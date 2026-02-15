Pular para o conteúdo principal

Análise
Análise

Fórmula 1 Testes de pré-temporada no Bahrein

ANÁLISE F1: Mercedes tenta esconder, mas W17 continua mudando

Wolff joga uma partida política para defender equipe de ataques sobre taxa de compressão: time de Brackley não mostra todo o potencial, mas continua trabalho de desenvolvimento que não se limita a estudar gestão da energia

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
George Russell, Mercedes

A Mercedes liderou o último dia da primeira semana de testes da Fórmula 1 no Bahrein, com George Russell sendo o primeiro a quebrar a marca de 1min34s e Kimi Antonelli superando o tempo do companheiro de equipe na parte da tarde. O resultado rapidamente dissipou o receio do time ter andado pouco devido a um problema na suspensão no primeiro dia e na unidade de potência (posteriormente substituída) no segundo. 

Leia também:

A percepção é que o W17 pode ser uma... 'bomba', mas que Toto Wolff está jogando como o gato e com o rato, para não revelar muito enquanto espera que se esclareça a disputa política sobre a controversa taxa de compressão da unidade de potência. No paddock, acredita-se que a ordem do austríaco foi clara: evitar 'dar uma surra' na concorrência no momento em que há decisões a serem tomadas que podem (talvez) mudar o equilíbrio de forças. 

George Russell, Mercedes W17

George Russell, Mercedes W17

Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 via Getty Images

 A falha da unidade de potência na quinta-feira deixou os técnicos dirigidos por Hywel Thomas em polvorosa: o motivo da parada não foi declarado, mas o único motivo real de preocupação são as temperaturas que devem ser mantidas sob controle. Não é por acaso que o W17 tenha aberto ligeiramente as saídas de ar nas laterais do capô do motor na sexta-feira, uma vez que registrou um aumento nas temperaturas, com 31 °C no ar e 41°C no asfalto. 

Mercedes W17, sfogo maggiorato dell'aria calda

Mercedes W17, saída de ar quente aumentada

Foto de: AG Photo

A equipe de Brackley, no entanto, não está nem um pouco preocupada, porque na traseira vimos uma saída de calor ampliada, enquanto ao mesmo tempo foi instalada uma tampa de motor claramente mais aerodinâmica, com o objetivo de melhorar a eficiência e reduzir a resistência ao arrasto. A linha da cintura do capô é ligeiramente mais baixa, de modo que o fluxo vertical também se estende um pouco mais.

Russell, seguindo a tradição da equipe, dedicou-se a um long run com o composto C1, ou seja, o mais duro dos três disponíveis, para começar a compreender também o comportamento dos pneus e não apenas a gestão da recarga de energia. 

Mercedes W17: il fondo modificato per favorire l'effetto out wash

Mercedes W17: fundo modificado para favorecer o efeito out wash

Foto de: AG Photo

No W17, em comparação com o shakedown de Barcelona, vimos aparecer algumas modificações na parte dianteira da roda traseira com o claro objetivo de desviar o fluxo para fora do pneu para aumentar o efeito out wash e favorecer um controle mais eficaz do tyre squirt, fluxo de ar que “escapa” entre o pneu traseiro e o assoalho. 

Podem-se observar três aberturas que tendem a empurrar o ar para a parte inferior, mas aos slots (aberturas no assoalho ou na lateral para controlar melhor o fluxo de ar) foi adicionado um perfil longitudinal em material metálico, do qual, na parte mais traseira, podem-se ver desviadores de fluxo que orientam o ar para fora. 

Mercedes W17, dettaglio tecnico

Mercedes W17, detalhe técnico

Foto de: AG Photo

Além disso, foram montados no pavimento microtubos de Pitot para medir o comportamento do fluxo numa área que é influenciada pela sucção do “mouse hole”, a abertura (bastante grande) que caracteriza não apenas a Mercedes, logo após o cotovelo do difusor.

Mercedes W17: ecco i filetti di lana apparsi nel T-tray

Mercedes W17: eis os fios de lã que apareceram no T-tray

Foto de: AG Photo

Até agora, o aspecto aerodinâmico foi colocado em segundo plano em favor da gestão da energia elétrica, mas a Mercedes não negligencia de forma alguma a compreensão da qualidade do trabalho na galeria de vento: no divisor do T-tray, de fato, apareceram fios de lã úteis para compreender o comportamento dos fluxos em um campo de investigação caracterizado pelo aparecimento de duas abas horizontais na raiz da quilha da carroceria. 

É evidente a tentativa de encontrar downforce em áreas do carro que não custam muito em termos de arrasto. Esta área do monoposto está destinada a voltar a ser muito atual, depois de ter tido um papel menos estratégico na era dos carros com efeito solo.  

