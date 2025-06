A Ferrari está no mercado: está à procura de engenheiros que possam dar consistência à equipe, mesmo que a tendência seja que os profissionais contatados não queiram ir para Maranello. Um mau sinal que torna terrivelmente difícil fortalecer uma estrutura que, infelizmente, está mostrando muitas rachaduras na Fórmula 1.

A preocupação não é tanto com a situação do SF-25 (as atualizações foram decididas e serão vistas antes das férias de verão: espera-se uma nova parte inferior da carenagem e a infame suspensão traseira), mas sim com o nascimento do 678, o carro que deve levar a marca italiana à nova era regulamentar da principal categoria do automobilismo mundial.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Tudo será completamente novo: chassi, unidade de potência, pneus, aerodinâmica. Há poucas coisas que podem ser mantidos dos modelos atuais, porque a F1 mudará de cara ao perseguir um desafio tecnológico que eleva consideravelmente o nível, optando por um motor 50% elétrico e 50% endotérmico.

Uma escolha pioneira que colocará algumas das montadoras em dificuldade: os rumores do paddock mais uma vez dão a Mercedes à frente do resto da concorrência e, se fosse esse o caso, a Ferrari já estaria perseguindo a marca alemã, como fez em 2014, no nascimento da era híbrida.

John Elkann e Benedetto Vigna acreditaram no projeto de Fred Vasseur: voltar a vencer o campeonato mundial no último ano dos carros com efeito solo, antes de iniciar o novo ciclo regulatório. A temporada de 2025 está se revelando um desastre: o SF-25 nasceu mal, mas, acima de tudo, não consegue acompanhar o ritmo das atualizações dos competidores.

Esse carro, completamente redesenhado a partir do SF-24, deveria oferecer aos aerodinamicistas opções de desenvolvimento que não se concretizaram. Os objetivos almejados, portanto, falharam miseravelmente. A McLaren tem uma clara vantagem: estamos falando de quase quatro décimos por volta, uma enormidade que não será recuperada até o final do ano.

Loic Serra, diretor técnico da Ferrari Foto de: Ferrari

A pergunta a ser feita, então, é outra: essa equipe é suficiente para enfrentar os desafios de 2026? Loic Serra é um excelente engenheiro: ele veio da Mercedes (onde deixa saudades até hoje) para assumir o cargo de diretor técnico. Um cargo que ele nunca havia ocupado e que Vasseur confiou a ele. Uma coisa é acompanhar um projeto e outra é gerenciar um departamento técnico.

O francês não tem o carisma necessário para comandar a equipe. Depois de Ímola, a alta direção pediu uma aceleração na chegada das novidades: o golpe de misericórdia não aconteceu, esperando que a mudança nas regras de flexibilidade das asas jogasse a favor de Maranello: com peças mais rígidas, havia quem esperasse uma aproximação para a equipe de Woking.

Uma ilusão embalada por um longo tempo na Gestão Esportiva, que Barcelona tratou de jogar um belo balde de água fria. Isso, então, parece uma Ferrari sem garras para contratacar.

Frederic Vasseur, diretor da equipe Ferrari, conversa com Charles Leclerc Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

O problema é apenas de natureza técnica ou as causas devem ser procuradas mais profundamente? Chama a atenção o fato de que o contrato atual de Vasseur chega ao fim neste ano e que, para uma função tão importante em um momento tão crucial para a história da categoria, as negociações para sua renovação ainda não tenham sido iniciadas, visando a estabilidade da equipe.

Pode ser que as negociações estejam sendo conduzidas em absoluto silêncio, mas a sensação de vários observadores é que, para Fred, começou um momento de "grande frieza" por parte da marca, uma situação semelhante à que acompanhou a saída de Mattia Binotto. O chefe está perseguindo obstinadamente um potencial do carro que não foi visto até agora, enquanto Lewis Hamilton, por exemplo, aconselha deixar 2025 para trás para dedicar toda a energia ao próximo ano.

Existe uma equipe dividida? De fora, é difícil dizer, mas se o pensamento de Elkann é mudar a liderança, a sensação é de que já é muito tarde. Os rumores de um interesse em Christian Horner (o antigo projeto do presidente) foram negados pelo próprio, que precisa defender sua fortaleza em Milton Keynes. Então, quem poderia assumir as rédeas do Departamento de Corridas em meio a uma revolução técnica?

Antonello Coletta e Frederic Vasseur Foto de: Emanuele Clivati | AG Photo

O nome recorrente é o de Antonello Coletta. O dirigente está em Le Mans para liderar a expedição vermelha nas 24 Horas: a função de chefe de equipe na F1 já havia sido oferecida a ele antes de Vasseur, mas ele recusou porque tinha um objetivo claro a ser alcançado no WEC. Ele venceu duas edições de Le Mans e agora lidera o Mundial de Endurance. É possível que, depois de conquistar o título, ele seja convidado novamente ao trabalho.

Coletta conhece a dinâmica da marca, conhece as pessoas: ele saberia onde colocar a mão para dar à Scuderia uma nova marca interna. Sabemos que o chefe dos programas de endurance gostaria de ficar onde está, mas vale a pena lembrar que, no início da era Marchionne, ele já havia sido chamado como consultor na F1 e havia habilmente redesenhado a Gestão Esportiva, descobrindo recursos internos inexplorados antes de Maurizio Arrivabene receber o cargo.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Peter Fox / Getty Images

Até porque, além dos contratos existentes, até mesmo os dois pilotos estão em polvorosa: Toto Wolff gosta de Charles Leclerc e a demora com que a Mercedes está negociando a renovação de George Russell, depois de ter perdido a esperança de levar Max Verstappen, inevitavelmente leva o monegasco a aspirar a finalmente entrar em um carro de F1 competitivo.

Se Charles quisesse se mudar, ele teria que aplicar as cláusulas de saída que agora estão em todos os contratos, enquanto a decepção de Lewis Hamilton poderia levar o sete vezes campeão mundial a se aposentar antes do planejado. É uma Ferrari que pode ficar sem pilotos, apesar de ter uma das melhores duplas do mercado.

Será interessante ver se uma revolução está prestes a começar em Maranello, de baixo para cima, com a identificação de engenheiros capazes de transformar a equipe técnica sob a égide de Vasseur ou se, ao contrário, a mudança pode começar de cima para baixo, confiando as escolhas àqueles que terão de assumir o comando da Gestão Esportiva. Estamos em um importante ponto de inflexão e há pouco tempo para agir em ambos os casos...

FERRARI ABANDONANDO 2025? Bortoleto, Sauber e tudo do CANADÁ com RICO PENTEADO | Drugo em Le Mans!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!