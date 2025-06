O quinto lugar de Nico Hülkenberg na corrida de Fórmula 1 na Espanha pode, sem dúvida, ser visto como um resultado libertador para a Sauber. Os dez pontos marcados em Barcelona permitiram que a equipe subisse duas posições em relação ao último lugar no campeonato de construtores. Mas como aconteceu essa repentina ascensão?

Uma análise dos fatos concretos, com base nos dados do parceiro de tecnologia PACETEQ, mostra isso: Até o fim de semana na Espanha, a Sauber era, sem surpresa, o carro mais lento da categoria. Nos treinos classificatórios, a Sauber foi, em média, 1,43 segundo mais lenta do que a McLaren, que estava na frente, e até 1,69 segundo por volta no ritmo de corrida.

Equipes: Relação de Forças – Média da Temporada 2025

Atraso médio por volta em segundos

Equipe Delta na Classificação Delta na Corrida Diferença entre Classificação e Corrida McLaren 0,00 s 0,00 s 0,00 s Red Bull 0,23 s 0,28 s 0,05 s Mercedes 0,35 s 0,61 s 0,27 s Ferrari 0,44 s 0,58 s 0,14 s Williams 0,71 s 1,19 s 0,48 s Racing Bulls 0,79 s 1,25 s 0,46 s Alpine 0,96 s 1,47 s 0,51 s Aston Martin 1,08 s 1,57 s 0,48 s Haas 1,25 s 1,47 s 0,22 s Sauber 1,40 s 1,65 s 0,25 s

Referência: Média até o GP da Espanha (9/24 etapas)

Em Barcelona, o tempo de Gabriel Bortoleto no Q2 foi 1,21 segundo mais lento que o tempo da pole de Oscar Piastri. Na corrida, Hülkenberg ficou 1,4 segundo atrás da McLaren por volta. No geral, a Sauber ficou cerca de 0,25 segundo mais perto do topo na Espanha do que na temporada até agora - um progresso que é extremamente valioso.

Pilotos: Desgaste de Pneus na Espanha 2025

Desgaste médio ajustado por tipo de composto (em segundos por volta)

Piloto Desgaste (s/volta) Bortoleto 0,05 Hülkenberg 0,10 Colapinto 0,15 Hadjar 0,086 Bearman 0,087 Antonelli 0,091 Piastri 0,091 Hamilton 0,093 Sainz 0,096 Lawson 0,097 Norris 0,102 Leclerc 0,112 Alonso 0,114 Russell 0,118 Tsunoda 0,122 Ocon 0,130 Gasly 0,143 Albon 0,146 Verstappen 0,150

Uma olhada nos dados de desgaste dos pneus do GP da Espanha mostra que os dois pilotos da Sauber tiveram a menor degradação de todo o grid. Enquanto a média de todos os pilotos foi de 0,122 segundos por volta, Bortoleto e Hülkenberg registraram menos de 0,09 segundos de desgaste de pneus por volta.

A atualização da Espanha foi o divisor de águas para a Sauber?

Com 15 atualizações técnicas até agora nesta temporada, a Sauber já tentou várias vezes melhorar o ritmo fraco desde o início da temporada. Para o fim de semana de Barcelona, a equipe introduziu uma nova asa dianteira e mudanças na parte inferior da carroceria e no sidepod, entre outras coisas. De acordo com Hülkenberg, esse foi o fator decisivo.

Número de Atualizações por Equipe em 2025

Total e por tipo até o momento da temporada

Equipe Total de Atualizações Melhoria de Performance Específicas de Circuito Para Confiabilidade Ferrari 17 10 7 0 Red Bull 16 10 0 6 Aston Martin 15 8 7 0 Sauber 15 9 6 0 Racing Bulls 14 6 8 0 McLaren 13 6 6 1 Haas 13 10 3 0 Williams 11 4 7 0 Alpine 9 7 2 0 Mercedes 7 6 1 0

"Senti desde a primeira volta que o carro agora está significativamente melhor", explicou Hülkenberg. "Ele é mais consistente e oferece mais downforce. Você pode confiar muito mais no carro, ele não é mais tão pequeno, o que é uma boa notícia para nós."

A sexta-feira já indicava que a Sauber poderia ser competitiva na Espanha - Hülkenberg mostrou o melhor ritmo de todas as equipes do pelotão intermediário. Mas, além da atualização, outros fatores também desempenham um papel importante na recuperação.

Espanha como circuito especial: acontecerá um recaída no Canadá?

O Circuito de Barcelona-Catalunha é tradicionalmente uma das pistas mais fortes da Sauber no calendário. Valtteri Bottas terminou em sexto lugar em 2022 e Guanyu Zhou terminou nos pontos em 2023. Se analisarmos o ritmo de corrida na Espanha nos últimos três anos em comparação com a respectiva média da temporada, a Sauber foi, em média, sete décimos mais rápida do que o normal no circuito.

Fator de Pista – Espanha

Comparação: Delta de Ritmo de Corrida na Espanha vs. Média da Temporada (2022 a 2024)

(Valores negativos indicam desempenho acima da média na Espanha)

Equipe Diferença no Ritmo de Corrida (s/volta) Sauber −0,71 s Alpine −0,39 s Mercedes −0,27 s Racing Bulls −0,21 s Haas −0,19 s Red Bull −0,11 s McLaren −0,05 s Ferrari +0,09 s Aston Martin +0,11 s Williams +0,26 s

O motivo da força da Sauber na Espanha são duas características que favorecem os carros do time suíço na era do efeito solo: curvas de média velocidade e altas temperaturas. Além de Barcelona, a equipe também foi competitiva no Bahrein, na Hungria e no Catar - todos circuitos com características semelhantes.

No entanto, Hülkenberg enfatizou após a corrida: "Acho que isso se deve realmente às atualizações, não às características da pista." O alemão também vê outro fator que poderia ter jogado a favor da Sauber: a nova diretriz técnica da FIA com relação às asas dianteiras, flexiwings.

"Acredito que [a atualização] em combinação com a diretriz técnica, que pode ter prejudicado um pouco outras equipes - a Williams, por exemplo -, não teve um impacto negativo sobre nós. Então, talvez tenhamos ganhado algo em ambos os níveis", falou.

O que vem a seguir para a Sauber?

Embora o quinto lugar de Hülkenberg tenha sido um resultado respeitável, é importante não ficar confiante demais. Sem a desistência de Antonelli e o safety car que se seguiu, apenas o nono lugar teria sido possível, atrás de Isack Hadjar, que foi, em média, um décimo mais rápido por volta na corrida. Em um determinado momento, o piloto da Racing Bulls estava mais de dez segundos à frente de Hülkenberg.

Os dados, portanto, mostram que a Sauber ainda não subiu da parte inferior da tabela para a melhor equipe do pilotão intermediário. No entanto, a próxima fase europeia oferece algumas pistas promissoras para a equipe no papel - antes de as coisas provavelmente se tornarem muito mais difíceis novamente, a partir da Bélgica.

MOLINA SINCERÃO sobre PUNIÇÕES a MAX, Leclerc e Russell! 'HAMILTON x Ferrari', DRUGOVICH e BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!