com novos canais de fluxo nos canais Venturi Foto de: Roberto Chinchero

Objetivo? Aumentar a função pro-squat para melhorar a tração ao sair de curvas lentas (o ponto fraco reconhecido da Ferrari). O que isso significa? Em poucas palavras, significa que a extremidade traseira permanece abaixada nessa fase delicada, talvez evitando aquelas mudanças repentinas de altura que podem fazer com que os pneus derrapem (e, portanto, superaqueçam) na tração.

No entanto, essa importante vantagem deve ser vista com cuidado, já também tem um efeito negativo: ao frear, a traseira tenderá a se elevar mais, tornando o SF-25 mais crítico do que já é. No papel, a modificação pode se adequar mais facilmente a Leclerc, que quer uma dianteira pontiaguda e uma traseira livre, enquanto pode ser difícil para Lewis Hamilton, que gosta de uma traseira gerenciável.

É por essa razão que uma segunda evolução do assoalho deve chegar na Hungria, capaz de tornar a "caixa" do carro menos condicionada pelas variações repentinas de carga, graças a um aumento da carga aerodinâmica útil para estabilizar o SF-25.

Um trabalho cirúrgico que não será capaz de corrigir os erros básicos do projeto, mas mitigará os efeitos, talvez permitindo que a Ferrari defenda o segundo lugar no campeonato de construtores na segunda metade da temporada, enquanto toda a equipe técnica estará totalmente envolvida na gestação do 678, o modelo para 2026.

Na Áustria, a Scuderia, sem o chefe da equipe Fred Vasseur, que voltou para casa às pressas por motivos familiares, comportou-se de forma impecável, quase como se não tivesse sido afetada pela ausência do chefe, que, em vez disso, retornará ao seu posto em Silverstone.

