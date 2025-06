A Ferrari está passando por um momento difícil na Fórmula 1 e a falta de resultados está gerando um nervosismo crescente dentro da equipe e fora da direção esportiva. Lewis Hamilton e Charles Leclerc, depois de saírem em defesa do chefe da equipe imediatamente após a publicação de artigos que lançavam dúvidas sobre ele, voltaram a disparar fogo cruzado contra um carro que não consegue vencer, tanto que o heptacampeão está novamente pedindo que os recursos sejam dedicados ao próximo ano.

"Vemos claramente que outros estão trazendo atualizações. Sinceramente, não sei por que ainda não apresentamos nenhuma. Acho que uma será lançada muito em breve, espero. A mentalidade atual é que há muitas mudanças a serem feitas no sistema. Eu adoraria poder lhe dizer o que está acontecendo, há muita coisa acontecendo nos bastidores", disse Hamilton.

"De minha parte, é necessário construir as bases, porque não estamos lutando pelo campeonato. Está claro que não estamos na disputa pelo título. Temos que garantir que no próximo ano teremos um ótimo carro: não devemos perder muito tempo nos concentrando nesta temporada. Gostaria de garantir que o carro do próximo ano seja muito melhor desde a primeira corrida", completou.



O discurso do britânico é claro: pare de perder tempo com o decepcionante SF-25 e direcione todos os seus esforços para o 678, carro de 2026 que introduzirá a revolução regulatória.



A Ferrari, de fato, está em processo de conclusão da tão esperada suspensão traseira e da nova parte inferior que, de acordo com as expectativas, deve virar a temporada, colocando o carro em posição de, pelo menos, lutar para ser o segundo melhor até o final, enquanto o potencial atual faz com que a Scuderia fique entre o terceiro ou quarto lugar em valores técnicos.

Depois de Ímola, a direção da Scuderia pediu um adiantamento nas atualizações técnicas, talvez pulando alguns testes no dinamômetro, preferindo correr alguns riscos, mas trazendo novidades para a pista o mais rápido possível.

Os fatos dizem que não houve pressa, enquanto a Mercedes, por exemplo, estreou uma nova suspensão traseira em Ímola. Na primeira saída, não satisfez e, depois de dois GPs em que não foi vista (Mônaco e Espanha), voltou ao Canadá: vitória de George Russell e pódio com Kimi Antonelli.



Um sinal de que é possível dar uma guinada na temporada caracterizada pelo domínio das McLarens: não é só a Red Bull que interrompe a hegemonia do MCL39 com Max Verstappen, já que agora parece que a Mercedes também entrou na jogada. Entre as principais equipes, só falta a Ferrari...

Na Áustria, o SF-25 deve encontrar um terreno mais favorável: é uma pista com curvas de média velocidade, na qual o carro pode se defender melhor do que no Canadá. Portanto, não vamos nos surpreender se, no Red Bull Ring, não virmos algumas das atualizações planejadas, mas apenas um trabalho detalhado para adaptar o carro à pista.



O que está acontecendo? Na Gerência de Esportes, eles acham que o potencial total não está sendo explorado na pista, o que é visto regularmente nas simulações. Essa é a base da recente narrativa de Fred Vasseur de que uma boa execução no fim de semana é mais importante do que a introdução de atualizações.



Aparentemente, essa não é a teoria do chefe da equipe, mas do diretor técnico. Loic Serra acredita em um carro que é mais competitivo do que aparenta. Alguns acreditam que a criatividade que muitas vezes permite Verstappen na primeira fila está faltando na pista.



Em suma, há duas opiniões na equipe: há aqueles que pedem inovações técnicas imediatamente e aqueles que, por outro lado, gostariam de ganhar tempo para extrair o potencial oculto do carro.



"Teremos mudanças em breve", admitiu Vasseur no Canadá, "mas não acho que esse seja o primeiro problema. Se você fizer o primeiro recorde do setor em Montreal, acho que não precisaremos fazer tantas atualizações. Não é como se os outros os apresentassem todo fim de semana e não é como se não trouxéssemos nada só porque não os declaramos. Temos que nos concentrar em nós mesmos, porque não fizemos um trabalho limpo neste fim de semana".



A acusação indireta é feita a Leclerc, que se acidentou no TL1, pulando duas sessões de treinos livres e falhando na classificação. O monegasco está sob pressão pois tenta cobrir as deficiências do SF-25 com o talento natural e, ocasionalmente, comete erros que agora estão sendo usados contra ele. Ele se apresenta como o "salvador da pátria" por causa dos problemas.

Um fato é certo: os problemas não vêm dos pilotos, mas de um monoposto que não atende às expectativas. A Ferrari precisa encontrar uma identidade de pontos de vista, em vez de divisões que emergem acentuadamente das declarações.



McLaren e Mercedes, mais do que a Red Bull, introduzem atualizações para crescer e as novidades dão resultados tangíveis. A Ferrari chamou o núcleo de engenheiros de suspensão, que já havia sido desviado para o 678, para reprojetar a nova suspensão traseira. A decisão de trabalhar nesta peça foi tardia e, quando você considera que leva tempo para projetar, produzir e testar os novos recursos, não é de surpreender que veremos algumas soluções em Silverstone. Mas ganhar tempo levanta uma dúvida: será que esses esforços terão um resultado significativo?

