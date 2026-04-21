ANÁLISE F1: Nova geração se destaca nos duelos entre companheiros de equipe; veja os dados

Após as três primeiras etapas de 2026 da Fórmula 1, começa a se formar um quadro claro do equilíbrio de forças entre as equipes. Quem é mais rápido na classificação, quem se destaca nas corridas e quais pilotos deram o maior salto sob as novas regras?

Comparamos todos os companheiros de equipe e chegamos a algumas conclusões interessantes.

McLaren: Piastri à frente de Norris

Por enquanto, o piloto australiano leva vantagem sob o atual campeão mundial. Oscar Piastri é, em média, 0,14s mais rápido do que Lando Norris na classificação e até 0,24s por volta na corrida.

A estatística representa uma clara reviravolta em relação a 2025, quando o britânico ainda tinha uma ligeira vantagem. No entanto, é importante notar que problemas técnicos nos dois carros obscurecem um pouco o quadro.

Mercedes: Antonelli dá grande passo

Na Mercedes, a comparação é mais representativa. Atual líder do campeonato, Andrea Kimi Antonelli está mais rápido do que George Russell, com uma vantagem de 0,08s na classificação e 0,17s por volta na corrida.

George Russell e Andrea Kimi Antonelli. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Assim como na McLaren, a ordem se inverteu em relação a 2025, quando o britânico, mais experiente do que o jovem italiano de 19 anos, era claramente mais rápido.

Red Bull: Hadjar surpreende, mas Verstappen continua mais forte

A nova disputa interna na Red Bull apresenta um quadro 'misto'. Isack Hadjar é, em média, 0,08s mais rápido do que Max Verstappen na classificação. Porém, nas corridas, a situação se inverte drasticamente, com o holandês cerca de meio segundo mais rápido por volta.

As diferenças entre o treino classificatório e a corrida levantam questões. Devido ao novo regulamento – com maior gestão de energia –, ficou mais difícil descobrir a real diferença em uma única volta, o que pode tornar a classificação menos representativa.

Ferrari: Leclerc ainda mais rápido que Hamilton

Na Ferrari, a balança pende para o lado de Charles Leclerc. Ele é, em média, 0,13s mais rápido na classificação e 0,07s por volta na corrida do que Lewis Hamilton. O resultado representa um avanço em relação a 2025 para o heptacampeão, embora permaneça a dúvida de como o duelo se desenvolverá em circuitos que não se adaptam tão bem a ele.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Williams: quadro misto

Na Williams, é difícil tirar conclusões devido a problemas técnicos. Carlos Sainz é mais rápido na classificação (+0,31s), enquanto Alex Albon leva vantagem na corrida (-0,15s por volta).

Racing Bulls: Lindblad impressiona

O novato Arvid Lindblad teve um início forte e é mais rápido que Liam Lawson, com 0,13s na classificação e 0,14s por volta na corrida. O principal questionamento frente a esse cenário é se Lindblad é excepcionalmente forte ou se Lawson não é uma referência sólida.

Aston Martin: Alonso lidera com facilidade

Na Aston Martin, tudo continua como antes. Fernando Alonso é 0,53s mais rápido na classificação do que Lance Stroll. Na corrida, essa diferença chega a diminuir para 0,12s por volta.

Haas: Bearman confirma boa forma

O jovem britânico continua forte na Haas e é, em média, 0,22s por volta mais rápido do que Esteban Ocon nas corridas. O francês tem atualmente uma pequena vantagem na classificação, mas isso é influenciado por uma sessão ruim de Oliver Bearman no Japão.

Esteban Ocon e Oliver Bearman. Foto: Haas F1 Team

Audi: pequenas diferenças

Na Audi, as diferenças são pequenas. Gabriel Bortoleto é um pouco mais rápido na classificação (+0,09 s), enquanto Nico Hülkenberg é mais forte na corrida (-0,21 s por volta).

Alpine: Colapinto decepciona

Franco Colapinto é uma das maiores decepções até agora, ficando muito atrás do companheiro de equipe. Pierre Gasly é 0,71s mais rápido na classificação e 0,79s por volta na corrida.

Cadillac: dupla complementar

Na equipe estreante no grid em 2026, Valtteri Bottas e Sergio Pérez se completam bem. O finlandês é mais rápido na classificação (+0,24 s), enquanto o mexicano é mais forte na corrida (-0,18 s por volta). Parece uma escolha consciente por uma dupla de pilotos complementares.

Conclusão

As primeiras corridas de 2026 mostraram como as novas regras podem mudar o equilíbrio dentro das equipes. Pilotos jovens estão progredindo, enquanto nomes experientes precisam se adaptar. As próximas etapas revelarão se essas tendências se manterão ou se o pelotão será novamente sacudido.

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