Felizmente, a proposta de decoração especial do Dia de São Valentim (equivalente ao Dia dos Namorados) que envolveu o novo carro de Fórmula 1 da Williams, FW47, não era muito berrante, uma vez que o carro foi revelado durante seu shakedown em Silverstone na sexta-feira.

O efeito de desvanecimento de tela azul-escura era quase como uma porta de entrada para uma tela de computador dos anos 90 muito danificada - com a queima de tela persistente de uma época em que a Williams estava no auge da F1. A empresa não esconde suas grandes ambições de voltar para lá.

O navio da Williams está ganhando força. James Vowles, agora no comando por um terceiro ano, contratou um novo tripulante de alto nível e um novo patrocinador - o primeiro desde que a ROKiT estava envolvida com a equipe durante sua pior fase na virada da década.

Mas a equipe tem se empenhado cada vez mais em salientar que seu foco no FW47 é, na verdade, uma breve parada - o sucesso sob os novos regulamentos de 2026 é o destino atual.

Isso não quer dizer que os engenheiros da Williams, sob a liderança de Pat Fry, não tenham feito nada - afinal, a equipe ainda quer ser competitiva. No entanto, há claros passos evolutivos em relação ao FW46, um carro que cresceu em estatura durante a temporada, mas que também estava propenso a ser jogado para fora da pista.

Seria de se esperar que o objetivo fosse reduzir essa instabilidade, que parecia afetar a traseira em curvas de velocidade média ou em condições de baixa aderência. Os parâmetros usuais também se aplicam: adicionar downforce, reduzir o arrasto, tornar o carro agradável de pilotar...

Ao contrário do lançamento da McLaren, o carro da Williams apresentou um conjunto de asa dianteira totalmente novo, com novo nariz e posicionamento revisado dos elementos para seguir uma cadeia de desenvolvimento um tanto contemporânea nessa área.

Em comparação, o FW46 tinha um design de nariz largo e plano que parecia ter sido influenciado pelo tempo de Fry na Alpine; o FW47 tem uma abordagem mais esbelta, presumivelmente estreitando a estrutura de colisão. A asa também tem suas montagens externas posicionadas mais à frente, o que foi conseguido com a redução do comprimento da corda para deixar um canto da placa terminal exposto.

Isso pode parecer um desenvolvimento padrão para melhorar a forma como os aerodinamicistas empregam as bordas expostas para induzir a vorticidade, mas destaca as melhorias de infraestrutura que a Williams vem implementando na base.

Uma das áreas que Vowles estava ansioso para melhorar quando chegou foi o departamento de compostos, sabendo que o aprimoramento dos processos e do maquinário em Grove poderia não apenas permitir que a equipe produzisse peças mais leves, mas também mantivesse a integridade estrutural com peças menores do quebra-cabeça do carro de F1.

Pode ser mais difícil passar nos testes de colisão da FIA com um nariz menor e mais fino, mas se os engenheiros tiverem as ferramentas para serem mais eficientes com a disposição dos compostos, isso confere maior resistência ao processo. Essencialmente, a equipe tem mais liberdade para optar por um projeto "mais arriscado".

A atualização do departamento de compostos forneceu à Williams as ferramentas para aprimorar sua fabricação geral Foto de: Autosport

(Na imagem, da esquerda para a direita superior: Asa dianteira de maior downforce, novo "operator" do carro, entrada de ar; da esquerda para direita inferior: Serrações do assoalho - ajudam selar a parte inferior, pushrod, asa dianteira remodelada, sessão central do bico em formato de colher, bico mais estreito).

A Williams manteve o status quo com sua suspensão dianteira e manteve os balancins ativados por push-rod. Isso continua sendo, em grande parte, uma questão de preferência pessoal entre os projetistas e aerodinamicistas; evidentemente, a Williams não acha que vale a pena desperdiçar tudo por algo bobo.

Como no carro do ano passado, a Williams conseguiu empilhar a montagem superior da pushrod atrás da primeira perna do braço da suspensão, basicamente configurando o fluxo de ar com a carenagem da suspensão mais dianteira e estabelecendo-o com a curvatura da segunda.

Isso leva à área da cuba que, no FW46, tinha uma seção dianteira trapezoidal perceptível - se alguém olhar uma foto do carro do ano passado, poderá notar onde o anteparo se alarga abaixo do logotipo da Stephens.

O novo carro não parece mais ter isso à primeira vista, mais uma vez, talvez uma indicação das melhorias da equipe com o aumento estrutural do chassi.

Um benefício distinto disso é que ele abre o espaço sob a entrada de ar, que parece ter sido em grande parte transportado - se não, simplesmente influenciado - pelas entradas de ar no estilo do RB20 que a equipe introduziu em Zandvoort no ano passado.

Aqui, a estrutura de colisão de impacto lateral é montada bem no alto, e o fluxo de ar é dividido pela parte superior para ser canalizado para baixo ou empurrado através do pesado rebaixo em torno da borda do assoalho.

Pode-se supor que a canalização em direção à extremidade traseira da face superior dos sidepods permanece, dando uma direção mais clara ao fluxo de ar que está sendo canalizado contra a superfície superior do assoalho.

Esse fluxo flui em torno de uma nova tampa do motor, que parece ser mais bem formada em comparação com a do seu antecessor FW46. As protuberâncias anteriormente evidentes aqui são menos óbvias, sugerindo uma casca mais eficaz do trem de força e dos componentes internos auxiliares que os aerodinamicistas estão especialmente interessados em influenciar.

A equipe espera que o FW47 possa curar os males do carro do ano passado e provocar algum tipo de ascensão na classificação, mas, da mesma forma, não perderá muito o sono se não conseguir fazer isso

A asa traseira será intercambiável ao longo do ano, embora o FW47 tenha sido mostrado com uma asa de especificação de maior downforce que exibe um plano principal mais plano e pontas expostas no elemento superior. A Williams usou variações desse design no ano passado, mas, mesmo assim, há alguns ajustes iterativos na fórmula.

Uma das maiores mudanças está na traseira, já que a equipe passou a usar um layout de suspensão traseira push-rod.

A equipe moveu a perna dianteira do braço superior para baixo para ocupar parte do espaço deixado onde a barra de tração costumava entrar na carroceria, espaçando os membros da suspensão para limpar o fluxo de ar nessa área.

Essa é uma mudança que muitos optaram por mover as molas e os balancins para longe da parte inferior do carro, o que significa que o espaço do difusor é ampliado. Há mudanças nas características gerais de carga que os dinamicistas de veículos precisam entender, mas, em última análise, isso deve resultar em um ganho aerodinâmico.

Isso agora está de acordo com o acordo técnico da equipe com a Mercedes, em que a equipe usou o pacote de suspensão do ano anterior em 2024 para manter o conjunto traseiro com haste de tração.

Outras áreas, por exemplo, as partes visíveis do assoalho, estão praticamente nas mesmas condições em que o FW46 parou em Abu Dhabi no ano passado.

A Williams ainda pode achar adequado submeter isso a um desenvolvimento adicional, embora investir mais tempo e dinheiro, que poderiam ser destinados a 2026, possa ser visto como um risco - especialmente considerando os desenvolvimentos de assoalho que suas equipes rivais tiveram na última temporada.

A Williams mudou para uma suspensão traseira push-rod Foto de: Autosport

(Na imagem, é mostrado o braço de suspensão superior da suspensão traseira, junto do pushrod e da perna frontal, que foi rebaixada).

E 2026 paira perigosamente sobre a cabeça da Williams. Os novos regulamentos são a prioridade da equipe, e cada decisão tomada para 2025 virá com a ressalva adicional de "como isso afetará a construção do próximo ano?".

É claro que isso é o mesmo para todas as equipes do grid, mas as frequentes afirmações de Vowles de que este ano está sujeito a ser sacrificado pelo próximo significam que não haverá muita trajetória de desenvolvimento.

A equipe espera que o FW47 possa curar os males do carro do ano passado e provocar algum tipo de ascensão na classificação, mas, da mesma forma, não perderá muito o sono se não conseguir fazer isso.

Tudo parece ser o resultado de repetidas melhorias na base, o que lhe dá mais liberdade de desenvolvimento - portanto, se houver alguma coisa, o carro deve indicar que a equipe está no caminho certo. O quanto ele recuará ao longo do ano, assumindo um desenvolvimento mínimo, estará entrelaçado com as abordagens das outras equipes no grid.

O FW47 pode causar um impacto imediato para a Williams ou será uma ponte para um sucesso maior, já que a equipe tem como meta 2026? Foto de: Williams

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!