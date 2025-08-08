Antes de entrarem na pausa de verão da Fórmula 1, Lando Norris conseguiu diminuir a diferença de pontos para Oscar Piastri em apenas nove. Com 14 corridas já tendo acontecido, o britânico tem apenas mais 10 fins de semana para dar o troco e tentar recuperar a liderança -- e por excelência o título -- da campanha de 2025.

O questionamento que fica é: como estão as tendências de cada um para conquistar o título de 2025?

Oscar Piastri

Como líder do campeonato, nada mais justo do que começarmos com ele. O australiano lidera a tabela com 284 pontos conquistados nas primeiras 14 corridas da temporada. Desde o início do ano, seu resultado mais baixo foi o nono lugar no GP da Austrália, quando ele acabou rodando e precisou escalar o pelotão no fim da corrida, não conseguindo se colocar na disputa por posições no pódio.

Se compararmos com 2024, esse é um bom resultado (apesar de ainda termos muitas corridas para acontecer). Na última temporada, a pior corrida do australiano foi em Miami, quando ele terminou apenas em 13°, assistindo o companheiro de equipe conquistar sua primeira vitória na F1.

O grande ponto fraco de Piastri no último ano foi o ritmo de classificação, a única oportunidade que ele ficou à frente do companheiro de equipe foi na corrida Sprint do GP de São Paulo (vencida por Norris, depois de Oscar liderar a etapa inteira. À época, o britânico estava na disputa pelo título com Max Verstappen e a ordem de equipe fazia sentido).

Neste ano, a pior classificação do australiano foi no GP de Miami (quarto na largada). Claro, muito disso se dá pelo carro completamente dominante da McLaren, mas também ao talento de Piastri, visto que Norris já teve algumas classificações ruins.

Classificações da dupla da McLaren em 2025

ETAPA LANDO NORRIS OSCAR PIASTRI GP da Austrália 1 2 GP da China (Sprint) 6 3 GP da China 3 1 GP do Japão 2 3 GP do Bahrein 6 1 GP da Arábia Saudita 10 2 GP de Miami (Sprint) 3 2 GP de Miami 2 4 GP da Emilia Romagna 4 1 GP de Mônaco 1 3 GP da Espanha 2 1 GP do Canadá 7 3 GP da Áustria 1 3 GP da Grã-Bretanha 3 2 GP da Bélgica (Sprint) 3 1 GP da Bélgica 1 2 GP da Hungria 3 2

Revisitando a temporada de 2024, as classificações de Norris foram bem mais consistentes do que as de Piastri. O australiano teve algumas 'escorregadas' e também ficou bastante aquém nas últimas dez corridas da temporada.

Inclusive, Oscar terminou a temporada apenas em quarto lugar, 64 pontos atrás de Charles Leclerc; 82 pontos atrás de Lando Norris e bem mais longe de Max Verstappen (437).

Nos virando para os circuitos, pensando nas etapas de rua, restam Azerbaijão, Singapura e Las Vegas. Dessas três pistas, Piastri só ficou à frente do Lando em Baku, inclusive por uma boa margem, mas, neste ano, o britânico tem chances de ultrapassagem na reta.

Se nos basearmos nos resultados do último ano, Oscar ainda tem três circuitos onde ele domina Norris: Azerbaijão, Itália e Catar. Considerando que ainda temos pelo menos quatro corridas que são bastante travadas e com poucas chances de ultrapassagem, o australiano precisa manter suas classificações como ponto forte até o fim da temporada se quiser se manter como líder.

Lando Norris

Lando Norris começou a temporada se aproveitando da crescente que terminou em 2024, fazendo a pole e vencendo a corrida na Austrália com maestria. Com isso, ele tomou a liderança do campeonato e se aproveitou do grande erro de Piastri para abrir uma diferença de 23 pontos.

Desde então, suas classificações deixaram a desejar, apesar do britânico ter a mesma quantidade de poles do companheiro (quatro). Os erros aos sábados têm lhe custado caro e acabam fazendo com que ele precise escalar o grid para continuar no pódio. Mesmo que o tenha feito em todas as oportunidades (deixando a desejar apenas na Arábia Saudita e no Canadá), ele ainda não conseguiu superar Piastri na tabela.

Já se passaram 14 etapas desde o início da temporada e o australiano precisou de apenas cinco corridas (contando com a Sprint da China), para assumir a liderança do campeonato. Nove etapas depois (e com uma vitória a menos), o britânico está a apenas nove pontos do companheiro de equipe.

Nas últimas quatro corridas antes das férias, Norris somou 99 pontos dos 108 disponíveis (isso aconteceu por que ele venceu três das quatro corridas, terminando o GP da Bélgica em segundo). Isso mostra que a consistência do britânico está voltando, aos poucos, assim como sua confiança com o carro. No entanto, tudo pode mudar após as férias, apesar dos dados de 2024 dizerem o contrário.

É importante ressaltar que, desde o início da temporada, Norris tem deixado claro que não está se sentindo tão confortável com o MCL38 quanto se sentia no último monoposto. No entanto, a atualização mais recente da McLaren, a qual Piastri ainda não quis aplicar em seu carro, deixou o piloto um pouco mais confiante em tentar encontrar o máximo.

Caso planeje dar o troco em Piastri, as sete temporadas na F1 devem pesar sobre as costas do britânico. Ele tem muito mais conhecimento das pistas e das técnicas, só precisa voltar a encaixar tudo isso em boas classificações e melhorar suas largadas.

Resultados da dupla da McLaren em 2025

ETAPA LANDO NORRIS OSCAR PIASTRI GP da Austrália 1 9 GP da China (Sprint) 8 2 GP da China 2 1 GP do Japão 2 3 GP do Bahrein 3 1 GP da Arábia Saudita 4 1 GP de Miami (Sprint) 1 2 GP de Miami 2 1 GP da Emilia Romagna 2 3 GP de Mônaco 1 3 GP da Espanha 2 1 GP do Canadá 18 4 GP da Áustria 1 2 GP da Grã-Bretanha 1 2 GP da Bélgica (Sprint) 3 2 GP da Bélgica 2 1 GP da Hungria 1 2

Quais as tendências para 2025?

Pegando os resultados de 2024, a conclusão fica 'óbvia': Norris deve reassumir a liderança em poucas corridas. O britânico tem muito mais tempo e experiência nos traçados os quais irão visitar daqui até o fim do ano. Além disso, na última temporada, ele foi muito mais dominante na maioria e, se repetir, pode ficar um pouco mais tranquilo com a batalha pelo título.

Porém, é preciso ser um pouco mais minucioso na análise, já que apenas o 'head-to-head' não entrega muito sobre o ritmo em pista de fato de cada um.

Classificações da dupla da McLaren em 2024 após férias

ETAPA LANDO NORRIS OSCAR PIASTRI GP da Holanda 1 3 GP da Itália 1 2 GP do Azerbaijão 17 2 GP de Singapura 1 5 GP dos Estados Unidos (Sprint) 4 16 GP dos Estados Unidos 1 5 GP do México 3 17 GP de São Paulo (Sprint) 2 1 GP de São Paulo 1 8 GP de Las Vegas 6 8 GP do Catar (Sprint) 1 3 GP do Catar 3 4 GP de Abu Dhabi 1 2

A classificação é um tópico extremamente importante na Holanda, Azerbaijão, Singapura e Las Vegas, que são pistas mais travadas e que não apresentam tantas chances de ultrapassagem, mas em todas as outras, os dois pilotos precisam tomar muito cuidado, ainda assim.

Las Vegas é um exemplo prático onde a McLaren ainda não conseguiu encontrar o equilíbrio perfeito. Por ser uma corrida noturna e, por excelência, mais fria, os pilotos ainda não conseguiram nenhum resultado expressivo (em 2023, Norris abandonou a corrida e Piastri foi apenas o 10°).

Não é prudente excluirmos Max Verstappen das disputas e também não podemos deixar de fora as duas Mercedes e, até o momento, Charles Leclerc, apesar da fase da Ferrari não ser a dos sonhos. Porém, se analisarmos friamente, deixando a disputa apenas entre os pilotos da McLaren, é Piastri que deve continuar 'se provando', já que não superou Norris em nenhuma sessão em 2024 depois das férias.

Resultados das corridas de 2024 da dupla da McLaren

ETAPA LANDO NORRIS OSCAR PIASTRI GP da Holanda 1 4 GP da Itália 3 2 GP do Azerbaijão 4 1 GP de Singapura 1 3 GP dos Estados Unidos (Sprint) 3 10 GP dos Estados Unidos 4 5 GP do México 2 8 GP de São Paulo (Sprint) 1 2 GP de São Paulo 6 8 GP de Las Vegas 6 7 GP do Catar (Sprint) 2 1 GP do Catar 10 3 GP de Abu Dhabi 1 10

Em pistas onde as disputas ficam abertas, é claro que a classificação continua sendo importante, mas as ultrapassagens 'facilitam' a vida dos pilotos. Pensando friamente, nesta temporada, Piastri tem a dominância do carro e se sente bem mais confortável com os desafios que lhe são apresentados.

Mas descartar o Norris na briga não é inteligente. O britânico já tem sete temporadas na F1, então é justo pensar: mas então porque ele demorou tanto para vencer uma corrida? É importante lembrar que a primeira vez que ele teve um carro competitivo de fato foi em 2024, quando a McLaren começou a dar os primeiros sinais de que teve uma reviravolta.

No entanto, Lando já se provou um pouco mais inconsistente sob pressão, comete erros que não deveria e tem feito sua vida mais difícil aos sábados, como ele mesmo classifica. Porém, não podemos esquecer de situações como a do GP da Hungria, quando Piastri, tentando alcançar o britânico pela vitória, cometeu um erro grave que lhe custou o resultado.

No momento, a McLaren tem a dupla mais consistente e forte do grid, junto com o carro dominante, eles só precisam entender tudo isso e conseguir consolidar esses talentos. É claro que o fato da equipe não definir quem é a prioridade acaba fazendo com que a disputa seja ainda mais quente e ambos precisam tomar muito cuidado, pois a temporada será resolvida nos pequenos detalhes (caso novos grandes erros não aconteçam).

Entrar nas férias com apenas nove pontos de diferença prova que os dois estão em níveis muito parecidos e, apesar dos erros de Piastri ficarem levemente menos aparentes, isso não significa que eles não aconteçam e entregar a taça nas mãos do australiano com 10 corridas ainda para acontecer não é uma decisão sábia.

