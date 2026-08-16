ANÁLISE F1: Ferrari impressiona com inovações, mas cenário pode mudar

Fred Vasseur acertou quando decidiu parar as atualizações da Ferrari ainda em abril de 2025 e focar em 2026? À época, os torcedores discordavam, mas o início forte da Scuderia na nova temporada de Fórmula 1 provou que o francês estava certo.

Com base no primeiro semestre de 2026, os italianos liderados por Loic Serra na parte de engenharia conseguiram provar o acerto e estão no segundo lugar em ambos os campeonatos.

O lado positivo

A Ferrari impressionou o paddock com uma abordagem ousada e inovadora ao conjunto de regras de 2026, que incluiu desde a asa 'Maracena' até as aletas de escape — dois itens que causaram certa perplexidade no paddock e logo inspiraram imitações elogiosas por parte das equipes rivais.

De modo geral, a equipe produziu um dos melhores — se não o melhor — chassi para iniciar a temporada, dando continuidade a esse início forte com uma enxurrada de atualizações aerodinâmicas.

Isso permitiu que a Ferrari fosse a concorrente mais próxima da Mercedes, apesar de uma unidade de potência inferior, e o trabalho realizado na equipe de Lewis Hamilton fez com que a equipe de Maranello agora tenha duas cartas na manga na maioria das etapas.

O heptacampeão e seu companheiro de equipe Charles Leclerc conquistaram cada um uma vitória em GP, e Hamilton é agora o adversário mais próximo de Kimi Antonelli no campeonato.

Entre seu carro inovador e sua impressionante série de atualizações, a Ferrari estabeleceu o padrão em várias áreas este ano, servindo de inspiração para o restante do paddock. Quando foi a última vez que pudemos dizer isso sobre a Scuderia?

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Bryn Lennon / Fórmula 1 via Getty Images

O lado negativo

Esta coluna está bem mais curta do que teria sido em anos anteriores, mas a Ferrari ainda precisa melhorar sua execução nos finais de semana de corrida, como demonstrado em várias ocasiões em que seguiu a direção errada na configuração do carro, como no sufocante GP da Áustria, onde a equipe sofreu com o calor.

Ela também deveria ter se saído muito melhor na Hungria, onde ambos os carros ficaram fora do pódio.

A maior fraqueza da Ferrari, porém, é a unidade de potência, que perde vários décimos de segundo por volta nas retas para a Mercedes, o que está neutralizando parte dos avanços que a potência italiana conquistou no chassi.

A outra preocupação é que a Ferrari lançou tantas atualizações que seu ritmo de desenvolvimento será difícil de manter após as férias, deixando a porta aberta para que a Mercedes, com uma abordagem mais cautelosa, recupere sua liderança. Só o tempo dirá se essa preocupação é justificada.

Foto: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

O que estão dizendo

Fred Vasseur: "A primeira parte da temporada foi dividida em duas fases. A primeira foi até a Espanha, quando a Mercedes estava voando, tendo somado algo em torno de cem pontos a mais do que nós em quatro ou cinco etapas. E, depois da Espanha, somamos mais pontos do que a Mercedes nessas quatro ou cinco corridas".

"Onde precisamos melhorar é, eu diria, na execução. Sabemos que precisamos melhorar no lado do motor, e faremos isso, mesmo que a inércia no motor seja muito maior do que no chassi".

"O mais importante seria conseguir manter o ritmo no desenvolvimento. A McLaren deu um grande salto à frente, mas eles não têm exatamente a mesma filosofia, porque estão trazendo um grande pacote. Temos uma abordagem diferente, tentando trazer peças a cada corrida. E precisamos manter esse ímpeto, porque ainda faltam 12 corridas. Temos espaço para melhorias em todo o chassi e precisamos manter esse ritmo".

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