ANÁLISE F1: Mercedes está 'escondendo o jogo' no GP do Japão?

Na segunda sessão de treinos livres para o GP do Japão de Fórmula 1, o piloto da McLaren, Oscar Piastri, ditou o ritmo da sexta-feira (27) com um tempo de 1min30s133, terminando cerca de um décimo à frente dos dois pilotos da Mercedes, Kimi Antonelli e George Russell.

No entanto, quem espera por uma disputa acirrada na frente ou por uma reviravolta da McLaren deve ter cautela. Nas decisivas longruns (simulações de corrida) no final da sessão – realizadas com carga pesada de combustível –, a Mercedes mais uma vez provou ser a força dominante, e por uma margem clara.

Ao ajustar os dados das longruns para diferentes compostos de pneus e durações de stints, Antonelli emergiu como o piloto mais rápido por uma boa margem. Em média, o italiano foi cerca de 0s24 por volta mais rápido que Russell. A McLaren, por sua vez, não apareceu nem perto da frente nessa comparação.

A Ferrari mais uma vez é a segunda força

Atrás da Mercedes – com uma diferença notável – está a Ferrari, assim como nos finais de semana de corrida anteriores. Charles Leclerc foi cerca de 0s66 por volta mais lento que a Mercedes no ritmo de corrida longa.

Foi uma sessão difícil para seu companheiro de equipe Lewis Hamilton, que nunca encontrou um ritmo. O heptacampeão mundial perdeu em média 1s3 por volta e também teve dificuldades com a alta degradação dos pneus.

Longruns no TL2 do Japão

Diferença média em segundos por volta (ajustado para diferentes tipos de pneus e stints)

A McLaren ficou no meio: Piastri foi, em média, 0s96 por volta mais lento que a Mercedes nas corridas longas. Seu companheiro de equipe, Lando Norris, não completou nenhuma corrida longa devido a problemas técnicos, tendo passado um longo período nos boxes.

Onde a Mercedes é mais rápida

Uma coisa é clara: em termos de ritmo de classificação, a Mercedes provavelmente ainda não mostrou todo o seu potencial e, portanto, entra no restante do fim de semana como clara favorita. Mas onde exatamente a equipe de Brackley está encontrando seu tempo de volta?

Uma análise dos tempos médios por setor nas longruns mostra que a Mercedes obtém a maior parte de sua vantagem sobre a Ferrari nos setores 1 e 3. No setor 2, Leclerc foi quase tão rápido. A principal diferença está nas longas retas dos setores 1 e 3.

A Mercedes atinge velocidades máximas significativamente mais altas – particularmente na reta para a curva 1 e em direção à chicane final. A vantagem em direção à curva 1 pode chegar a 15 km/h, e cerca de 10 km/h no setor final. Nas rápidas Esses do setor 1, a Ferrari está quase no mesmo nível – a maior parte da perda de tempo ocorre claramente nas retas.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Mark Sutton / Fórmula 1 via Getty Images

Um padrão semelhante pode ser observado com a McLaren: aqui também, a maior parte do tempo é perdida nas retas, apesar da equipe de Woking usar o mesmo motor. Além disso, o desempenho mais fraco nas curvas agrava o déficit, deixando a McLaren atrás da Ferrari.

Red Bull segue caindo – mas o motor não é o principal problema

Para a Red Bull, as perspectivas são mais uma vez sombrias. Com um déficit médio em longruns de 1s49 por volta, Max Verstappen não só está muito aquém do ritmo dos líderes, como também atrás da Haas (1s35) e da Alpine (1s37).

Após três finais de semana de corrida, a impressão é cada vez mais forte de que a Red Bull é atualmente apenas uma equipe de meio de grid – e isso não parece se dever principalmente ao desempenho do motor. Na verdade, o setor 3, com sua longa reta, é a única parte da volta em que a escuderia austríaca consegue acompanhar um pouco o ritmo.

Desgaste dos pneus - Longruns no TL2 do Japão

Média de degradação em segundos por volta (ajustado para difentes compostos)

Como já visto na China, o RB22 perde a maior parte do tempo nas curvas. Os dados de telemetria mostram até que a Red Bull tem melhor desempenho nas retas do que a Ferrari e a McLaren. No entanto, especialmente nos rápidos Esses do setor 1 , há uma clara falta de desempenho.

Também é notável que a equipe irmã, a Racing Bulls, perca significativamente mais tempo nas retas, apesar de usar o mesmo motor. É possível que a Red Bull tenha optado por uma configuração excessivamente agressiva de baixa downforce, ou que o carro esteja fundamentalmente muito focado na eficiência, carecendo da downforce geral necessária.

Meio do pelotão: Haas e Alpine ditam o ritmo, Audi na briga

No meio do pelotão, surge um quadro semelhante ao da China. A Haas (1s35) e a Alpine (1s37) têm o ritmo de longrun mais forte, com a Audi (1s52) logo atrás.

A longrun de Nico Hulkenberg começou promissora, mas a forte fase inicial teve como custo uma alta degradação dos pneus. No geral, a Audi terminou em pé de igualdade com a Red Bull – levantando a questão de se isso reflete o progresso da Audi ou simplesmente destaca as dificuldades da Red Bull.

A Racing Bulls (2s05) já perdeu terreno significativo para a frente do pelotão do meio, enquanto a Williams (2s43) mais uma vez decepcionou. As equipe do final do grid continuam sendo a Cadillac (3s12) e a Aston Martin (3s65). Uma observação preocupante: o ritmo de classificação da Aston Martin foi aproximadamente equivalente ao ritmo de longrun da Mercedes com tanque cheio.

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