ANÁLISE F1: Haas fica para trás após um início promissor

Graças a um início forte de Oliver Bearman, a Haas chegou na pausa de meio de temporada da Fórmula 1 em 2026 na sétima posição na classificação de construtores. A equipe somou 21 pontos, o que a deixa bem atrás da Racing Bulls e da Alpine, mas à frente da Audi e da Williams.

No entanto, uma queda no desempenho, à medida que a corrida pelo desenvolvimento na F1 se intensifica, prejudica a campanha da equipe americana.

O lado positivo

A Haas ainda é, de longe, a menor equipe da F1 e acredita-se que seja a única que não opera dentro do teto orçamentário da série. Nesse sentido, o fato de ter conseguido lidar com as mudanças radicais no regulamento de 2026 e evitar muitas das armadilhas nas quais outras equipes caíram é simplesmente notável, já que conseguiu montar um pacote básico sólido com seu VF-26.

A Haas começou com tudo em Melbourne e — nas mãos de Bearman — foi ainda mais competitiva na China, superando a Red Bull em ritmo de corrida, com o britânico conquistando o quinto lugar. A Haas acumulou 18 pontos nos três primeiros finais de semana, o que lhe deu uma perspectiva promissora para o restante da temporada, talvez disputando com a Alpine o topo do meio de pelotão.

O avanço da parceria técnica da Haas com a Toyota também começará a dar frutos em breve, já que a equipe está prestes a colocar em operação seu próprio simulador pela primeira vez, além de poder realizar um programa de testes para avaliar pilotos e contribuir com capacidade de fabricação.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

O lado ruim

Mas, à medida que a acirrada corrida de desenvolvimento durante 2026 se desenrolava e as equipes começavam a lançar grandes pacotes de atualizações por volta do início da parte europeia da temporada, a Haas aparentemente não conseguiu acompanhar o ritmo das inúmeras melhorias que os rivais estavam implementando.

A atualização do assoalho da Racing Bulls no Canadá impulsionou a equipe de Faenza para a frente, com a Audi também se aprimorando para tirar a Haas da disputa por pontos a partir de Barcelona.

O melhor resultado da equipe nas cinco etapas mais recentes foi o 12º lugar em Silverstone, com sua relativa falta de recursos começando agora a ficar evidente.

A Haas também enfrentou um problema com o segundo carro, já que Bearman foi responsável por todos os seus 21 pontos até agora. Do outro lado da garagem, Esteban Ocon está passando por uma fase ruim que pode ameaçar sua carreira na F1.

Mas o que tem dificultado a avaliação do desempenho do francês é a falta de consistência da equipe na qualidade de fabricação de algumas de suas peças, o que afetou particularmente a confiança de Ocon.

O que estão dizendo

Ayao Komatsu, chefe de equipe, disse: “O início da temporada foi bastante impressionante. Em termos de trabalho em equipe, confiabilidade, tirar o máximo proveito do carro e, na verdade, do potencial do carro, foi muito além do que eu esperava, considerando que somos a menor equipe e que esta é a maior mudança no regulamento que já vivemos".

“Mas, após o intervalo de abril, em termos de desenvolvimento, ficamos para trás porque as outras equipes melhoraram muito o desempenho de seus carros. Melhoramos o nosso carro, mas não o suficiente para acompanhá-los".

"A culpa não é da nossa equipe. Eles estão fazendo um trabalho incrível, porque, se você simplesmente observar o tamanho da nossa equipe e as limitações que temos, não dá para pedir mais. Portanto, é mais uma questão de eu tentar proporcionar a eles um ambiente melhor".

Kimi é o MELHOR do ano? Qual o PIOR? E BORTOLETO? Nicolas Costa conta CAUSO na casa de DONO da GLOBO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!