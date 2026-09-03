ANÁLISE F1 - Norris, Verstappen e Leclerc: por que pilotos de ponta não mudaram de equipe

A renovação de contrato de Lando Norris com a McLaren até o final de 2030 completa um cenário que, há apenas alguns anos, teria sido surpreendente. Max Verstappen prolongou recentemente sua colaboração com a Red Bull até a mesma data e Charles Leclerc está vinculado à Ferrari até 2028. Três dos pilotos mais importantes da Fórmula 1 atual decidiram ficar onde estão e há razões por trás disso.

Verstappen disputou apenas 23 GPs pela Toro Rosso antes de ser promovido à Red Bull em 2016, mas esteve sempre na mesma família. A história de Leclerc é semelhante, tendo passado apenas uma temporada na Sauber antes de se mudar para Maranello. Norris, por sua vez, nunca sequer disputou um GP com outras cores que não as da McLaren.

Se analisarmos os programas de desenvolvimento das equipes, as ligações se tornam ainda mais claras: os três pilotos cresceram dentro das estruturas que mais tarde os levaram ao topo. Então, por que motivo um piloto mudaria de equipe quando já se encontra numa posição privilegiada? Essa é a pergunta que Norris, Verstappen e Leclerc provavelmente fizeram a si próprios antes de assinarem suas renovações.

Os três usufruem de status muito sólidos dentro de seus times, conhecendo perfeitamente as pessoas com quem trabalham. Eles sabem como se movimentar em estruturas que, inevitavelmente, também se adaptaram às suas necessidades ao longo dos anos.

É aquilo que muitas vezes se chama "zona de conforto". A expressão pode ter uma conotação negativa, mas na F1 representa um valor que não deve ser subestimado. Um piloto tem de lidar com centenas de pessoas, mas, acima de tudo, tem de construir uma relação quase simbiótica com um grupo muito menor: engenheiros, técnicos e colaboradores que trabalham no simulador.

São necessários anos para atingir um nível de compreensão mútua em que bastam poucas palavras para perceber o que está acontecendo. Mudar de equipe significa deixar esse capital de lado e recomeçar do zero.

Exemplos de aviso do passado

O quão complicada pode ser essa transição ficou demonstrado por dois casos bastante recentes. Lewis Hamilton enfrentou muitas dificuldades no seu primeiro ano na Ferrari e Carlos Sainz viveu problemas semelhantes depois de trocar a Scuderia pela Williams.

Isso não significa que um piloto não possa se adaptar a um novo ambiente, mas confirma o quão longo pode ser o processo e, sobretudo, quão difícil é prever o resultado.

Há ainda outro aspecto que raramente é admitido publicamente. Mudar de equipe significa voltar a provar o seu valor. Verstappen, Leclerc e Norris conhecem perfeitamente o seu peso dentro de seus times: sabem o que podem exigir, conhecem as pessoas de referência e, acima de tudo, construíram, ao longo dos anos, uma posição técnica e política muito forte.

Mudar para outro lugar significaria avançar em terreno desconhecido e possivelmente enfrentar um colega perfeitamente integrado no novo ambiente. Isso seria realmente um detalhe secundário?

Para um piloto considerado um dos melhores do mundo, o maior risco não é necessariamente acabar no volante de um carro menos competitivo, pois há sempre a perspectiva de crescimento. Pode, no entanto, ser o risco de descobrir que o colega de equipe é mais eficaz num novo contexto.

Na F1 atual, o valor de um piloto é medido todos os fins de semana, sobretudo em comparação com aquele que conduz o mesmo carro. Portanto, uma mudança de equipe implica também um risco de reputação que alguém que já se encontra numa posição forte não precisa assumir.

Qualquer mudança seria uma aposta (desnecessária)

No passado, muitas vezes havia uma razão forte o suficiente para um campeão deixar seu time, como a necessidade de ir para onde estava o carro vencedor ou condições financeiras muito mais atraentes.

Senna deixou a McLaren pela Williams, Schumacher deixou a campeã mundial Benetton para aceitar o desafio da Ferrari, Alonso passou da Renault para a McLaren e mais tarde para a Ferrari e Hamilton deixou exatamente a McLaren para apostar na Mercedes.

Foram decisões muito diferentes, mas tinham um denominador comum: a convicção de que havia uma oportunidade melhor em outro lugar. Hoje, essa certeza é muito mais difícil de se ter.

A F1 entrou numa fase em que os ciclos técnicos podem mudar rapidamente e, acima de tudo, se tornou muito complicado prever qual equipe será a referência dentro de duas ou três temporadas. Isso significa apostar que um carro será melhor do que parece quando o momento de o levar para a pista realmente chegar.

Norris talvez seja o exemplo mais significativo. Ele esperou pela McLaren quando uma vitória ainda parecia um objetivo muito distante; hoje, colhe os frutos dessa escolha. Por que motivo ele deixaria exatamente agora uma equipe em que cresceu e com a qual se tornou campeão mundial?

Uma reflexão semelhante aplica-se a Verstappen. A Red Bull lhe permitiu estrear muito jovem, o promoveu à equipe principal com apenas 18 anos e construiu com ele uma era vencedora.

Enquanto isso, Leclerc representa algo que vai além da simples relação profissional com a Ferrari. Chegou a Maranello como piloto da Academia, tornou-se a referência esportiva da equipe e mantém com a Scuderia uma ligação que também tem um forte componente emocional.

Ficar hoje não significa ficar para sempre

E, claro, há o dinheiro. Os três são pagos como pilotos de ponta, eliminando uma das razões que historicamente podem favorecer uma transferência. Se uma equipe garante competitividade, centralidade no projeto e um tratamento financeiro adequado ao mercado, torna-se difícil encontrar em outro lugar uma oferta que possa justificar o risco.

Por fim, há ainda um elemento importante: a idade. Norris tem 26 anos, Verstappen e Leclerc têm 28. São pilotos que ainda estão longe da fase final das suas carreiras e não são obrigados a encarar cada contrato como a última grande oportunidade.

Mesmo que cumpram integralmente os contratos atuais, Verstappen terá 33 anos no final de 2030 e Norris 31, a mesma idade que Leclerc terá quando terminar o seu contrato atual. Não falta tempo para uma eventual segunda parte da carreira.

E talvez seja precisamente esse elemento que torne as decisões ainda mais racionais. Ficar hoje não significa necessariamente ficar para sempre. Durante décadas, a F1 contou as carreiras dos seus campeões através das suas transferências. Hoje, os três pilotos que representam uma parte importante do presente e do futuro da categoria parecem ter escolhido outro caminho. Não necessariamente por serem menos corajosos do que seus antecessores, mas porque a relação entre risco e benefício mudou.

Norris, Verstappen e Leclerc já têm aquilo que um piloto normalmente procura quando decide mudar de equipe: competitividade, dinheiro, confiança e centralidade no projeto. Sair significaria trocar diversas certezas por uma promessa.

Na F1 de hoje, uma promessa provavelmente já não é suficiente.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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