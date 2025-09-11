Quando a McLaren encher as caixas contendo o material a ser enviado para Baku, uma boa quantidade de garrafas de champanhe será adicionada. A festa do título de construtores estará confirmada se, ao final do GP do Azerbaijão de Fórmula 1, Oscar Piastri e Lando Norris marcarem um total de nove pontos a mais que a dupla Charles Leclerc-Lewis Hamilton. No entanto, o troféu antecipado pode mudar o cenário na disputa pelo título de pilotos entre a dupla da equipe britânica.

No ano passado, foi em Baku que a McLaren ultrapassou a Red Bull no Campeonato de Construtores, uma liderança que manteve até o final da temporada e da qual não abriu mão até hoje. Se (como tudo indica) a certeza matemática do primeiro título mundial do campeonato de 2025 chegar ao Azerbaijão, será interessante ver o que acontecerá dentro da equipe em relação à gestão dos dois pilotos nos últimos seis finais de semana da temporada.

O chefe de equipe Andrea Stella falou em várias ocasiões sobre as diretrizes desse ciclo da McLaren que ficaram conhecidas como as "regras papaia", regras que sempre convergem para os melhores interesses da equipe.

Lando Norris e Oscar Piastri até agora executaram tudo ao pé da letra: não deixar pontos na estrada devido a brigas internas, não atrapalhar o caminho um do outro se isso for prejudicial aos objetivos da equipe, e também a disposição de se colocar em risco se, para obter um melhor resultado na etapa, for necessário diferenciar estratégias ou o momento de um pit stop.

Há quem acredite que a vitória no Campeonato de Construtores terá um efeito sobre a abordagem que a McLaren adotará nas últimas sete etapas da temporada, ou seja, do GP de Cingapura até a bandeira quadriculada em Abu Dhabi.

Se o MCL39 ainda for capaz de garantir a supremacia absoluta da equipe sobre seus rivais, não haverá problemas críticos específicos, as regras já estão escritas e provavelmente não serão diferentes das escolhas que qualquer outra equipe faria. No entanto, também podem surgir cenários diferentes caso um adversário se mostre capaz de competir pelo sucesso na etapa.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

O retorno da Red Bull ao topo no fim de semana de Monza se deveu em parte à perfeita adaptação do monoposto à configuração de "baixa carga", mas não só. Tanto Verstappen quanto Laurent Mekies confirmaram um passo à frente no manuseio do carro, o que deve permitir que Max esteja no meio em algumas das pistas restantes.

Nesse cenário, a McLaren poderia ser chamada a tomar decisões com provável impacto na classificação dos pilotos, mas, diferentemente das corridas anteriores, não haverá a sombra do campeonato de construtores para influenciar o resultado.

O exemplo mais claro são as escolhas feitas na primeira metade do GP da Hungria, quando a equipe decidiu diferenciar as estratégias de Piastri e Norris para combater a ameaça de Leclerc. A dúvida está aí: como a McLaren se comportará se o mesmo cenário se apresentar a partir de Singapura? Ela ainda arriscará um impacto crucial nas hierarquias internas (como em Hungaroring) ou priorizará o gerenciamento justo da corrida de seus dois pilotos?

Em algumas das próximas pistas, não se pode descartar 100% a possibilidade de Verstappen ou Leclerc conseguirem bons desempenhos nos treinos classificatórios e, consequentemente, da dupla da McLaren se encontrarem nos estágios iniciais da corrida atrás do pole position.

Se for necessário diferenciar as estratégias para tentar vencer a corrida, a equipe da McLaren correrá o risco de se tornar o árbitro do campeonato mundial; por outro lado, uma regra que tenha em primeiro lugar a igualdade de tratamento entre os dois pilotos implicaria o risco de ter que deixar escapar alguma vitória isolada. Será interessante descobrir o que preveem as 'papaya rules' em um cenário assim.

