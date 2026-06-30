Max Verstappen ainda tem contrato com a Red Bull até o final de 2028, mas, assim como há um ano, seu futuro continua sendo um dos principais assuntos no paddock da Fórmula 1.

No início deste ano, a principal dúvida era se o holandês continuaria na F1, devido à sua insatisfação com os regulamentos técnicos. No entanto, graças aos ajustes graduais rumo a uma divisão de 60-40 nas unidades de potência em 2028, essa ameaça praticamente desapareceu.

A pergunta lógica que se segue é por qual equipe Verstappen vai correr nos próximos anos e, nesse aspecto, a situação atual parece um déjà vu. Ela se assemelha muito à do ano passado.

Naquela época, a Red Bull também precisava mostrar a Verstappen que era capaz de reverter uma situação difícil, e naquela época Max – assim como agora – também não viu necessidade de se pronunciar publicamente por um bom tempo.

Isso se manteve durante todo o fim de semana do GP da Áustria. Depois que o Daily Mail noticiou conversas informais com a McLaren, Verstappen foi naturalmente questionado sobre seu futuro e o que ele precisa ver da Red Bull para permanecer na equipe.

“Eles sabem, mas não preciso falar muito sobre isso”, disse o tetracampeão mundial após a classificação em Spielberg.

Será que a McLaren poderia realmente ser uma opção plausível para Verstappen?

Quanto às notícias sobre “conversas informais” entre Verstappen e a McLaren, as pessoas no paddock não negam que tais conversas tenham ocorrido. Em vez disso, elas apontam, com razão, que esse tipo de discussão é perfeitamente normal.

“Todo mundo conversa com todo mundo”, foi a resposta, e justamente porque o tetracampeão continua mantendo seus planos futuros em aberto publicamente, seria ingênuo que as equipes rivais não tivessem conversas informais sobre sua situação atual.

Aliás, foi exatamente isso que o chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse no ano passado, quando foi questionado repetidamente sobre suas conversas com Verstappen.

Zak Brown está “muito satisfeito” com sua atual dupla de pilotos Foto: Sona Maleterova / Getty Images

“Se há um tetracampeão mundial que precisa decidir o que vai fazer no futuro, então, como chefe de equipe, é seu dever ver para onde isso vai levar”, foi a opinião de Wolff sobre o assunto.

O CEO da McLaren, Zak Brown, se expressou de forma um pouco mais diplomática no último fim de semana, mas também não descartou os rumores de imediato.

“Ficaria muito surpreso se Lando ou Oscar fossem para outro lugar, porque eles estão muito felizes”, disse Brown à Sky Sports F1.

“É claro que temos contratos, mas, mesmo além disso, deixando os contratos de lado, estamos muito satisfeitos com eles, e eles estão muito felizes aqui. Se, por alguma razão estranha, alguém escorregasse em uma casca de banana ao sair da banheira, então, é claro, Max é um tetracampeão mundial".

Embora a saga atual seja, de certa forma, familiar, há duas diferenças importantes em relação ao ano passado. A primeira é que a equipe oficial da Mercedes não está mais no centro da história.

Em Spielberg, Wolff afirmou que a Mercedes não quer mudar sua formação para 2027, enquanto George Russell reiterou que vai “100%” pilotar pelas 'Flechas de Prata' no ano que vem.

Embora o contrato de Russell tenha sido anunciado como um acordo plurianual, é amplamente aceito no paddock que se trata de uma estrutura do tipo “um mais um”. Durante a pausa não planejada de abril, Russell já explicou que há parâmetros claros em vigor e que, com base neles, ele deve pilotar pela Mercedes no ano que vem.

Não se espera que a Mercedes tenha vaga para Max Verstappen em 2027 Foto: Anni Graf - Fórmula 1 via Getty Images

Isso faz sentido não apenas devido ao próprio desempenho de Russell, mas também por outro motivo: considerando o histórico de Verstappen em relação aos seus companheiros de equipe, seria arriscado colocar o tetracampeão mundial ao lado de Kimi Antonelli, especialmente porque o jovem italiano é um projeto de longo prazo da Mercedes.

Além disso, a Mercedes já está em posição de disputar vitórias e campeonatos com sua formação atual.

Esse é, até certo ponto, o risco que Verstappen aceitou ao não trocar de equipe antes da temporada 2026, embora haja duas razões que explicam essa decisão.

Em primeiro lugar, Verstappen não conseguiu acionar a cláusula de rescisão em seu contrato durante as férias de meio de temporada de 2025, embora tenha afirmado repetidamente que teria ficado de qualquer maneira, mesmo com dispositivos legais disponíveis,

Isso se encaixa na realidade política da época. A Red Bull havia demitido Christian Horner apenas algumas semanas antes, após o que Verstappen afirmou que gosta de trabalhar com Laurent Mekies. Nesse contexto político, teria sido praticamente impossível anunciar sua própria saída apenas algumas semanas depois.

Isso fez com que permanecer leal à Red Bull – especialmente após a melhora significativa no desempenho da equipe no ano passado – fosse a decisão lógica, mas também significa que o mercado de pilotos se apresenta de forma diferente um ano depois.

A Mercedes está vencendo atualmente sem Verstappen, enquanto a Ferrari também parece ter definido sua formação. Charles Leclerc assinou um novo contrato antes do GP de Mônaco, que o mantém na Scuderia até a década de 2030. Havia mais dúvidas em torno de Lewis Hamilton após a conturbada temporada passada, mas elas desapareceram em grande parte graças ao seu melhor desempenho neste ano.

Max Verstappen imagina um mundo em que teria se transferido para a Aston Martin Foto: Mark Thompson / Getty Images

Some-se a isso o fato de que a Aston Martin – outra equipe à qual Verstappen foi associado – surgiu como a maior perdedora sob os novos regulamentos, e torna-se lógico que a McLaren seja agora mencionada como uma das poucas opções restantes.

Tal foco na equipe 'papaia' não seria necessariamente para 2027, com 2028 potencialmente se mostrando tão interessante quanto, já que se espera que o mercado de pilotos se torne mais aberto novamente.

Não se deve esquecer que figuras-chave da antiga Red Bull, como Rob Marshall, Will Courtenay e Gianpiero Lambiase, já trabalham em Woking ou, no caso de Lambiase, devem se juntar à equipe em 2028.

As duas coisas que a Red Bull pode fazer para manter Verstappen

O segundo aspecto que difere do ano passado, além do mercado de pilotos, é a situação no campeonato. Apesar da recuperação na Áustria, Verstappen ainda ocupa apenas a sétima posição na tabela de 2026, enquanto sua média de posição nas classificações nesta temporada tem sido de 7,4.

Com apenas três finais de semana de corrida restantes antes das férias de meio de temporada, é improvável que Verstappen suba para os dois primeiros lugares — ou mesmo para os três primeiros — no campeonato, tornando plausível que ele consiga ativar a cláusula de rescisão desta vez — que está relacionada à sua posição no campeonato em agosto — caso deseje fazê-lo.

Se ele realmente quer fazer isso é, naturalmente, a questão principal, e o empresário Raymond Vermeulen esclareceu um pouco isso em uma entrevista ao jornal holandês De Telegraaf no último fim de semana.

O agente do tetracampeão reiterou mais uma vez que a intenção é permanecer na Red Bull, mas acrescentou que Verstappen “não nasceu para correr no meio do pelotão”.

Max Verstappen “não nasceu para correr no meio do pelotão” Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Sua média de largada até agora se enquadra no meio do pelotão, embora o progresso da Red Bull pareça ter chegado bem a tempo. Quando Verstappen foi questionado, em tom de brincadeira, pela Servus TV após o GP da Áustria se o segundo lugar ainda contava como meio do pelotão, o holandês riu: “Não, isso já não é mais o meio do pelotão".

Acima de tudo, isso ressalta que a Red Bull precisa melhorar seu desempenho. Verstappen simplesmente quer um carro capaz de disputar o campeonato mundial, e se a Red Bull puder lhe proporcionar isso – não apenas agora, mas também nos próximos anos –, então não há motivo para procurar outro time.

Os pacotes de atualizações introduzidos em Miami e Spielberg eliminaram em grande parte o enorme déficit do início da temporada, o que veio acompanhado de uma redução de peso.

Tal diferença foi reduzida de um segundo por volta para apenas alguns décimos, no máximo, embora Verstappen tenha deixado claro, após conquistar seu segundo pódio da temporada, que ainda são necessários mais avanços.

Além disso, o Red Bull Ring é uma pista muito curta, na qual Verstappen sempre se destacou, o que significa que um quadro mais representativo só surgirá em Silverstone e Spa.

Os rumores pressionam os dirigentes da Red Bull Foto: Mark Thompson / Getty Images

Além do panorama esportivo, há também um aspecto comercial. Será que as negociações com a McLaren poderiam ser usadas para aumentar a pressão sobre a Red Bull – tanto na pista quanto fora dela –, ou seja, para garantir um acordo ainda melhor?

Essa linha de pensamento tem se tornado cada vez mais proeminente no paddock nas últimas semanas. É plausível que a situação atual acabe resultando na permanência de Verstappen na Red Bull, mas talvez em condições ainda melhores.

Algumas fontes do paddock chegam a sugerir que não se pode descartar a possibilidade de Verstappen adquirir uma participação acionária na equipe a longo prazo.

Isso seria algo sem precedentes para um piloto em atividade na era moderna, embora se encaixasse na tendência de outras figuras importantes obterem participações em equipes – como Adrian Newey após sua mudança para a Aston Martin. Curiosamente, Horner também passou muito tempo buscando um acordo semelhante para si mesmo.

Independentemente de como os termos possam ficar no final das contas caso Verstappen decida ficar – algo que ninguém tem uma visão clara no momento –, isso significa que a situação está se desenrolando em duas frentes. Max precisa avaliar o que é melhor para ele, tanto dentro quanto fora das pistas, nos próximos anos.

Quanto a esse último ponto, as finanças não são a única consideração. Verstappen é muito ativo fora da F1, e a Red Bull lhe dá total liberdade nesse aspecto. Isso se aplica não apenas às suas atividades nas corridas de GT3, mas também à escolha da fabricante para esses programas, além de poder se dedicar aos seus próprios projetos de corrida real e de simuladores.

A McLaren deu a entender que não se oporia necessariamente a isso, mas na Red Bull Verstappen já encontra um ambiente feito sob medida para ele. Ele disse no ano passado que não faria muito sentido conversar com outras equipes se elas não estivessem preparadas para lhe dar a liberdade de perseguir suas ambições nas corridas de endurance paralelamente à F1.

Como mencionado, a McLaren não nega as “conversas informais”, mas isso não indica automaticamente nada sério por enquanto. Da perspectiva de ambas as partes, é simplesmente lógico manter essas discussões, enquanto Verstappen tem vários motivos pelos quais a situação atual poderia funcionar a seu favor.

Uma permanência mais longa na Red Bull – possivelmente em condições ainda melhores – ainda parece plausível, embora em todos os cenários possíveis haja um 'jogo de xadrez' sendo jogado.

Verstappen não tinha motivo para revelar publicamente suas intenções há várias semanas, o que torna a situação atual totalmente lógica: explorar o mercado e, caso não surjam opções melhores, usar sua vantagem nas negociações com a Red Bull.

Enquanto isso, a Red Bull tem duas tarefas se quiser maximizar suas chances de mantê-lo: continuar o diálogo nos bastidores – como aconteceu há várias semanas durante uma reunião com a alta direção da marca na Áustria, que resultou nas fotos tão comentadas – e, acima de tudo, continuar desenvolvendo o RB22.

Um passo importante foi dado em Spielberg nesse sentido, mas uma andorinha só não faz verão. E uma coisa permanece inalterada: Verstappen ainda tem o tempo a seu favor.

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