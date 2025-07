Lando Norris conquistou a pole position para o GP da Bélgica, mas perdeu a liderança da corrida para Oscar Piastri logo no começo da prova. Porém, naquele momento, a etapa de Fórmula 1 ainda não estava completamente perdida. No entanto, mesmo com todo o esforço do piloto, a vitória não veio. Agora, o Motorsport.com analisa a situação.

Antes de qualquer coisa, é importante ressaltarmos que a corrida de domingo é o melhor resultado de Norris no traçado da Bélgica. O britânico nunca tinha subido ao pódio em Spa-Francorchamps desde sua estreia na F1 e, até 2025, seu melhor resultado havia sido um P5, situação bastante diferente de Piastri, que subiu ao pódio belga em 2024.

Dito isso, vamos à primeira oportunidade perdida de Norris que aconteceu no final da 11ª volta. Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg, Pierre Gasly e Fernando Alonso já haviam trocado para os pneus slicks naquele momento. No entanto, tudo permaneceu igual para a McLaren: Piastri teve prioridade nos boxes como líder e entrou uma volta depois, enquanto Norris teve que ficar de fora até o final da 13ª volta.

Norris provavelmente poderia ter assumido a liderança com uma parada ao lado de Hamilton e companhia, mas permaneceu cauteloso: quando seu engenheiro de corrida William Joseph lhe perguntou sobre slicks, ele respondeu na 11ª volta: "Será, mas ainda não é hora".

Apenas meia volta antes, ele teria usado intermediários novos no caso de um safety car - enquanto Piastri exigia, no mesmo momento, que ele trocasse para slicks no caso de um safety car.

Assim, a décima primeira volta passou sem que um dos carros da McLaren aparecesse nos boxes. Olhando para trás, Norris admite: "Se pudéssemos fazer tudo de novo, provavelmente ficaríamos chateados por termos ficado de fora. Havia sinais suficientes de que deveríamos ter parado antes".

"Mas ninguém parou tão cedo, exceto Lewis, que entrou uma volta antes de nós. Foi particularmente amargo para mim porque Oscar conseguiu a volta certa e eu estava uma volta atrasado. As coisas são assim mesmo".

É importante notarmos que, naquele momento, Norris só havia sido informado sobre Hamilton estar indo para os boxes e não sobre os outros três carros.

Teria sido vantajoso fazer uma parada dupla?

Quando os primeiros carros trocaram os pneus e a McLaren avaliou os primeiros micro-setores, a equipe informou os dois pilotos sobre o desenvolvimento. Norris confirmou pouco antes do final da volta que queria pneus slick imediatamente, mas naquele exato momento Piastri recebeu uma instrução firme de seu engenheiro Tom Stallard para ir aos boxes.

Como Piastri estava na liderança, ele teve prioridade. Norris ficou de fora, e estava nove segundos atrás depois de sua própria parada. Uma roda dianteira esquerda inclinada no touchdown atrasou ainda mais o pit stop.

Não teria sido melhor entrar logo atrás de Piastri e aceitar o chamado "double-stacking" [parada dupla, quando os dois pilotos entram nos boxes um atrás do outro]? Norris respondeu evasivamente: "Terei de perguntar à equipe".

Tudo o que ele recebeu pelo rádio foi a mensagem "Box to overtake" [Parar para fazer a ultrapassagem], mas quando Piastri entrou nos boxes à sua frente, ele continuou na pista. Aparentemente, era uma chamada de oposição, ou seja, a instrução para fazer exatamente o oposto do carro da frente.

"É claro que você também perde tempo durante uma parada dupla. Mas, em retrospecto, o pneu slick já estava muito melhor naquele momento e a decisão de parar veio relativamente tarde", diz Norris.

O chefe da equipe, Andrea Stella, esclarece: "Sim, pensamos em fazer uma parada dupla. Ao mesmo tempo, Lando podia se desviar. Ele decidiu se desviar".

Pneus duros como um curinga

Para fazer algo diferente de Piastri, Norris colocou pneus duros - o único com o composto naquele momento. Ele só fez a escolha com seu engenheiro pouco antes do pit stop, quando já estava se aproximando de Blanchimont: "Will [Joseph] me perguntou se eu queria os pneus duros e eu disse que sim. Foi só isso".

"Sinceramente, eu nem sabia que Oscar estava usando pneus médios - isso não influenciou minha decisão. Apenas achei que o pneu duro seria a melhor opção até o final. Claro, é mais difícil de aquecer, mas logo tive um pouco mais de aderência".

Quase todos os outros pilotos escolheram o pneu médio, o composto C3. O pneu duro era o C1, dois passos mais duro. Piastri foi igualmente cauteloso em sua avaliação da opção: "Havia riscos com os dois pneus. Se eu estivesse na posição de Lando, provavelmente teria feito o mesmo que ele. Naquele momento, o médio simplesmente parecia mais seguro. Quando um safety car sai naquele clima, você não quer estar no C1".

De acordo com Stella, não havia nenhuma ordem da McLaren: "O médio sempre foi nossa primeira opção. Mas então Lando [ou seja, o lado Norris da garagem] achou que a pista estava secando tão rapidamente que os duros eram possíveis".

Quanto custaram os erros de direção

Portanto, Norris já havia perdido tempo devido à volta extra nos intermediários e ao erro cometido durante a parada, quando o pneu dianteiro esquerdo demorou mais que o previso para ser fixado. Logo ficou claro que os pneus duros eram extremamente competitivos. Os nove segundos se tornaram oito, depois 7,8 e, de repente, 9,1 novamente.

Norris perdeu o controle na Double Gauche de Pouhon na volta 26 e voltou para a largada. Ele se recuperou novamente, agora a passos largos, quando freou em La Source na volta 34 e perdeu quase um segundo. Ele cometeu o mesmo erro novamente na penúltima volta, dessa vez perdendo mais de um segundo.

Em vista dos três erros e de um déficit de apenas 3,415 segundos no final, é de se perguntar se Norris não poderia ter vencido.

"Pisei nos freios algumas vezes na curva 1 e passei por cima de uma grande lombada em Pouhon - perdi alguns segundos novamente", confirma Norris.

No entanto, ele imediatamente rebate: "Mas Oscar também cometeu um erro estranho. As condições eram simplesmente extremamente complicadas. E quando você tenta diminuir a diferença, como eu fiz, você tem que se esforçar ao máximo. Você não pode simplesmente acelerar - e quando você está pilotando no limite, os erros aparecem. Isso é corrida".

Apesar da oportunidade perdida, sua conclusão continua positiva: "Não estou insatisfeito. É claro que vou analisar o que eu poderia ter feito melhor, mas, no geral, tive a sensação de que fiz um bom trabalho. Eu estava rápido, estava no ritmo. Foi só aquela primeira volta que me custou a corrida".

Stella tem uma opinião parecida: "Lando travou a roda algumas vezes na curva 1 e também teve um pouco de saída traseira na curva 9, o que lhe custou tempo. Acho que isso nos impediu de ver um duelo realmente emocionante no final. Mas Oscar também se perdeu um pouco na curva 1 algumas vezes".

E Piastri estabeleceu suas voltas mais rápidas pessoais de 1min45s933 e 1min45s706 nas voltas 42 e 43, a penúltima e a terceira voltas. Norris estava na casa dos 45 minutos, e somente na volta 42 ele estabeleceu uma volta extraordinariamente rápida de 1min45s257.

Portanto, tudo indica que Piastri tinha reservas suficientes para garantir a vitória no final, mesmo que Norris tivesse feito tudo perfeitamente. Mas quando você percebe quanto tempo Lando perdeu, não só por causa dos erros, mas também por causa do pit stop tardio e lento, ele poderia ter vencido a corrida - ou pelo menos ter travado um duelo emocionante.

