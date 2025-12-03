ANÁLISE F1: McLaren e Red Bull chegam a duelo final com 'filosofias' opostas; Abu Dhabi mostrará qual é a melhor

Antes de estarem no comando de uma equipe de Fórmula 1, Helmut Marko e Christian Horner eram pilotos. Andrea Stella chegou ao topo da McLaren por meio de uma carreira na engenharia, cultivada e desenvolvida em equipes de alto nível. Provavelmente não é coincidência que as duas equipes prontas para disputar o título do campeonato de pilotos em Yas Marina tenham diretrizes muito diferentes. Por um lado, há um piloto no centro do projeto e, por outro, a filosofia da equipe é a prioridade.

Duas dinâmicas opostas, que irão se enfrentar nos últimos 300km de uma temporada longa e exaustiva. Seja qual for o resultado final, quem sair derrotado em Abu Dhabi terá muito a lamentar, o que é inevitável. Se o que determina o sucesso ou a derrota é um punhado de pontos, em um campeonato com um calendário de nada menos que 24 etapas, a lista de episódios que deixaram pontos cruciais pelo caminho é muito longa.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Se for Max Verstappen quem tiver que sair resignado, as recriminações serão limitadas. O sistema da Red Bull tem sido o mesmo há anos, consolidado pela conquista de quatro títulos de pilotos e dois de construtores.

A situação na McLaren é diferente. O gerenciamento geral da equipe funcionou perfeitamente nos últimos dois anos e os títulos de construtores de 2024 e 2025 confirmam isso. Mas, não importa o quanto os times tentem passar a mensagem de que os dois campeonatos são equivalentes, ganhar o título reservado aos pilotos em termos de prestígio e visibilidade continua sendo o objetivo final.

Na última temporada, Verstappen nunca foi exposto ao risco real de derrota, mas em 2025 a situação mudou radicalmente. O holandês liderou a classificação geral em nenhum momento e, se conseguisse ser líder sob a bandeira quadriculada na última corrida da temporada sob a McLaren, seria uma zombaria excruciante. O fim de semana em Yas Marina para o time de Woking será fundamental, não só para o presente, mas também para o futuro.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

O que está em jogo não é apenas o campeonato de pilotos, mas também a eficiência de um método. Se Lando Norris ou Oscar Piastri acertarem o alvo, Andrea Stella, juntamente com Zak Brown, poderão se gabar. Eles terão feito isso "à sua maneira", confirmando que é possível subir ao topo sem necessariamente ter que seguir aquele caminho (tão amado, especialmente na Itália) que envolve o batismo de um primeiro piloto e o sacrifício do segundo. Mas, se Verstappen ganhar o quinto título, será hora de inevitáveis reflexões na McLaren, sobre um método, uma abordagem, uma filosofia. O fim de semana em Abu Dhabi, seja qual for o resultado, será um divisor de águas.

