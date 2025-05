Depois do "desfile" do ano passado em Mônaco, como o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, também o chamou, a Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) se sentiram obrigadas a fazer "algo" para a edição deste ano da corrida no principado.

"Alguma coisa" acabou sendo uma intervenção para tornar a corrida mais interessante do ponto de vista estratégico. A FIA determinou que todos os pilotos deveriam usar três jogos de pneus de forma obrigatória, o que, sem uma bandeira vermelha, equivaleria a dois pit stops.

Isso gerou nervosismo entre as equipes antes e reações mistas depois. Por exemplo, o consenso no paddock foi de que, pelo menos, evitou-se o cenário 'desastroso' do ano passado - quando nada aconteceu após a bandeira vermelha antecipada -, embora a maioria dos pilotos tenha achado que foi artificial demais.

Quanto ao primeiro aspecto, a intervenção pelo menos proporcionou algum suspense e tensão estratégica. Ela garantiu que tanto as equipes quanto os fãs tivessem vários cenários para pensar em diferentes estágios da corrida.

Pelo menos as variáveis para uma reviravolta estavam presentes, enquanto no ano passado o resultado foi basicamente definido logo após o reinício. A ultrapassagem ainda era logicamente impossível, mas com estratégias variadas, um safety car ou uma bandeira vermelha significava uma reviravolta imediata.

Além disso, isso incentivou as equipes a serem inteligentes. Entre outras, a Red Bull tentou algo na volta inicial com Yuki Tsunoda. Essa manobra não foi bem-sucedida, mas pelo menos valeu a tentativa. Depois disso, a Racing Bulls e a Williams tiveram sucesso no jogo de equipe.

Com o dobro de pontos para essas equipes, uma abordagem inteligente foi recompensada, enquanto a Mercedes se deixou levar para o abate sem sequer tentar nada com nenhum dos carros (além da ultrapassagem ilegal de George Russell na Nouvelle Chicane).

OK, Toto Wolff estava certo: com uma parada antecipada, eles também teriam ficado presos no mesmo trem. Mas agora eles realmente não tentaram nada. Isso ressalta que o pensamento estratégico pode ser recompensado com esse formato, embora ter dois carros próximos um do outro tenha sido crucial para isso. Afinal, se não fosse assim, o jogo não poderia ser jogado.

Táticas inteligentes, mas incompatíveis

Pode-se argumentar que essas podem não ter sido as ações mais esportivas. Não é de surpreender que Alexander Albon tenha dito depois: "Não é assim que eu quero correr, e acho que o mesmo vale para Carlos Sainz e Liam Lawson".

Suas palavras provaram ser verdadeiras, pois seu companheiro de equipe espanhol revelou: "Na minha opinião, temos que encontrar uma solução, porque no final você manipula a corrida.

Infelizmente, estávamos em uma situação em que a Racing Bulls fez isso contra nós. Ainda não tínhamos feito nenhum pit stop e as simulações nos diziam que terminaríamos em P19 e P20. Como resultado, tivemos que fazer isso nós mesmos".

"Não fiquei feliz por ter sido usado contra nós, nem por termos que fazer isso nós mesmos, mas estamos em Mônaco e essa era a única maneira de terminar nos pontos com os dois carros. Ao mesmo tempo, não estou feliz que as corridas de F1 em Mônaco tenham se tornado o que foram neste domingo."

Essa é uma opinião que foi mais amplamente compartilhada entre os pilotos. O vencedor da corrida, Lando Norris, também questionou se a categoria deveria querer isso e falou de "corridas fabricadas". Max Verstappen foi um pouco mais longe, comparando a edição de 2025 à série de jogos Mario Kart e se perguntando em voz alta se uma casca de banana poderia ser o próximo passo.

Dito isso, é preciso observar que essa tática não é necessariamente um problema do formato escolhido. É principalmente uma consequência do fato de que não é possível ultrapassar em Mônaco, além do número de pit stops. Isso permite que os pilotos pilotem o mais devagar que quiserem e atrasem todo mundo.

Por exemplo, Fernando Alonso realmente fez a mesma coisa em 2022 a serviço da Alpine. O espanhol também atrasou deliberadamente metade do pelotão, embora naquela época não se tratasse de ajudar um companheiro de equipe, mas de economizar seus pneus.

No entanto, o resultado foi o mesmo: pilotando consideravelmente mais devagar do que era possível, deixando uma enorme lacuna à frente. Portanto, isso expõe mais um problema de Mônaco do que o número de pit stops.

Este ano, o foco foi muito maior nessas táticas. Em primeiro lugar, porque a regra de pit stop foi o assunto principal das conversas no paddock durante dias e, como mencionado, porque a Racing Bulls e a Williams conseguiram formar pares na pista com sua posição de pista. Isso lhes deu a oportunidade de criar uma lacuna.

Na frente, isso forçou as equipes a pensar mais do que no ano passado. Isso não mudou em nada os resultados e a imagem da corrida, pois os dez primeiros terminaram como começaram. Apenas Alonso ficou de fora com seu abandono da corrida.

A principal conclusão, portanto, é que o experimento do pit stop não corrigiu o problema fundamental, embora as táticas questionáveis se devam mais à incompatibilidade entre Mônaco e os carros de F1, que são grandes demais, e não necessariamente a essa regra.

É possível pensar em outras soluções?

Se o problema real for mais profundo, naturalmente surge a pergunta se é possível pensar em outras soluções além de dois pit stops obrigatórios. De qualquer forma, os pilotos deixaram claro após a corrida que aumentar ainda mais o número de pit stops não é a solução.

"Talvez no próximo ano possamos fazer quatro pitstops!", brincou Max Verstappen. "Você não pode correr aqui de qualquer maneira, então não importa o que você faça. Uma parada, 10 pit stops. Não importa. No final, eu estava na liderança e meus pneus estavam completamente lisos, mas mesmo assim ninguém conseguiu ultrapassar. Acho que hoje em dia você não consegue ultrapassar nem um carro de F1 aqui com um carro de F2".

Toto Wolff sugeriu outro plano: introduzir um tempo mínimo de volta para evitar que os pilotos pilotem muito devagar e façam jogos táticos.

"Acho que poderíamos pensar em criar regras específicas para Mônaco, por exemplo, que você só pode atrasar os outros por um número máximo de segundos. Então, não se pode atrasar um trem inteiro. É complicado, mas você poderia dizer que pode ir no máximo x segundos mais lento que os líderes. Isso pelo menos manteria o campo um pouco mais próximo".

No entanto, a edição de 2025 mostrou que a introdução de mais regras não é necessariamente a solução. Além disso, isso tornaria tudo ainda mais complexo, inclusive para os fãs. Afinal, se um piloto pilotar deliberadamente mais devagar do que o tempo de volta prescrito, haverá uma penalidade de tempo de cinco segundos? E se uma equipe estiver disposta a aceitar essa penalidade para ajudar o outro carro?

Christian Horner, em sua sessão de mídia pós-corrida, mostrou outro som. O chefe de equipe da Red Bull mais ou menos continuou o que também disse no ano passado: ver se o layout pode ser ajustado em Mônaco.

"O problema fundamental é que você não consegue ultrapassar e acho que ajustar o layout é a única maneira de facilitar isso. Saindo do túnel ou entrando na Curva 1, talvez seja possível criar uma zona de frenagem um pouco maior. Nós realmente precisamos explorar isso, os carros são muito grandes agora".

Mudar o layout, no entanto, é mais fácil falar do que fazer. De qualquer forma, remover a Chicane Nouvelle não parece ser a solução, já que a Tabac é uma curva particularmente rápida e, de qualquer forma, não se tornará uma grande zona de frenagem.

Uma modificação em Portier para tornar a reta mais longa poderia aumentar um pouco a zona de frenagem, mas isso também é muito difícil em termos de organização e tem implicações que vão muito além da F1. O mesmo vale para a extensão da largada e chegada, que agora leva a Saint-Dévote. Essas são questões associadas ao porto e à cidade de Mônaco que vão muito além da F1.

Parece irrealista, embora Horner continue sendo um defensor: "No final, tudo tem que acompanhar os tempos. Estamos correndo aqui há 72 anos e, em 72 edições, cada vez mais o mar foi convertido em terra; na minha opinião, não precisa acontecer muita coisa".

O verdadeiro problema é o que o próprio chefe da Red Bull também apontou: os carros são grandes demais e também não há nenhuma melhoria imediata à vista nessa área. Sim, os carros de 2026 devem ser ágeis, de acordo com a FIA, mas na realidade isso é muito relativo.

Por exemplo, a distância entre eixos será reduzida em 20 centímetros e os carros serão 10 centímetros mais estreitos, mas nem mesmo isso possibilitará as ultrapassagens em Mônaco. Basta dar uma olhada na Fórmula 2. Lá também, os pilotos mal conseguem ultrapassar.

"Talvez pudéssemos fazer com que os pilotos pilotassem karts!", brincou Horner. Isso aumentaria o valor do entretenimento, mas é claro que não é muito realista.

Aceitar Mônaco como está?

Isso significa que, em um futuro próximo (enquanto os carros ainda forem grandes demais), há realmente apenas duas opções: Remover Mônaco do calendário ou aceitar Mônaco como está. Com o novo contrato, a última opção parece ser a realidade e isso é ótimo.

Claro, a corrida oferece pouco ou nenhum espetáculo, mas a classificação é única. De acordo com os pilotos, nada se compara a uma volta de quali no limite em Mônaco e pode muito bem haver um lugar para isso no calendário moderno da Fórmula 1 também.

É um aspecto do qual os telespectadores não têm muita noção, mas no local, em Mônaco, eles têm - especialmente se você estiver na posição privilegiada de poder ficar diretamente atrás das barreiras de proteção com uma jaqueta de mídia.

A cada vez, é possível perceber como Mônaco é realmente insano, como os pilotos radicais ultrapassam os limites dessas ruas estreitas e como os pilotos são testados em sua melhor forma aqui aos sábados.

Esse é um esporte automobilístico da mais alta qualidade. É verdade que o domingo certamente não é, mas o valor comercial, a história e a classificação tensa no sábado parecem suficientes para ainda justificar o lugar de Mônaco no calendário.

A julgar por todas as discussões, o domingo em Mônaco parece ser um problema ainda mais difícil de resolver do que a segunda vaga da Red Bull, mas talvez devêssemos simplesmente aceitar Mônaco como ele é e, acima de tudo, aproveitar as sessões de classificação, muitas vezes assustadoras.

