Quatro bandeiras vermelhas, uma das quais durou 20 minutos, pautaram o primeiro dia do GP do Japão de Fórmula 1, limitando as equipes especialmente nas simulações de stints longas com bastante gasolina, embora várias equipes já tivessem coletado os primeiros dados no final do TL1. Apesar disso, uma escuderia saiu na frente: a McLaren.

Apesar das várias interrupções que limitaram o trabalho das equipes, a sexta-feira no Japão deu as primeiras indicações de quais seriam os cenários para o resto do fim de semana, embora com alguns pontos de interrogação que poderiam ter uma influência importante em determinados equilíbrios.

E é justamente a partir dessa última palavra que começam as considerações sobre a sexta-feira da McLaren em Suzuka, pois é justamente desse equilíbrio que garante o MCL39 que nasceu a superioridade da equipe inglesa no primeiro dia de treinos no Japão. Não é por acaso que, ao final dos treinos livres, Charles Leclerc sentenciou com um "a McLaren parece estar em outro planeta".

De fato, os dois carros papaia terminaram o dia quatro décimos à frente da concorrência, que desta vez não responde pelo nome dos conhecidos de sempre, mas por Isack Hadjar.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Peter Fox - Getty Images

Embora seja verdade que os Racing Bulls se aproveitaram de mapeamentos um pouco mais forçados nos trechos, o VCARB02 parece confirmar aquelas qualidades nas curvas e aquele bom equilíbrio que fizeram sua fortuna - não capitalizada - nos dois primeiros GPs.

Mas, olhando para o futuro, a McLaren identificou George Russell como seu rival mais formidável antes do resto do fim de semana, especialmente na pista seca, onde já foi observado que o MCL39 pode ser batido se os pilotos não fizerem a volta cometendo erros.

Os quatro décimos acumulados hoje pela Ferrari e pela Mercedes não são, em parte, reais, já que tanto a equipe britânica quanto a italiana sentem que têm potencial para desbloquear, enquanto na última volta Norris poderia ter tirado mais um décimo do ritmo se não fosse o tráfego.

Em particular, a Mercedes parece estar sofrendo os mesmos problemas vistos nas duas primeiras rodadas, mostrando alguma dificuldade em encontrar a janela ideal no macio ainda a ser consertado.

Lando Norris, McLaren Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Mas esse é um dos grandes problemas que, de alguma forma, ditou os valores no campo durante o primeiro dia em Suzuka. O layout da pista japonesa é muito peculiar, pois já no primeiro setor tende a colocar os pneus sob muita tensão com cargas muito significativas, o que é seguido por outras áreas de tração e mais curvas no restante da volta.

Isso torna muito difícil encontrar o equilíbrio ideal no gerenciamento dos pneus, o que também explica por que tantos pilotos não conseguiram obter os melhores tempos parciais em uma única volta hoje. O fato de que, com as quatro bandeiras vermelhas, muitos pilotos saíram juntos certamente não ajudou, mas a preparação e o gerenciamento dos pneus durante a volta são igualmente cruciais.

A McLaren faz desse equilíbrio um aspecto crucial para construir sua vantagem vista na sexta-feira. Um equilíbrio que se divide em duas subcategorias: desempenho e gerenciamento de pneus.

Observando os dados das voltas do TL2, percebe-se imediatamente que o grande trunfo do MCL39 é o fato de ser bom e competitivo em todas as áreas: das curvas rápidas às lentas, bem como nas retas, embora haja sempre o fator desconhecido dos mapeamentos usados, que será respondido amanhã.

Comparação da telemetria de Norris-Leclerc FP2 em Suzuka Foto de: Gianluca D'Alessandro

Ainda mais interessante é se essa comparação for feita entre o que poderia ter sido o melhor tempo de Charles Leclerc sem opequeno engarrafamento no final e a última volta de Lando Norris, em que ele estava melhorando em mais de três décimos e meio antes de encontrar Verstappen no setor final, enquanto o piloto holandês fazia uma mini-stint com mais combustível a bordo, desacelerando antes do final.

Ficou imediatamente evidente que, apesar do monegasco ter forçado muito no primeiro setor (para adotar uma abordagem mais suave na próxima corrida em busca de um melhor equilíbrio durante a volta), a McLaren ainda conseguiu manter o ritmo da Ferrari no primeiro setor, mesmo com Leclerc estabelecendo o tempo mais rápido nessa seção naquela mesma volta. Um argumento semelhante pode ser feito para a Mercedes com Russell.

Qual é o fato? Que a McLaren também é capaz de fazer a diferença no restante da volta, aumentando consideravelmente a diferença em relação aos seus rivais, apesar de um primeiro setor que, mesmo assim, foi pressionado e no nível de seus rivais.

O MCL39 tem grande carga e demonstra isso de forma brilhante no trecho longo, mas isso deve ser combinado com a grande capacidade de manter os pneus vivos também nos outros dois tempos parciais.

Comparação da telemetria de Norris-Russell FP2 em Suzuka Foto de: Gianluca D'Alessandro

Isso é especialmente perceptível nas seções lentas, onde a McLaren consegue fazer a diferença por ser capaz de virar melhor o carro e sair rapidamente. Além disso, a configuração relativamente mais macia do MCL39, como visto em outras ocasiões, permite que ele ataque as zebras na mudança de direção, ganhando mais tempo - um aspecto não visível no gráfico devido ao tráfego encontrado por Norris.

Os únicos temores da equipe papaia são dois: por um lado, o fato de que amanhã o vento mudará drasticamente, invertendo a direção de acordo com a previsão. Isso, em uma pista como Suzuka, onde a estabilidade é muito importante, poderia influenciar o comportamento do carro e talvez expor os dois pilotos a esses pequenos problemas de "gerenciamento" na volta seca, vistos, por exemplo, na China.

Hoje foi contrário no primeiro setor, dando mais carga, mas se virar amanhã, pode aumentar o deslize: um discurso que obviamente afetará a todos, portanto será crucial encontrar a chave certa para se adaptar. O segundo problema é a granulação dianteira esquerda vista no TL3 de Xangai, mas em uma pista limpa, mas que deve melhorar no restante do fim de semana.

SEXTA-LIVRE: Piastri bate Norris e lidera TLs, DOOHAN BATE, Bortoleto é 13º! Debate do dia em Suzuka

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #328 - É a pior crise de pilotos da história da Red Bull? Victor Ludgero

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!