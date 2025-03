As cartas ainda não estão 100% dispostas, mas é possível começar a vislumbrar a ordem de forças. O primeiro dia de treinos no Albert Park ofereceu a mesma disputa que marcou o fim da temporada 2024 da Fórmula 1, com McLaren e Ferrari à frente. As diferenças vistas em Melbourne são pequenas, mas devem fazer a diferença. A Ferrari pode buscar a pole com Charles Leclerc, enquanto Lando Norris é melhor no ritmo de corrida.

Pouco mais de um décimo foi a diferença a favor de Leclerc em relação às duas McLarens na classificação geral da sexta. Dois décimos foram o tempo médio de volta para a vantagem de Norris na simulação de corrida. Na simulação de Charles, houve dois flashes (01min21s207 e 01min20s825). No primeiro caso o tempo foi obtido usando o DRS, enquanto no segundo após uma volta de arrefecimento.

No ritmo de corrida, a McLaren também foi melhor do que a Ferrari com Piastri, mas por margens menores do que Norris. "Vimos que o carro está se comportando como esperado", comentou Andrea Stella, "o que é uma boa notícia. Com base nos dados coletados hoje, temos algum trabalho a fazer em termos de otimização, mas, no geral, o feedback é positivo.

O cenário está aberto. As margens observadas hoje estão dentro de um intervalo que pode ser preenchido com o trabalho comum que as equipes fazem nas noites de sexta-feira entre as instruções técnicas e as atividades nos simuladores, mas a sensação é de que ainda há (especialmente em vista da corrida) alguma margem que a McLaren mostrou muito mais claramente nos testes no Bahrein.

Lando Norris, McLaren Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Nas onze voltas de simulação de corrida com carga total de combustível, os dois "Papayas" impuseram o ritmo com Norris (01min21s907) à frente de Piastri (01min22s110), seguido por Leclerc (01min22s140). A simulação corrida de Russell também foi muito boa (15 voltas, ritmo de 01min21s932), mas, ao contrário de seus rivais diretos (todos na pista com pneus médios), a Mercedes optou por usar o composto duro, tornando a comparação menos confiável.

O foco agora está principalmente na classificação de amanhã, também ajudada pela previsão do tempo que continua a indicar uma chance muito provável (70%) de uma corrida molhada. Na volta rápida, Leclerc tem tudo para disputar a pole. Charles começou o fim de semana com uma abordagem muito determinada, desde as primeiras voltas do TL1. Muito também será jogado na configuração, que terá de levar em conta o emborrachamento progressivo da pista, que continuará a melhorar a aderência pelo menos até amanhã à tarde.

"Fizemos um bom trabalho na configuração porque a sensação com o carro era boa", comentou Leclerc. "Obviamente, há coisas que precisamos melhorar, ainda não estou muito satisfeito com o equilíbrio, mas estamos em uma posição muito melhor do que nos testes. A pole position? Quero ser cauteloso, vamos esperar para ver, mas depois de um dia como o de hoje, estamos ansiosos pelo dia de amanhã e, sim, queremos almejar a pole position".

Na volta rápida, entretanto, uma façanha de Hamilton parece menos provável. Na simulação de classificação, Lewis ficou mais de quatro décimos atrás de Leclerc, uma diferença que era parcialmente esperada devido a uma sensação ainda abaixo do ideal com o carro. Seu desempenho melhorou nas simulações, em que a margem foi reduzida para apenas um décimo, confirmando totalmente as expectativas da véspera.

"Na sessão da tarde, as coisas foram melhores", comentou Hamilton, "ainda estou trabalhando para entender quais ferramentas podemos usar para melhorar o monoposto e é interessante porque tenho a referência de Charles, mas estou lentamente juntando as peças do quebra-cabeça. Ainda tenho que aprender a aproveitar ao máximo o que o carro pode oferecer, ainda é um pouco cedo para almejar firmemente a pole, mas nunca diga nunca, vou tentar encontrar o ritmo certo e então veremos o que acontece".

