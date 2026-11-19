A saga contratual mais longa da temporada de 2026 da Fórmula 1 chegou ao fim. Não que tenha sido um assunto de grande repercussão, já que envolve uma equipe que luta para deixar as últimas posições do grid. Ainda assim, a saída mais fácil para os responsáveis pela Cadillac teria sido dispensar Valtteri Bottas após uma temporada em que o finlandês foi superado pelo companheiro de equipe, Sergio Pérez, em 11 a 9 nas classificações.

Embora Bottas seja querido e respeitado dentro da equipe, a demora para tomar uma decisão sobre o acionamento da cláusula de renovação — em um contrato que, segundo informações, previa um modelo de “um ano mais um” — diz muito sobre a situação.

Desde o meio do ano, sabe-se que existe uma diferença significativa entre a avaliação da própria equipe sobre seu progresso e a visão de seus proprietários. Assim como a maioria dos integrantes do paddock da F1, o ex-chefe de equipe Graeme Lowdon costumava afirmar que colocar dois carros em condições de competir no grid na abertura da temporada era uma conquista enorme, considerando o cronograma apertado para estruturar a Cadillac do zero.

No entanto, os carros nem sempre funcionaram como deveriam e, certamente, não demonstraram capacidade de avançar regularmente ao Q2. A TWG Motorsports, proprietária da equipe, e sua parceira, a General Motors, claramente esperavam muito mais. Por isso, no meio do ano, houve uma mudança na liderança: Lowdon foi demitido e substituído por Marcin Budkowski, ex-aerodinamicista que ocupou cargos de gestão e funções técnicas na Alpine e na FIA.

Embora tenham ocorrido abandonos pontuais causados por problemas no motor e erros operacionais, uma parcela estatisticamente relevante dos problemas de confiabilidade e desempenho está relacionada ao controle da temperatura dos freios. Além de provocar abandonos por falhas e em componentes próximos, como a suspensão, essas dificuldades também prejudicaram o desempenho em corridas que os pilotos conseguiram completar, obrigando-os a reduzir o ritmo e poupar equipamento.

Lowdon frequentemente descrevia os problemas com a temperatura dos freios como consequência dos desafios enfrentados por uma equipe estreante. Essa justificativa, porém, não convenceu seus superiores. É aqui que aparece a diferença de conhecimento entre engenheiros experientes e especialistas de ocasião. Seria muito fácil afirmar, com algumas linhas em um documento ou algumas teclas no computador, que a solução para o superaquecimento dos freios seria instalar dutos maiores.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Mark Thompson / Getty Images

A questão técnica, na realidade, é bem mais complexa. O trabalho aerodinâmico necessário para otimizar a refrigeração dos freios precisa levar em conta o gerenciamento do fluxo de ar e das temperaturas nos dois eixos do carro, além de considerar também os pneus. Trata-se de um equilíbrio delicado entre diferentes fatores, para o qual não existem respostas simples.

Bottas também mencionou diversas vezes oscilações inexplicáveis de desempenho que a equipe ainda não conseguiu compreender.

Diante desse cenário, manter uma dupla de pilotos experiente faz sentido do ponto de vista racional, embora a decisão tenha sido bastante debatida nos bastidores. Basta observar as respostas hesitantes de Budkowski, normalmente eloquente, quando questionado sobre o assunto para perceber que houve divergências importantes entre os principais dirigentes.

CEO da TWG Motorsports, Dan Towriss investiu bastante na preparação de Colton Herta, piloto de testes e reserva da equipe, durante sua transição da IndyCar para a F2. O objetivo declarado da Cadillac é levar um piloto norte-americano à F1.

“Confio 100% em mim mesmo em tudo o que faço”, afirmou Herta após participar do primeiro treino livre no México. “Posso ser tão rápido quanto qualquer um. Acredito que tenho capacidade de aprender muito rapidamente e assimilar as coisas, confio totalmente que sou capaz de conseguir uma vaga na F1. Se isso vai acontecer no próximo ano ou no seguinte, realmente não sei. Espero que algumas decisões sejam tomadas no próximo mês".

Colton Herta Photo by: Kym Illman / Getty Images

A previsão se confirmou, mas o resultado foi que Herta continuará aguardando uma oportunidade. Também se sabe que Frederik Vesti, piloto de testes e reserva da Mercedes, entrou nas conversas sobre a temporada 2027, já que é conhecido pela TWG Motorsports por competir pela Cadillac no IMSA.

Na prática, porém, Vesti parece estar caminhando para uma carreira no endurance. Ele não compete em categorias de monopostos desde 2023, quando foi companheiro de Oliver Bearman na F2 e terminou o campeonato como vice-campeão, atrás de Théo Pourchaire. Pessoas ligadas à Mercedes o descrevem como um piloto confiável, mas cerca de dois ou três décimos mais lento que os titulares da equipe na F1.

Da mesma forma, Jak Crawford, que preencheria o requisito de ser um piloto nascido nos Estados Unidos e atualmente ocupa a função de reserva da Aston Martin, não foi considerado um avanço significativo de desempenho em relação a Bottas.

Esteban Ocon, que ficou disponível no mercado após ser dispensado pela Haas, sequer foi considerado um candidato de peso. Pesaram contra ele os atritos anteriores com Pérez e a conhecida tendência de se deixar abalar por problemas técnicos imprevisíveis, justamente o tipo de dificuldade que tem afetado a Cadillac.

A longo prazo, há ainda Ugo Ugochukwu, que subirá para a F2 na próxima temporada após conquistar o título da F3 neste ano. Sua cotação voltou a subir depois de uma difícil temporada de estreia na F3, na qual pareceu ser afetado pelos problemas mais amplos enfrentados pela estrutura da Prema. O piloto também foi dispensado do programa de desenvolvimento de jovens talentos da McLaren. Ainda assim, há dúvidas sobre a possibilidade de acomodar seu 1,92 m de altura em um carro de F1 sem comprometer o desempenho, devido às limitações de espaço impostas pelo regulamento atual.

Pelo menos em 2027, a dupla de pilotos permanecerá inalterada. A decisão deixa claro que, apesar das divergências, chegou-se a um consenso: o maior problema da Cadillac está no desempenho do carro — e dispensar Bottas não resolveria essa questão.

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