Aqueles que esperavam, ou até mesmo desejavam, que a nona corrida - o GP da Espanha - marcasse um ponto de virada na temporada 2025 da Fórmula 1 ficaram desapontados. Várias equipes, incluindo a Red Bull, há muito tempo insistem para acabar com as asas flexíveis (dianteiras), mas, na prática, isso ainda não provou ser um divisor de águas. Em testes estáticos, nos quais um peso de 100kg é lançado sobre a asa, ela só pôde se flexionar 10 milímetros em Barcelona, sendo que a margem anterior era de 15mm.

A McLaren se preparou, mas será que a intervenção da FIA realmente não fez nada?

As expectativas já haviam sido um pouco minimizadas em Mônaco, quando Christian Horner disse pela primeira vez a este site que, pelo mesmo valor, a mudança poderia ter um “impacto zero”. Esse comentário provavelmente não surgiu do nada e, posteriormente, mostrou-se verdadeiro. A hierarquia entre as equipes pareceu praticamente inalterada, e a McLaren dominou. O time de Woking também já confiava nisso com antecedência — e não sem razão.

De fato, o chefe de equipe Andrea Stella revelou que a McLaren já havia feito um treino livre com a asa dianteira modificada em Ímola. Foi um teste comparativo, já que Oscar Piastri pilotou com a asa dianteira mais antiga e Lando Norris com a mais resistente. "Sempre pensamos que o efeito seria quase insignificante, pois vimos que os números da diferença de downforce eram mínimos. Se não tivéssemos dito a Lando durante o teste que se tratava de uma asa diferente, ele nem teria notado. Com base nos testes em nosso simulador e também na pista, a diferença foi praticamente nula.”

Foto de: Peter Fox / Getty Images

Isso levou Lewis Hamilton a classificar a diretiva técnica como um desperdício de dinheiro, embora seja preciso dizer que a FIA fez tudo o que pôde para evitá-lo. Em parte, essa foi a ideia por trás do calendário já planejado para Barcelona. As primeiras asas dianteiras da temporada já haviam sido descartadas naquela época, então as equipes teriam que trazer novas asas dianteiras de qualquer forma, com base na proposta da FIA. Elas apenas precisavam ser de uma especificação (ligeiramente) diferente por conta da diretiva técnica.

Embora o efeito possa ser considerado praticamente nulo, é importante acrescentar que isso se aplica ao quadro competitivo. É claro que a F1 também tem a ver com isso, embora várias equipes tenham dado a entender que a intervenção da FIA teve um (pequeno) efeito no balanço.

Por exemplo, as asas dianteiras flexíveis não foram usadas apenas para combinar o melhor dos dois mundos: o downforce desejado nas curvas e menos arrasto nas retas. Esse foi o objetivo principal das asas traseiras flexíveis e do mini-DRS - já abordados pela FIA -, mas uma asa dianteira flexível talvez tenha servido ainda mais para acomodar mudanças no equilíbrio no meio da curva - o que pode ser bastante problemático com os carros de efeito solo atuais.

Nesse sentido, a intervenção contra as asas flexíveis mudou algumas coisas internamente para as equipes, embora tenha sido apenas um aspecto de bastidor e não tenha se refletido nas classificações.

Uma observação importante em tudo isso é que estava relativamente quente em Barcelona, condição em que a McLaren sempre se sai (super) bem. Portanto, para obter um quadro totalmente representativo, é preciso aguardar vários circuitos - também porque Barcelona tem, principalmente, curvas rápidas - e condições climáticas variadas, embora não se espere que o quadro mude.

Foco nos freios e na temperatura dos pneus da McLaren, mas será que é mais complexo?

Tudo isso leva à conclusão de que, de qualquer forma, as asas flexíveis não eram a"peça mágica" ou, em outras palavras, não eram a (única) chave para o sucesso que a McLaren vive atualmente. Esse ainda pode ter sido o pensamento dos rivais no início deste ano, embora a visão tenha passado posteriormente para o que a equipe inglesa está fazendo com os pneus traseiros - mais especificamente, com os tambores de freio.

"Se você vir o que a McLaren está fazendo com os pneus traseiros, todos nós estamos fazendo algo errado", revelou Max Verstappen durante a sessão de mídia holandesa em Miami. A questão principal é como a McLaren impede que o calor dos freios seja transferido para os pneus, o que significa que a equipe consegue evitar o superaquecimento.

Entre outras coisas, a Red Bull estudou imagens térmicas dos tambores de freio da McLaren (como a carenagem ainda é chamada na F1), que mostraram um número impressionante de 'hematomas'. Isso significa que esses pontos eram extraordinariamente frios, e a Red Bull - assim como outras equipes - logicamente está procurando como replicar isso - ou pelo menos como obter um efeito semelhante. "Estamos trabalhando nisso, mas leva tempo", falou Verstappen.

Para começar, ainda não parece tão fácil de entender ou copiar e, em segundo lugar, não se pode investir indefinidamente, pois tanto o tempo quanto os recursos financeiros são escassos este ano. Esse é o caso em todas as temporadas, mas neste ano ainda mais do que antes, porque tudo precisa ser dividido entre o carro deste ano e o de 2026 - que é extremamente complexo devido ao regulamento técnico completamente novo. Isso significa que, em algum momento, o foco deve estar totalmente voltado para a próxima temporada. Embora equipes como Aston Martin e Williams tenham feito essa mudança mais cedo e com mais rigor, as opções para as principais equipes também não são ilimitadas.

Dito isso, o quadro nessa frente se mostrou novamente um tanto ambíguo. Por muito tempo, por exemplo, a Red Bull apontou para as diferenças relativamente pequenas durante a classificação e as diferenças maiores nas corridas, nas quais a vantagem da McLaren só viria à tona ao longo de um período. Mas na última rodada tripla, esse padrão não foi observado em todos os momentos.

Em Ímola, o gerenciamento dos pneus pela Red Bull foi surpreendentemente bom (Verstappen conseguiu até mesmo andar mais tempo com os médios do que Piastri) e, em Barcelona, a McLaren já podia contar com uma diferença relativamente grande, com uma margem de três décimos sobre Verstappen no sábado, fazendo com que o sábado e o domingo, acima de tudo, estivessem alinhados.

Isso ressalta que a força e a liderança da McLaren devem ser buscadas em uma combinação de fatores. Acima de tudo, o MCL39 provou ser um 'verdadeiro polivalente', um carro sem praticamente nenhum ponto fraco. "A diferença é que nosso carro tem uma janela muito pequena e a McLaren é rápida em todas as pistas, em todos os pneus e em todas as condições", reconheceu o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko. Evidentemente, essa vantagem não desapareceu após a intervenção da FIA.

Tudo isso se encaixa exatamente com o que disse Toto Wolff: a tendência de tentar entender ou apresentar as coisas de forma relativamente simples: “Às vezes tentamos acreditar que existe uma espécie de bala mágica na F1, algo que resolve tudo. Mas, é claro, não é assim. Esse esporte não funciona dessa forma".

E é exatamente isso que torna a atual perseguição à McLaren tão difícil para os concorrentes: não é uma coisa só que faz o time britânico tão melhor que os outros. Esse conjunto de fatores faz com que seja extremamente desafiador (e, na realidade, muito improvável) que alguém consiga dar a volta por cima nesta temporada de F1. Se a diretriz técnica não alterou praticamente nada e o foco tem que mudar relativamente rápido para 2026, então a conclusão mais lógica tem é que esse é o ano da McLaren em ambos os campeonatos.

