Os rumores sobre a agora confirmada saída de Gianpiero Lambiase da Red Bull não eram novidade. Durante a temporada 2025 de Fórmula 1, veio à tona o interesse de várias equipes, incluindo a Aston Martin e a Williams.

No GP de Abu Dhabi, vários membros da equipe da Red Bull esclareceram que tal mudança ainda não estava nos planos, mas que suas responsabilidades exatas seriam discutidas durante o inverno (verão no Brasil) — em parte devido a circunstâncias pessoais.

Mais tarde, durante o intervalo de inverno europeu, a equipe austríaca divulgou uma atualização informando que sua função permaneceria totalmente intacta para esta temporada de F1, o que significa que Max Verstappen ainda poderia contar com seu braço direito — como é frequentemente chamado no paddock — como engenheiro de corrida e chefe de corrida da Red Bull.

A Red Bull sempre enfatizou que Lambiase não iria para outra equipe antes do fim de seu contrato atual — 2027 — e isso continua sendo o caso agora que surgiram as notícias sobre a McLaren.

Por que a McLaren é um destino mais lógico contra outras equipes

Para a Red Bull, a saída de Lambiase é uma perda significativa, mas, da perspectiva de todas as outras partes envolvidas, é uma mudança totalmente lógica. Se o engenheiro amplamente elogiado deseja assumir um novo desafio, então a McLaren parece um destino mais lógico do que outras equipes.

Nos últimos anos, a equipe sediada em Woking provou ser um ambiente mais estável do que, por exemplo, a Aston Martin.

Na equipe sediada em Silverstone, Lambiase teve a oportunidade de se tornar chefe de equipe, mas todas as mudanças de cargo nos últimos anos não apontam necessariamente para a estabilidade necessária — algo que a equipe de Lawrence Stroll esperamos que busque quando, eventualmente, contratar Jonathan Wheatley.

Lambiase tinha outras opções, mas acabou escolhendo a McLaren para 2028 Foto: Red Bull Content Pool

A Williams, sob a liderança de James Vowles, está claramente trabalhando em direção a essa estabilidade, mas, em comparação com a McLaren, essa organização ainda tem outros passos a dar, sobretudo em termos de instalações e infraestrutura.

No início deste ano, quando a equipe de Grove perdeu o shakedown de Barcelona, Vowles reconheceu abertamente que há trabalho estrutural a ser feito, enquanto a McLaren provou ser a referência em muitas dessas áreas — particularmente no desenvolvimento durante a temporada.

A McLaren pensa com inteligência no futuro e enfraquece a concorrência

O jornal holandês De Telegraaf noticiou inicialmente que Lambiase seria o sucessor de Stella caso este se transferisse para a Ferrari, mas fontes de ambas as equipes negaram veementemente essa afirmação para o Motorsport.com.

Deve-se notar, no entanto, que negar é a única resposta lógica ou mesmo possível nesta fase, nem que seja apenas para evitar agitação. Qualquer outra reação simplesmente não é possível.

“É certamente uma perda significativa de valor, mas uma equipe como esta está amplamente posicionada. É preciso garantir que se encontre, em tempo hábil, um jovem capaz de assumir essa função”, Helmut Marko

De qualquer forma, a chegada de Lambiase, confirmada como diretor de corridas, é atraente para ambas as partes. Mesmo que Stella permaneça no cargo em 2028 e além, Lambiase ainda receberia um pacote substancial de responsabilidades, muito semelhante ao que ele construiu gradualmente na Red Bull ao longo do tempo.

Essa é uma grande vantagem que ele traz consigo. Devido à sua trajetória e imensa experiência, Lambiase é amplamente versátil, o que significa que a McLaren ganha um ativo valioso em várias frentes. E caso a equipe de Woking venha a precisar de um chefe de equipe, o homem com o perfil ideal já terá assinado contrato.

Toda a situação destaca dois aspectos que a McLaren tem demonstrado repetidamente nos últimos anos: pensar com inteligência no futuro, ao mesmo tempo em que enfraquece a concorrência. O segundo elemento é provavelmente um efeito colateral do primeiro, mas ainda assim significativo.

A maneira como a McLaren pensa no futuro faz parte de sua estratégia de liderança bem-sucedida: não se tornar excessivamente dependente de um único indivíduo e construir uma estrutura de liderança capaz de absorver mudanças, preparada para o futuro em diferentes cenários.

Este é o terceiro membro sênior da equipe que a McLaren contratou da Red Bull nos últimos anos — Rob Marshall, na foto acima, é outro Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Em segundo lugar, A McLaren desferiu alguns golpes na concorrência nos últimos anos fazendo exatamente isso — principalmente na Red Bull.

Depois do líder técnico Rob Marshall e do ex-chefe de estratégia Will Courtenay, Lambiase é a terceira aquisição notável, o que significa que a estrutura de sucesso da Red Bull nos últimos anos inevitavelmente passou por mudanças significativas — além da demissão de Christian Horner e da saída de Helmut Marko.

A faca corta nos dois sentidos para a atual campeã de construtores. Suas próprias bases são fortalecidas, enquanto retira parte da base sob um rival. É, portanto, lógico que a Red Bull faça a McLaren esperar o máximo possível por seus novos contratados, como aconteceu com Courtenay quando seu período de licença — ao contrário do de Wheatley — não foi encurtado.

O que isso significa para o futuro de Verstappen e da Red Bull?

A saída iminente de Lambiase marcará, de qualquer forma, o fim de uma era, a era do 'casal Verstappen-Lambiase', como Marko costumava descrevê-los no paddock. O austríaco usou essas mesmas palavras novamente na quinta-feira (09), em sua reação à notícia.

“Era como um casal de longa data; aqueles dois também tinham suas discussões e desentendimentos”, disse Marko à agência austríaca APA. “Mas GP, como o chamamos, foi um fator essencial no desenvolvimento e na configuração do carro. Ele também seguia seu próprio caminho às vezes, nem sempre concordando com o resto da equipe técnica".

“É certamente uma perda significativa, mas uma equipe como esta tem uma estrutura ampla. É preciso garantir que se encontre, em tempo hábil, um jovem que possa assumir essa função".

Isso, no entanto, é mais fácil dizer do que fazer, em parte porque Lambiase é muito versátil e seu papel como chefe de corrida vai além do lado de Verstappen na garagem. Promover um engenheiro de corrida é uma coisa — e isso já aconteceu no ano passado devido a circunstâncias pessoais —, mas substituir o pacote completo parece muito mais difícil.

Onde tudo isso deixa a Red Bull? Uma equipe que caiu para o meio do pelotão este ano Foto: Mark Thompson / Getty Images

A saída de Lambiase também está sendo rapidamente associada ao futuro de Verstappen, mas é melhor ver a situação do outro lado.

Como Verstappen indicou que tem “decisões de vida” a tomar e frequentemente disse que não pretende permanecer na F1 até os 40 anos, Lambiase não pode construir todo o seu futuro em torno do holandês — pelo menos não na Red Bull. Portanto, é lógico que ele considere seriamente outras ofertas, especialmente se forem financeiramente atraentes.

Para Verstappen, a questão principal continua sendo o que ele quer fazer após esta temporada, e essa notícia não muda isso fundamentalmente. A primeira — e mais importante — questão continua sendo se ele quer continuar na F1 além deste ano, e isso depende, logicamente, dos regulamentos.

Ele já aceitou que nenhuma mudança fundamental pode ser feita nesta temporada — apesar das discussões em andamento entre as equipes e a FIA —, mas espera por “mudanças maiores” em 2027. O grau em que isso acontecerá ou não será importante para suas escolhas.

A questão de onde ele pilotaria é secundária e subordinada a isso. Dito isso, Verstappen conhece a situação atual da Red Bull. A saída de membros da equipe é uma coisa, mas o panorama competitivo, especialmente no que diz respeito ao chassi, é outra. Como o próprio Verstappen indicou no Japão, a nova unidade de potência parece razoavelmente competitiva — talvez até surpreendentemente competitiva para uma novata —, mas o resto ainda não está onde ele gostaria que estivesse.

A Red Bull tem, mais uma vez, um grande desafio pela frente. Considerando todas as outras saídas nos últimos anos, isso não é novidade para a equipe, mas essa mudança em particular pode não ser fácil de absorver

E assim, a Red Bull, como reconheceu o chefe de equipe Laurent Mekies, tem muito trabalho pela frente. Se quiser manter Verstappen, deve mais uma vez demonstrar que é capaz de reverter uma situação difícil. No ano passado, conseguiu fazer exatamente isso e Max — independentemente das cláusulas de seu contrato — permaneceu leal, mas, inevitavelmente, este ano a questão estará novamente em pauta.

A primeira questão, no entanto, continua sendo se Verstappen quer permanecer na F1, e somente ele pode responder a isso. Caso ele permaneça, sempre haverá portas abertas para um tetracampeão em outras equipes, mas tudo em torno disso é especulativo e irrelevante nesta fase. A bola em relação ao seu futuro já estava no campo do piloto holandês, e isso permanece inalterado.

Em conclusão, toda a situação destaca principalmente duas coisas. Primeiro, que a McLaren — independentemente do que Stella possa fazer a longo prazo — mais uma vez pensou com inteligência no futuro, e segundo, que a Red Bull mais uma vez tem um grande vazio a preencher.

Considerando todas as outras saídas nos últimos anos, esse não é um desafio novo para a equipe, mas essa mudança em particular pode não ser fácil de absorver.

A Red Bull ainda pode perder sua figura mais importante nos próximos anos Foto: Mark Thompson / Getty Images

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