Das "quatro grandes" equipes, a Ferrari fez a maior declaração com as atualizações do GP da Áustria, na esperança de desfazer um início irregular da temporada 2025 da Fórmula 1.

A equipe relatou atualizações nas quatro seções "definidas" do assoalho, embora seja mais fácil dizer que se trata de um assoalho totalmente novo para o fim de semana no Red Bull Ring; no TL1, o carro de Lewis Hamilton recebeu uma série de aero-rakes para avaliar sua eficácia na pista e fornecer dados para determinar a correlação com as ferramentas de simulador da Ferrari.

A maioria das alterações foi feita na parte inferior do carro, com modificações feitas nas cercas do assoalho, no corpo do assoalho (a seção central) e no difusor, mas as bordas revisadas do assoalho podem ser vistas com pequenas atualizações geométricas.

Isso se refere especificamente à "asa da borda" do assoalho, ou seja, o pequeno flick-up situado atrás da seção externa dianteira. É apenas uma pequena mudança, mas a imagem abaixo mostra a forma revisada e uma seção de arrasto mais curta, conforme exibido pela oscilação mais traseira e o ponto em que o assoalho se endireita ao longo da borda.

O movimento geral é executado em uma curvatura reduzida, ou seja, a borda superior é trazida mais para baixo para alterar a incidência do fluxo de ar expelido dessa área do carro.

As notas técnicas pré-evento da Ferrari afirmam que "este pacote de assoalho traz atualizações nas aletas frontais do assoalho, com foco em melhorar a vorticidade gerada e liberada a jusante".

"O formato do boat [parte central inferior do assoalho] foi redesenhado, assim como a expansão dos túneis laterais, sendo reotimizados juntamente com a carga nas bordas do assoalho e a distribuição do volume do difusor. Isso resultou em um ganho geral de carga aerodinâmica em todo o espectro de operação do carro".

Comparação da Ferrari SF-25 Foto de: Mark Sutton/Getty e Martin Wdzieczny/circuitpics.de

A Ferrari tende a usar o SF-25 em alturas mais altas, o que sacrifica o desempenho máximo, mas deve oferecer um pouco mais de consistência. O fato de o carro andar baixo significa que há mais dependência do "efeito solo", em que a pressão dentro da parte inferior da carroceria é reduzida pela aceleração forçada do fluxo de ar.

A criação de uma pressão mais baixa embaixo significa que, em termos leigos, há uma diferença maior de pressão em relação às pressões mais altas experimentadas na parte superior. O ar naturalmente tentará equalizar isso para corresponder à pressão do ar no nível atmosférico, mas, como um carro de F1 não é poroso, o ar não consegue passar e, portanto, simplesmente cria uma carga aerodinâmica no carro.

É mais difícil fazer isso em alturas mais elevadas, portanto os aerodinamicistas terão de manipular o projeto do assoalho para produzir esse efeito na mesma magnitude.

A Ferrari teve menos dificuldades nas corridas até agora em 2025, mas falta velocidade nos treinos classificatórios; em uma volta quente com pouco combustível e pneus macios novos, as principais variáveis são a temperatura dos pneus, o equilíbrio e, em última análise, a downforce de ponta.

Essas características são um pouco menos importantes em um domingo, quando as corridas se resumem a uma medida de consistência e gerenciamento dos pneus. Você ainda precisa de downforce para ter um bom desempenho e minimizar o efeito do desgaste e da degradação dos pneus, mas, em meio a outras variáveis, a necessidade absoluta de downforce máximo é diluída.

"Acho que colocar o pneu na janela certa é cada vez mais difícil", disse Charles Leclerc. "Talvez estejamos perdendo alguma coisa nisso, mas, no geral, as limitações do nosso carro estão fazendo com que, quando você está chegando ao limite absoluto na classificação, tenhamos um pouco mais de dificuldade do que quando é preciso fazer o gerenciamento dos pneus na corrida - onde esse é o nosso ponto forte".

Já foi visto em toda essa geração de carros que os níveis consistentes de downforce são mais importantes do que, às vezes, atingir um pico - e manter um nível estável de carga em todas as condições - sob tração e em vários perfis de curvas - pode garantir que um piloto possa estar no ritmo durante as duas sessões principais de um fim de semana de corrida.

E se os pilotos conseguirem obter esse equilíbrio também na classificação, a Ferrari poderá começar a descobrir que obterá resultados mais fortes simplesmente aumentando o nível do seu pacote 2025.

