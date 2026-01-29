A McLaren demorou para ir à pista, mas foi! No terceiro dia de testes a portas fechadas em Barcelona, a equipe de Woking da Fórmula 1 colocou Lando Norris para dar as primeiras voltas com o MCL40 e foi possível analisar alguns detalhes do novo carro.

A precisão dos detalhes

A McLaren não apresentou soluções revolucionárias, mas, por enquanto, propõe um carro muito bem cuidado em cada detalhe em continuidade com sua incrível história recente. Na narrativa, há quem compare certas soluções do MCL40 à Ferrari, que foi vista antes, é claro.

Mas, se quisermos manter a honestidade intelectual, devemos admitir que são mais as ideias da equipe de Woking que foram transferidas para a Ferrari do que o contrário.

Como foi oficializado pelo chefe da equipe, Andrea Stella, este carro já é a base avançada daquele que veremos nos testes no Bahrein e, talvez, também em Melbourne para o primeiro GP, mas esperamos um 'golpe de gênio' de Peter Prodromou.

Suspensões push dianteiras e traseiras

Lando Norris, McLaren

A McLaren demonstra um estudo aprofundado das novas regras: conformou-se com a escolha das suspensões push rod tanto na frente quanto atrás. A mudança de esquema é ditada por razões aerodinâmicas e de redução de peso: o retorno do 'braço' de direção à frente do triângulo inferior é um exemplo disso.

A equipe de Woking, porém, manteve a inclinação do conjunto superior de braços da suspensão (sistema multilink): o efeito antidive é menos acentuado do que em 2025, mas ainda bastante presente.

O bico com uma seção reduzida

É apreciável a precisão na realização do bico, que chega e se estende sobre o perfil principal da asa dianteira com uma seção bastante reduzida no nariz e dois pilares bastante afastados que convidam a um melhor preenchimento dos fluxos no sob carroçaria.

A asa dianteira já é sofisticada: a parte central do perfil principal é reta, enquanto na proximidade da antepara lateral ela se curva para cima, ligando-se à placa final que é muito curvada para favorecer a busca do efeito out wash.

McLaren MCL40 Foto de: McLaren

As asas móveis com corda longa

Os dois flaps móveis têm uma parte fixa na ligação à antepara e apresentam uma corda limitada que cresce significativamente no centro com uma forma radial, antes de voltar a zero sob o bico. São visíveis os dois comandos metálicos atrás dos pilares que acionam a aerodinâmica ativa e descem do bico. O atuador hidráulico está posicionado bastante atrás, embora mais alto do que em outras realizações

A a base do endplate ainda não é totalmente extremo, enquanto há um segundo elemento alto (ausente nas renderizações) que se dobra ligeiramente para baixo, tornando-se um bom canalizador de fluxo.

McLaren MCL40 Foto de: McLaren

A entrada dos freios não está integrada à parte superior do duto de freio

A tomada de ar dos freios não fica integrada à parte superior do duto, como na SF-25, e adota uma configuração mais tradicional, indicando que o fluxo de ar nos dutos seguirá tendo papel relevante no controle da temperatura ideal dos pneus.

Entrada dos radiadores triangular

A entrada dos radiadores mantém o desenho característico da equipe, com tendência a um formato triangular — solução que lembra a adotada pela Ferrari. O destaque está na opção por um forte downwash na parte superior da lateral, que desce de forma contínua até o assoalho. Com isso, a equipe abre mão do conceito da 'garrafa de Coca-Cola', usado principalmente pela Red Bull e Mercedes e, em menor escala, também pela Ferrari, apostando em laterais mais cheias na parte inferior, com um undercut menos agressivo.

Lando Norris, McLaren MCL40 Foto de: McLaren

Bargeboard com deriva trapezoidal

O bargeboard apresenta dois elementos inferiores integrados a uma pequena aba, enquanto o terceiro já assume a forma de uma deriva vertical trapezoidal, com a adição de um flap horizontal externo na base, na borda de ataque. Até o momento, não há aberturas visíveis na carroceria, o que indica que a dissipação de calor segue concentrada na parte traseira do carro.

Resfriamento segue como ponto-chave

A atenção da McLaren ao gerenciamento térmico é conhecida. No ano passado, a MCL39 já se destacava por um sistema de resfriamento da unidade de potência mais eficiente do que o da Mercedes, e essa característica deve ser mantida mesmo com a mudança de regulamento.

McLaren MCL40 Foto de: McLaren

Airbox compacto com 'orelhas' laterais

A análise da parte superior da MCL40 confirma essa abordagem: o airbox mantém as duas entradas laterais junto à tomada principal do motor, o que indica a permanência do radiador central sobre o motor V6 fornecido pela Mercedes. A expectativa, porém, é de um conjunto mais compacto, com área reduzida em relação a soluções anteriores. Enquanto a Ferrari optou por um motor que exige menos resfriamento, a McLaren parece ter refinado sua experiência recente.

Carroceria fechada e eficiente

Na traseira, a McLaren adota duas saídas superiores de ar que, na vista frontal, ficam praticamente ocultas, contribuindo para a redução do arrasto. A grande deriva vertical agora traz pequenas serrilhas, em solução semelhante à vista na Ferrari. Já no conjunto traseiro, os dois pilares que sustentam a asa traseira aparecem mais afastados entre si do que em outros projetos.

Rake com ângulo bem definido

Já nas primeiras voltas em pista, ficou clara a opção por um ângulo de rake mais acentuado, indicando que a equipe explorou valores próximos ao limite permitido pelo regulamento.

Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!