"Entender o C6 foi difícil", disse Alex Albon depois de se classificar em sétimo lugar no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 neste sábado (17). Até certo ponto, esse foi o objetivo de trazê-lo para Ímola. As equipes gastam uma grande parte de seus orçamentos anuais em pesquisas e simulações para eliminar a incerteza, mas a previsibilidade é inimiga das boas corridas.

A Pirelli adiciou o composto C6 à sua família no início da temporada para oferecer uma opção de pneu ainda mais macio. Ele foi originalmente programado para ser apresentado em Mônaco, com o objetivo de ser utilizado também em Montreal, Singapura e Las Vegas, desde que sua primeira aparição fosse bem-sucedida.

Isso mudou quando ficou claro que as mudanças no restante dos compostos aproximaram demais o desempenho e a vida útil, tornando as corridas com uma parada voltando a ser a opção estratégica padrão. A Pirelli antecipou sua estreia para Ímola, em parte porque já estava gravitando em torno de um pneu um pouco mais macio do que no ano passado após as rodadas iniciais, mas principalmente para ver se isso permitiria que a empresa "pulasse" compostos em eventos futuros.

O que a Pirelli - e a F1 e a FIA - querem alcançar é uma maior variedade de escolhas estratégicas, em que a diferença entre corridas com uma ou duas paradas seja menos clara, e em que as equipes possam usar a variação entre os compostos para criar uma compensação. O que eles almejam é o "efeito final de pico" para os espectadores, em que a compensação permite que os pilotos com pneus mais novos persigam os que estão à frente nas últimas voltas.

Mas há um equilíbrio complicado a ser alcançado. Se o pneu for muito macio, você será levado a uma situação em que este só será usado na classificação.

Esse parece ter sido o caso em Ímola, embora tenha havido alguns pontos positivos. Os dois pilotos da Aston Martin e George Russell, da Mercedes, usaram pneus médios, achando que eram melhores - mas, ao fazer isso, eles se comprometeram potencialmente para a corrida.

George Russell, Mercedes, Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Esse é um dos cenários que a Pirelli queria projetar, embora provavelmente preferisse não ter chegado a esse resultado por meio de um pneu macio que teve dificuldades para durar uma volta completa.

"Vimos isso em muitas pistas anteriormente, tanto neste ano quanto no ano passado", disse Albon. "Os pneus mais macios geralmente são melhores nas curvas de baixa velocidade. Mas, mesmo em Suzuka este ano, o pneu duro foi o melhor no setor 1 [que é de média a alta velocidade]. Há um pouco de troca e, nessa pista, parece que o C6 só o deixa na ponta".

"Há muitas curvas de alta velocidade para ele e ele está caindo um pouco. É um pouco sensível demais para esse tipo de pista. Isso não é incomum - obviamente, nós [a F1 como um todo] estamos tentando também criar um pouco de degradação na corrida. Por isso, acho que estamos usando pneus mais macios, mas a um ponto em que, às vezes, eles estão ficando macios demais até mesmo para a classificação".

O clima entre os pilotos e vários chefes era de que o C6 estava perdendo tanto desempenho ao longo de uma única volta que talvez fosse melhor usar o médio - o C5, anteriormente o mais macio da Pirelli. Mas, na F1 moderna, em que os pilotos só podem usar 13 jogos de pneus slick em um fim de semana "normal" (ou seja, sem sprints), escolhidos entre os três compostos disponíveis, isso implicava um sacrifício que apenas algumas equipes estavam dispostas a fazer.

"O fim de semana inteiro foi um pouco confuso, qual pneu era melhor, o médio ou o macio", disse Fernando Alonso sobre a aposta da Aston Martin no pneu médio. "Então, por causa da confusão, decidimos usar um macio e um médio em cada uma das sessões [de classificação]".

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Lars Baron / Motorsport Images via Getty Images

"Assim, cobrimos todas as possibilidades. Acho que fomos competitivos com ambos, para ser honesto. Tudo tem uma consequência e tudo tem uma vantagem e uma desvantagem. Para conseguir fazer isso na classificação, esse tipo de programa, você precisa se livrar de uma das dificuldades".

"Então, acho que todo mundo tem dois duros para amanhã. Nós temos apenas um, mas essa é a aposta que você precisa fazer em um determinado momento. É uma pista difícil de ultrapassar, e estamos priorizando um pouco o sábado. Vamos ver se valerá a pena".

Até certo ponto, a troca de risco versus recompensa é uma questão de perspectiva. Max Verstappen, que se classificou em segundo lugar com o C6, decidiu que a aposta não valia a pena.

"Eu não queria fazer isso porque queria ter os pneus certos para amanhã", disse ele. "Estive na pole algumas vezes este ano, mas depois disso, não ajudou muito. Temos que garantir que vamos marcar pontos na corrida, isso é o mais importante".

O fator complicador - e o que vai contra as esperanças da Pirelli de criar uma variedade estratégica - é que o longo pitlane de Ímola naturalmente empurra as equipes para uma corrida de uma parada, porque o tempo perdido nos boxes (cerca de 28 segundos) inevitavelmente custa a posição na pista, que é difícil de recuperar.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

"Sabíamos que no Q3 haveria carros usando o C5, porque o C5 está mais rápido neste fim de semana", disse Carlos Sainz, que foi o mais rápido de todos no Q2 antes de terminar o Q3 em sexto. "Fernando usou o C5, Russell usou o C5 e eles se classificaram melhor do que deveriam, o que prova novamente que o C5 é mais rápido porque sofre menos degradação em uma única volta".

"Eles fizeram o que todos pensavam, mas, ao mesmo tempo, podem estar comprometendo a corrida de amanhã com um pneu usado. Para nós, a corrida é muito importante para sacrificar um C5. Eu teria feito isso, mas a equipe foi muito disciplinada para não usá-lo. Mas, novamente, o P5 foi o máximo hoje - uma boa volta no C5 teria nos colocado três ou quatro décimos à frente, mas apenas uma posição à frente, então é o que é".

A Pirelli já está falando em levar o C6 para Baku, assim como os outros originalmente planejados, e continuar com seu conceito de pular compostos no final do ano. Se os pilotos que sacrificaram os C5s por uma melhor posição no grid não sofrerem nenhuma desvantagem, é claro, isso pode mudar...

