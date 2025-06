O GP do Canadá da Fórmula 1 de domingo foi inédito em muitos aspectos: George Russell conquistou a primeira vitória da temporada para a Mercedes, seu companheiro de equipe Andrea Kimi Antonelli subiu ao pódio pela primeira vez - e a até então dominante equipe McLaren não subiu ao pódio pela primeira vez nesta temporada.

A grande questão agora é: Montreal foi um ponto de virada na temporada 2025 da F1 ou a normalidade voltará na Áustria? Juntamente com nosso parceiro de tecnologia PACETEQ, nos aprofundamos nas análises de dados para encontrar as respostas.

Na preparação para o fim de semana, a Mercedes já contava com boas chances no Canadá - e isso também pode ser confirmado pelos dados. Uma comparação do ritmo da corrida em Montreal com a respectiva média da temporada desde 2022 mostra que as características da pista, por si só, deram às 'Flechas de Prata' uma vantagem de 0,29s por volta.

Fator distância - Canadá

Comparação: Diferença de ritmo de corrida no Canadá vs. Diferença média de ritmo de corrida na temporada (2022 a 2024)



O Circuito Gilles-Villeneuve quase não tem curvas rápidas, o que coloca menos pressão sobre os pneus - uma clara vantagem para a Mercedes, cujos carros tendem a superaquecer mais rapidamente em temperaturas mais altas ou em combinações de curvas longas. Além disso, as condições relativamente frias e a força da Mercedes nas fases de tração e nas curvas lentas foram fatores adicionais.

Portanto, Montreal foi, sem dúvida, um circuito de destaque para a Mercedes. No entanto, a McLaren também teve um papel decisivo, embora em um aspecto diferente: os pontos fracos da equipe britânica coincidiram exatamente com os pontos fortes da Mercedes.

De acordo com os dados, a McLaren perdeu cerca de 0,18s por volta na pista. Em uma comparação direta, isso resulta em uma diferença impressionante de 0,47s por volta em favor da Mercedes.

Analisando a média do ritmo de corrida de 2025 para a temporada até o momento, a McLaren foi, em média, 0,54s por volta mais rápida que a Mercedes nas primeiras dez corridas. Essa diferença foi quase totalmente compensada pelas características da pista - a vantagem restante provavelmente se deve à nova geometria do eixo traseiro da Mercedes.

Uma análise semelhante também pode ser feita para a Red Bull. Os dados mostram que a equipe de Milton Keynes é cerca de 0,11s mais rápida por volta em Montreal do que a média da temporada. Se adicionarmos a desvantagem específica da pista da McLaren de 0,18s, o resultado é um ganho de 0,29s sobre a equipe papaia.

Na média da temporada de 2025, a Red Bull está 0,25s atrás da McLaren - portanto, a equipe conseguiu ultrapassar a McLaren simplesmente devido às características da pista.

Uma olhada no ritmo real da corrida no Canadá destaca o quadro: George Russell foi o piloto mais rápido no campo com a Mercedes, mas a concorrência estava logo atrás. Lando Norris ficou a apenas 0,02s do ritmo em média por volta, seguido por Max Verstappen (+0,03s), Kimi Antonelli (+0,04s) e Oscar Piastri (+0,05s).

Pilotos: Ranking de ritmo de corrida no Canadá 2025

Diferença média por volta em segundos (ajustada para diferentes estratégias)



E a Ferrari? Charles Leclerc estava bem atrás, com uma diferença de 0,29s por volta, e não tinha nenhuma chance realista de um resultado melhor com esse ritmo. Embora a Ferrari normalmente ganhe 0,17s por volta no circuito de Montreal, o déficit básico de 0,55s na média da temporada não pode ser totalmente compensado, mesmo em uma pista favorável.

Uma olhada nos fatores da pista para a próxima corrida sugere que o equilíbrio de forças pode mudar novamente: Das quatro principais equipes, a McLaren é a que mais se beneficia do Red Bull Ring, com um ganho médio de 0,14s por volta. A Mercedes, por outro lado, geralmente fica cerca de um décimo atrás de sua média da temporada.

Fator distância - Áustria

Comparação: Diferença de ritmo de corrida na Áustria vs. Diferença média de ritmo de corrida na temporada (2022 a 2024)

Portanto, é bem possível que a McLaren seja mais uma vez dominante na Áustria, enquanto a Mercedes pode terminar apenas em quarto lugar. Não se sabe se o GP do Canadá foi um ponto de virada, mas a verdadeira resposta será revelada no circuito de Spielberg.

JÁ ERA para Norris? MAX tem chance? 'CAUSOS' COM PIQUET! Hamilton, Bortoleto e Indy | BIA FIGUEIREDO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/66595363/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!