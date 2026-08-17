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ANÁLISE F1: Mercedes precisa ser estratégica após domínio inicial se esvair por problemas de confiabilidade

Equipe já perdeu alguns pontos por conta do desempenho do motor; questões começaram a aparecer no GP do Canadá

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
Balanço da equipe Mercedes

Após quatro anos em baixa com um carro de efeito solo difícil de controlar, o 'império' da Mercedes estava desesperado para se recuperar e, ao que tudo indica, conseguiu esse feito em 2026 na Fórmula 1.

Leia também:

O lado positivo

A Mercedes saiu dos testes no início do ano como a grande favorita para a nova era, com um chassi robusto, motor potente e distribuição de energia de ponta, lembrando seu domínio de 2014.

A classificação na Austrália pareceu confirmar isso, com George Russell e um Kimi Antonelli muito mais aprimorado bem à frente da concorrência, e a equipe acabaria vencendo as primeiras 10 sessões de classificação e conquistando os seis primeiros GPs consecutivos, assumindo uma liderança contundente.

A sequência de cinco vitórias consecutivas de Antonelli foi particularmente impressionante, especialmente após uma temporada de estreia conturbada; o adolescente italiano passou a demonstrar muito mais confiança e determinação à medida que se transformava em um candidato ao título.

O jovem italiano parece ser o piloto a ser batido, liderando com 50 pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton, com seu companheiro de equipe Russell mais nove pontos atrás. A Mercedes também está em boa posição na disputa de construtores, com uma vantagem de 72 pontos sobre a Ferrari.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

O lado negativo

Mas essa vantagem poderia e deveria ter sido muito maior se não fosse por um número significativo de problemas de confiabilidade, especialmente na unidade de potência, que têm atormentado tanto a equipe de fábrica quanto alguns de seus clientes.

Russell sofreu um dramático abandono enquanto liderava no Canadá, enquanto Antonelli também teve azar com graves problemas elétricos em Barcelona.

A Mercedes reagiu introduzindo melhorias de confiabilidade em seu conjunto de baterias, mas isso acarretará um custo adicional de penalidades no grid no futuro. Enquanto isso, a Ferrari e a McLaren deram grandes passos no desenvolvimento do chassi para diminuir a diferença de desenvolvimento, o que permitiu que ambas as equipes vencessem corridas por mérito próprio antes das férias em agosto.

A Mercedes, no entanto, ainda está planejando mais atualizações, o que deve reforçar sua posição na liderança.

Outro desafio para a Mercedes é tentar tirar o máximo proveito de Russell, que tem enfrentado mais dificuldades do que seu companheiro de equipe para se adaptar às novas regras de distribuição de energia e está sob pressão para igualar Antonelli no que ele considerava que deveria ter sido seu ano de brilhar.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

O que estão dizendo

Toto Wolff defende a equipe:

"Não temos uma atualização há algum tempo e dá para ver que, daqui para frente, a disputa será pelo desenvolvimento. Precisamos ser realmente estratégicos quanto ao momento de lançar as atualizações, quando achamos que elas terão o maior impacto no desempenho, em vez de simplesmente lançá-las em todos os GPs, como no passado. Tentamos concentrá-las um pouco mais na segunda metade da temporada".

"Mesmo que a diferença seja de 50 pontos, ainda faltam muitas corridas. Um ou dois abandonos podem mudar completamente o cenário, e não temos sido muito bons em termos de confiabilidade; por isso, precisamos continuar a aproveitar ao máximo cada dia, da sexta-feira até o domingo, e então, com sorte, no final isso será suficiente".

Kimi é o MELHOR do ano? Qual o PIOR? E BORTOLETO? Nicolas Costa conta CAUSO na casa de DONO da GLOBO

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