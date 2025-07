A Ferrari decidirá seu futuro na temporada 2025 da Fórmula 1 em breve com o dia de filmagem marcado para quarta-feira (16) em Mugello. A sessão comercial também será utilizada para correr 200 quilômetros na pista italiana com os pilotos titulares, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, no SF-25 com nova suspensão traseira junto do assoalho do GP da Áustria, visando a corrida em Spa-Francorchamps na próxima semana.

O monoposto, de fato, finalmente terá a nova suspensão traseira que, junto com o assoalho que estreou com sucesso no GP da Áustria, deve permitir um salto de qualidade na segunda metade da temporada, quando o desenvolvimento do SF-25 será abandonado em favor do 678, o carro da próximo temporada da F1, que terá de trazer a Scuderia para os novos regulamentos da FIA que propõem carros mais ágeis, mais curtos e mais estreitos, além de mais leves.

O teste na pista de Mugello foi programado cerca de uma semana antes de todo o material para o GP da Bélgica ser enviado para Spa-Francorchamps. Os testes no banco dinâmico, onde o monoposto inteiro pode ser montado e o comportamento preciso de um novo carro pode ser verificado comparando-se os dados com os números obtidos com as soluções anteriores, teriam produzido resultados positivos.

Enquanto a nova suspensão traseira não foi construída, não foi possível enviá-la para testes dinâmicos, embora ela já tivesse sido cuidadosamente avaliada no CFD (Dinâmica dos Fluidos Computacional, também conhecido como túnel de vento virtual). A dificuldade era abaixar o braço dianteiro do triângulo superior e encontrar um ponto de fixação para a caixa de câmbio que pudesse suportar as cargas.

A caixa de câmbio da Ferrari SF-25 Foto de: Giorgio Piola

A cobertura externa da caixa de câmbio é feita de materiais compostos: para economizar peso e ter um formato o mais miniaturizado possível, são estudadas paredes com espessuras e nervuras mínimas, enquanto que, nos locais onde os braços da suspensão devem ser ancorados, são estudadas fixações que possam suportar as tensões geradas por uma suspensão tie-rod.

Os resultados da simulação teriam sido positivos, mas o dia de filmagem terá que confirmar as mesmas indicações na pista, combinando a confirmação dos números com as sensações dos pilotos. A nova suspensão, de fato, deve tornar a SF-25 menos sensível à distância do solo, abrindo opções de configuração úteis para melhorar a janela de operações dos pneus.

Ferrari SF-25: a suspensão traseira será modificada no braço superior dianteiro Foto de: Giorgio Piola

A ação combinada da parte inferior e da suspensão pode valer quase um décimo de segundo: se os dados coletados até agora forem confirmados, a Ferrari poderá aspirar a defender seu segundo lugar no Campeonato de Construtores (238 pontos atrás da McLaren) e esperar por alguns resultados úteis caso os carros papaia 'entrem em guerra'.

A Ferrari, até agora, nunca esteve em posição de aproveitar as oportunidades porque nunca foi a primeira perseguidora do MCL39: o pódio de Nico Hulkenberg na Sauber em Silverstone prova isso, com Hamilton incapaz de atacar o alemão com o carro da Scuderia em sérias dificuldades de configuração em uma pista úmida que estava secando.

Mugello terá que dizer se Leclerc e Hamilton podem pelo menos aspirar ao sucesso, já que a Scuderia é a única das principais equipes que não conseguiu atingir a meta (além da corrida sprint na China) que a Red Bull e a Mercedes já conquistaram: a vitória.

