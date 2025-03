O primeiro dia de treinos na Austrália já passou e, apesar de as equipes ainda não terem mostrado todas as cartas que têm na manga, como é tradicional em um início de fim de semana, já foi possível ver os primeiros dados significativos, que ajudam a dar uma visão mais clara da ordem de forças da temporada da Fórmula 1.

A sexta-feira em Melbourne também parece retomar o ponto em que paramos no final do ano passado, com o que parece ser uma batalha entre McLaren e Ferrari, um pouco como o que foi previsto no final dos testes de pré-temporada.

A escuderia de Woking chegou à Austrália com a pecha de favorita, em parte porque também parecia já ter encontrado as chaves para entender a base do carro, enquanto as outras equipes precisavam de mais tempo.

Em Maranello, eles têm trabalhado duro desde os testes para encaixar todas as peças do quebra-cabeça e, pelo menos por enquanto, o trabalho de preparação parece ter valido a pena, com Charles Leclerc imediatamente à vontade.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Não é de se surpreender, portanto, que o monegasco também tenha sido uma força para a Scuderia em Melbourne até agora. No entanto, esse não foi o único assunto da sexta-feira na Ferrari, pois igualmente interessante foi a comparação do SF-25 com o McLaren MCL39, que mostra duas abordagens muito diferentes destacando as diferenças para chegar a um tempo bastante semelhante.

Um SF-25 animador brilha em lenta

Em comparação com os testes do Bahrein, muitas coisas mudaram: não apenas a pista e os compostos, mas também as temperaturas, que são muito mais quentes do que as observadas em Sakhir. Se no Bahrein o clima frio ajudou a controlar o superaquecimento da traseira, aqui em Melbourne o calor tornou mais complexo manter sob controle um composto tão delicado como o C5.

Portanto, o desafio não é apenas colocar os pneus na janela no início da volta, mas também mantê-los lá durante toda a volta. O exemplo mais evidente disso é a Mercedes, mais consistente com pneus duros e menos propensa a esses picos, mas não suficientemente rápida com compostos macios.

Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

No entanto, o desafio entre a Ferrari e a McLaren também apresenta percepções interessantes sobre as diferentes características dos monopostos. Analisando os dados, o SF-25 destaca alguns dos pontos críticos já observados no ano passado, especialmente nas curvas de alta velocidade, como a mudança de direção entre as curvas 9 e 10, onde de fato há a maior diferença em relação à McLaren, com cerca de 6 km/h de diferença em aceleração máxima.

Além disso, essa diferença tem uma dupla desvantagem: não é apenas o tempo perdido nas curvas, mas também o fato de que você entra no trecho seguinte em uma velocidade mais baixa. Ao analisar essa questão, no entanto, não se pode deixar de mencionar também a das asas: a Ferrari optou por uma configuração em 'v' mais carregada, semelhante à usada nos testes, enquanto a equipe de Woking seguiu um caminho diferente.

Inicialmente, a McLaren havia optado por uma configuração bastante descarregada, mas a pista suja e talvez a necessidade de proteger a traseira com pneus mais macios, um dos problemas do MCL38 em dias quentes, fez com que eles se inclinassem para uma asa mais carregada. Não é coincidência que as diferenças em termos de velocidade máxima em favor do carro de Woking tenham diminuído entre o TL1 e o TL2, mas também há a questão do mapeamento, no qual a Ferrari historicamente tende a ser um pouco mais conservadora às sextas-feiras.

Comparação de telemetria FP2 Austrália - Leclerc Piastri Foto de: Gianluca D'Alessandro

Por outro lado, o SF-25 também mostrou seus pontos fortes, que foram suficientes para compensar o que foi perdido nas seções de alta velocidade, ou seja, seu desempenho nas seções lentas. Essa é uma das razões pelas quais Leclerc terminou o primeiro dia de treinos livres na liderança, pouco mais de um décimo à frente dos dois carros de Woking.

Foi no setor final, bem como na Curva 3, que a Ferrari conseguiu fazer a diferença em relação à McLaren em termos de ritmo de volta lançada, embora os tempos parciais no setor final não mostrem uma superioridade tão esmagadora quanto se poderia esperar. Isso se deve justamente ao fato de que o terceiro setor inclui as seções de baixa e alta velocidade da Curva 9/10, compensando efetivamente.

O aspecto mais encorajador é que, com exceção de algumas falhas, o SF-25 parece ter encontrado uma boa janela de operação nas mãos do monegasco, especialmente na fase de tração e ao negociar as curvas mais lentas. Por outro lado, vale a pena mencionar como Norris guardou algo no bolso ao antecipar a fase de frenagem em certos pontos: além disso, o inglês ainda não encontrou a sensação perfeita na volta seca, onde parece mostrar algumas deficiências em comparação com o ritmo da corrida.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

O foco principal será prever como a pista evoluirá amanhã, com mais aderência e temperaturas mais altas, sem esquecer a corrida, que promete ser molhada. Isso poderia forçar, por exemplo, a McLaren a manter uma configuração mais carregada que, mesmo no caso de uma corrida seca, também poderia ajudar a minimizar qualquer risco de granulação.

Mercedes e Red Bull na perseguição

No momento, o jogo parece estar sendo jogado na frente, com a Mercedes e a Red Bull bem atrás. A equipe alemã pagou principalmente por suas dificuldades em manter os pneus mais macios, especialmente o C5, na janela.

Analisando os dados, surgem alguns elementos interessantes: também graças a uma asa traseira mais carregada do que a de seus rivais, o W16 perde vários décimos nas retas, ao que se pode acrescentar um gerenciamento diferente dos mapeamentos do motor, ao contrário de 2024, quando já estava dando algo mais na sexta-feira. Mas, além desse aspecto, o carro de Brackley parece sofrer com a falta de aderência nas curvas de média e alta velocidade, especialmente na Curva 6 e na sequência rápida 9/10.

George Russell, Mercedes Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Mais convincente parece ser o desempenho nas seções lentas, não muito distante do da McLaren, mas ainda um passo atrás da Ferrari: é importante ter em mente que, durante o inverno, os engenheiros da Mercedes trabalharam justamente para melhorar o comportamento do carro nas seções lentas.

A Red Bull, por outro lado, parece estar retomando de onde parou no ano passado, com um monoposto que é difícil de entender e ajustar. Os pontos fortes e fracos também parecem semelhantes, com um RB21 rápido nas seções de alta velocidade, como a Curva 9/10, e nas retas, embora com uma configuração sem carga, mas com mais dificuldades nas áreas de baixa velocidade. Basta dizer que mais da metade da diferença acumulada de Max Verstappen em relação a Leclerc vem da parte final do terceiro setor.

