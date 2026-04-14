ANÁLISE F1: Nova era técnica tem o grid mais desequilibrado desde 2017

Após o GP do Japão – e devido ao cancelamento das corridas do Oriente Médio no Bahrein e na Arábia Saudita –, a Fórmula 1 entrou em um longo intervalo. Uma oportunidade ideal para analisar os dados mais detalhadamente e tirar algumas conclusões iniciais sobre os novos regulamentos.

Vamos, portanto, examinar detalhadamente o panorama competitivo atual. Primeiro, uma visão geral: nas três primeiras etapas, o pelotão de 11 equipes e 22 pilotos ficou separado por 3s63 na classificação e 3s60 segundos por volta na corrida.

Em comparação com o ano passado, isso representa um aumento significativo na diferença. Em 2025, todo o pelotão ainda estava separado por apenas 1s14 na classificação e 1s52 por volta na corrida.

Na virada do ano, a diferença entre as equipes mais rápidas e as mais lentas quase triplicou – uma consequência esperada dos novos regulamentos e da chegada da novata Cadillac.

Ritmo de classificação: Diferença entre carro mais rápido e mais lento

Delta médio em segundos

Uma olhada nos recordes mostra que diferenças de desempenho tão grandes foram vistas pela última vez em 2017. Naquela época, a Sauber ficava atrás da dominante Mercedes por uma média de 3s64 na classificação.

Red Bull no seu pior momento desde 2015

Atualmente, a Mercedes está claramente dominando as disputas. Nos três primeiros finais de semana de corrida, sua vantagem média foi de 0s56 na classificação sobre a Ferrari e de 0s53 por volta no ritmo de corrida. A Scuderia se estabeleceu, assim, como a principal desafiante.

A McLaren vem em terceiro lugar (classificação: +0s78; ritmo de corrida: +0s82), à frente da Red Bull (classificação: +0s97; ritmo de corrida: +1s26). O déficit da Red Bull é particularmente impressionante – uma diferença tão grande em relação aos líderes não era registrada pela equipe desde 2015.

Hierarquia de Forças - Média de 2026 da F1

Delta médio em segundos por voltas

No meio do pelotão, a Alpine atual lidera, seguida de perto pela Haas. Na parte de trás do grid, a Aston Martin e a Cadillac enfrentam dificuldades com déficits significativos.

No geral, o pelotão pode ser dividido atualmente em cinco grupos de desempenho: uma Mercedes claramente dominante na frente; Ferrari e McLaren como adversárias imediatas; um pelotão do meio bem compacto, que vai da Red Bull à Audi; a Williams ocupando uma terra de ninguém; e a Aston Martin, ao lado da Cadillac, formando o fundo de grid.

Equipes com motor Ferrari são mais fortes em corridas

Um padrão interessante surge ao comparar o ritmo de classificação e de corrida: todas as equipes com motor Ferrari tendem a ter melhor desempenho em condições de corrida. Com exceção da própria Ferrari e da Cadillac, todas as equipes estão mais próximas da Mercedes na classificação do que na configuração de corrida.

A Ferrari consegue ganhar, em média, cerca de três centésimos de segundo por volta sobre a Mercedes durante as corridas. A Cadillac mostra uma tendência semelhante. A Haas também apresenta uma queda menor em comparação com o restante do meio de grid.

As razões para isso podem ser variadas: largadas fortes que permitem ar limpo, ou um motor que opera com mais eficiência em longruns, mas carece de desempenho máximo na classificação.

Desenvolvimento rápido: Cadillac já ganha um segundo

Outro aspecto fascinante é o ritmo de desenvolvimento ao longo da temporada. Embora algumas equipes tenham introduzido atualizações em Suzuka, os ganhos de desempenho atuais parecem ser impulsionados principalmente por uma melhor compreensão dos novos carros – particularmente o mapeamento do motor.

A Cadillac, em particular, se destaca positivamente. A estreante estava 4s12 por volta atrás da Mercedes na Austrália, mas reduziu essa diferença para 3s18 no Japão – apesar do circuito mais longo de Suzuka.

Desenvolvimento de ritmo de corrida em 2026

Delta em segundos por volta

Isso representa uma melhoria de quase um segundo inteiro. No entanto, todas as equipes reduziram seus déficits. Também deve ser observado que a Mercedes frequentemente teve problemas com ar sujo no Japão e, portanto, não conseguiu demonstrar plenamente seu verdadeiro ritmo.

Na frente, a McLaren fez um progresso especialmente significativo. Na Austrália, seu déficit de ritmo de corrida ainda era de 1s34 por volta; no Japão, foi reduzido para apenas 0s29. Mesmo isolando a segunda parte da corrida, que é mais representativa, a McLaren ficou 0s53 atrás da Mercedes – muito mais perto do que na abertura da temporada.

2025 x 2026: Apenas Mercedes, Alpine e Ferrari melhoram

Uma comparação com o ano anterior também traz pontos interessantes. O pelotão se dispersou consideravelmente, o que também significa que apenas três equipes melhoraram em relação ao topo. A principal delas é a Mercedes: em 2025, ela ficava atrás da então líder McLaren por uma média de 0s55 por volta; agora, lidera claramente o pelotão.

A Ferrari melhorou apenas 0s01 por volta. Em termos práticos, porém, sua diferença para a frente permanece praticamente inalterada – ela apenas parece mais forte porque seus rivais ficaram para trás.

Hierarquia de forças - Mudança entre 2025 e 2026

Média de delta em segundos por volta

A Alpine também obteve ganhos, reduzindo seu déficit em relação à frente em 0s07 por volta em comparação com o ano passado. Uma pequena melhora com impacto significativo: a equipe passou da parte de trás do grid para o meio do pelotão.

Em contrapartida, várias equipes sofreram grandes reveses. A Aston Martin foi particularmente afetada, com sua diferença para a frente aumentando em 2s29 por volta. A Williams (+1s46) e a Red Bull (+0s95) também estão entre as maiores perdedoras sob os novos regulamentos.

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