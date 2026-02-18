ANÁLISE F1: Mercedes traz novidades no assoalho, sidepods e difusor na semana dois no Bahrein

Após três dias de testes, durante os quais as equipes puderam avaliar a confiabilidade dos carros e fazer os primeiros ajustes de configuração, a segunda semana da Fórmula 1 no Bahrein é provavelmente a mais significativa. É o momento em que não só se aprimora o trabalho de ajuste, mas também em que muitos times começam a introduzir as primeiras atualizações para o campeonato mundial.

Entre as equipes que introduziram novidades está a Mercedes, que fez intervenções profundas no W17 com atualizações distribuídas em diferentes áreas do carro, incluindo soluções de microaerodinâmica. As modificações, concentradas principalmente na zona das laterais e do fundo, indicam que o que se viu hoje em Sakhir é um pacote consistente, enriquecido por algumas experiências destinadas à coleta de dados.

A novidade mais evidente diz respeito, sem dúvida, aos sidepods, que mudam completamente seu perfil na parte central e final, como se pode observar na área do patrocinador Petronas. As linhas agora são menos angulares e a seção final parece mais conectada e esguia, com um fechamento diferente do que foi visto no teste anterior.

Comparação com a Mercedes

Como o perfil na parte mais externa do sidepod foi alterado, o desenho do “escorregador” também foi revisado, seguindo agora um caminho diferente. Isso pode ser observado nas imagens, seguindo o traçado das linhas brancas AMG ao longo das laterais, mais “íngremes” na zona final. A entrada dos radiadores também foi modificada, embora de forma menos evidente.

As intervenções no W17, porém, não param por aí. Os técnicos de Brackley também interviram no assoalho. Imediatamente após os bargeboards, peça localizada entre o sidepod e a roda dianteira, o desenho da borda foi completamente revisto: agora apresenta um perfil mais moldado, que tende a fechar com um ângulo reto mais cedo do que no passado.

O design de elementos à frente dos pneus traseiros também foi revisado, sendo modificados para se adaptarem ao novo pacote aerodinâmico, com duas saídas de ar ao longo do assoalho em vez dos cortes horizontais que foram vistos na semana passada. Além disso, o elemento final foi completamente redesenhado, sem os componentes impressos em 3D observados no primeiro teste.

Fundo Mercedes W17 Foto de: AG Photo

Trata-se de uma área extremamente delicada do ponto de vista aerodinâmico e não é de surpreender que a Mercedes, assim como outras equipes, tenha dedicado grande atenção a ela. Neste local, trabalha-se para gerenciar as turbulências geradas pelos pneus traseiros, de modo a evitar que elas interfiram na eficiência do difusor.

Novidades sutis no suporte dos espelhos e no difusor

Falando justamente do difusor, durante esta segunda sessão de testes surgiu um elemento particularmente interessante adicionado na parte externa para gerenciar os fluxos de saída. Trata-se de um pequeno apêndice vertical, fixado à parede interna do difusor por meio de um elemento metálico, que junto com a superfície do difusor gera um pequeno sopro útil para controlar o rastro de saída.

Os engenheiros de Brackley também interviram em elementos finos, por exemplo, no perfil do suporte dos espelhos, agora moldado e semelhante a soluções já vistas em outros carros, como Alpine e Ferrari. Dessa forma, os espelhos também se tornam verdadeiros elementos aerodinâmicos, aproveitando ao máximo os volumes permitidos pelo regulamento nessa área.

Difusor Mercedes W17: observe o elemento adicional fixado à parede do difusor Foto de: AG Photo

Sem nos afastarmos da zona central do carro, as entradas de ar também foram alteradas. As saídas intermediárias abertas no terceiro dia da semana passada na tampa do motor foram fechadas hoje, substituídas por outra abertura situada na parte mais avançada dos sidepods. É evidente que a Mercedes também está trabalhando para identificar as configurações mais eficazes e avaliar seu impacto aerodinâmico global.

Como nos outros dois testes, apareceram fios de lã sob o suporte da asa traseira para monitorar o comportamento dos fluxos. A última novidade evidente diz respeito à asa dianteira, que permaneceu substancialmente inalterada em relação ao primeiro teste em Sakhir, com exceção de um detalhe: a adição do diveplane, um pequeno apêndice localizado na parte externa do endplate.

Mercedes W17: observe o suporte dos espelhos modificados e as novas entradas para expelir o calor Foto de: AG Photo

O aspecto interessante é que se tratou de uma simples experiência: os dois elementos não estavam integrados na estrutura da asa, mas fixados provisoriamente para a aquisição de dados, ao ponto de um dos diveplanes ter saltado durante a manhã. Uma vez concluídos os testes, a Mercedes voltou à configuração padrão já vista na semana passada.

