ANÁLISE F1: McLaren começa 2026 fraca, mas encontra caminho para o progresso

A McLaren não conseguiu entrar em 2026 dando continuidade à disputa por títulos na Fórmula 1. No papel, parecia que a equipe de Woking estava bem preparada, mas o time enfrentou dificuldades com o novo motor Mercedes e precisou se readaptar para dar a volta por cima.

O lado ruim

Novas regras. Novos líderes. Com o início da era 2026, dominada pelas unidades de potência, talvez não tenha sido grande surpresa que a equipe de fábrica da Mercedes tenha saído na frente do pelotão, incluindo seus próprios clientes, com o aproveitamento dos novos e complexos sistemas híbridos.

Mas, fundamentalmente, a McLaren também esteve tentando recuperar o atraso desde o primeiro dia no que diz respeito ao chassi e à aerodinâmica, um cenário para o qual a equipe aparentemente já estava se preparando.

A impressionante recuperação de Max Verstappen, no que parecia ser uma disputa direta pelo título dentro da própria equipe, forçou a McLaren a investir mais recursos em 2025 do que esperava, comprometendo o projeto de 2026.

Somou a isso uma mudança no conceito aerodinâmico no meio da temporada, e a McLaren apresentou um carro para 2026 que, segundo suas estimativas, estava dois a três meses atrás de seus rivais diretos em termos de desenvolvimento aerodinâmico.

Isso ficou evidente desde o primeiro dia, quando a Mercedes apresentou um carro muito superior, enquanto a Ferrari, apesar da desvantagem no motor, parecia ocupar o segundo lugar na hierarquia com o SF-26, que estava à frente do MCL40.

Oscar Piastri, McLaren Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Diante de falhas fora de seu controle, a McLaren ficou para trás na disputa pelo título ao nem mesmo conseguir largar em três de suas quatro primeiras corridas. Oscar Piastri rodou e bateu em uma volta de reconhecimento na Austrália, após um pico inesperado de potência do motor, enquanto tanto ele quanto Lando Norris sofreram problemas elétricos que os impediram de largar na China.

Como resultado, a McLaren encontra-se em terceiro lugar na metade da temporada, com 220 pontos, atrás da líder Mercedes por uma enorme margem de 159 pontos, o que parece quase impossível de superar.

O lado positivo

Começar em desvantagem fez com que a McLaren tivesse que recorrer ao que faz de melhor: superar a concorrência na fábrica.

Tendo conseguido recuperar a liderança em várias ocasiões nas últimas temporadas, principalmente em 2024, quando sua atualização em Miami a transformou na equipe a ser batida, o time seguiu a mesma linha em 2026.

Após um fim de semana melhor no Japão, onde Piastri ficou em segundo, um pacote de novidades em Miami e Montreal trouxe um aumento notável na competitividade, mesmo que o novo conceito de asa dianteira precisasse de mais tempo para ser aproveitado ao máximo.

Norris venceu a corrida sprint de Miami antes da equipe conquistar um pódio duplo naquele fim de semana, embora as corridas subsequentes tenham apenas confirmado ainda mais que a equipe precisava de mais algumas rodadas de atualizações para competir com a Mercedes de forma regular.

Essa atualização chegou na forma de um piso redesenhado para a Hungria, juntamente com a versão mais recente da asa dianteira, e permitiu que Norris e Piastri disputassem a vitória, com o primeiro conquistando merecidamente sua primeira vitória em um GP como atual campeão mundial.

Ainda não se sabe se a equipe conseguirá consolidar esse avanço, mas ela certamente entrou nas férias de meio de temporada com uma perspectiva mais positiva para o restante do ano.

Foto de: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

O que estão dizendo

Andrea Stella, chefe de equipe disse:

"A melhora pode ser inteiramente atribuída às atualizações que levamos [para a Hungria]. Sinceramente, ainda acredito que, se quisermos estar em posição de disputar vitórias de forma consistente no futuro, precisamos manter nosso foco em apresentar mais atualizações. Esse é o plano, mas não somos ingênuos. Sabemos que esse será o plano de todas as equipes. É uma corrida de atualizações".

“A boa notícia é que a McLaren agora está de volta a essa corrida de atualizações enquanto disputa a liderança. Mas espero que o carro que será o melhor no final da temporada continue ganhando décimos de segundo nas próximas 11 corridas, provavelmente até meio segundo. Portanto, definitivamente há muito trabalho pela frente para todos, não apenas para a McLaren".

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