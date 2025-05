A McLaren já provou que é soberana, pelo menos nesse início da temporada da Fórmula 1. Nas últimas seis corridas, pelo menos um carro da equipe de Woking esteve no pódio, seja com Lando Norris ou com Oscar Piastri e, em sua maioria, com os dois dividindo os degraus.

No GP de Miami, o time teve um resultado perfeito: vitória dupla na Sprint e vitória dupla na corrida principal; Norris conquistou a etapa mais curta, enquanto Piastri ficou com a taça de domingo. Apesar disso, nenhum dos dois consegui as poles positions, essas ficaram com Andrea Kimi Antonelli no sábado e, depois, com Max Verstappen.

Esse resultado mostra que a Mercedes e a Red Bull conseguem superar o ritmo do MCL39 na classificação. No entanto, em pista, assim que o carro laranja assume a ponta, ele desaparece completamente, como aconteceu depois de Piastri tomar a liderança de Verstappen no domingo.

Ao fim da corrida, Norris ainda estava à 4s630 do vencedor, mas George Russell, que foi o terceiro colocado, tinha um gap de 37s644. No caso de Verstappen, a diferença para Piastri foi de 39s956. O oitavo colocado, Lewis Hamilton, estava atrás por pouco mais de um minuto.

Todos os chefes de equipe já deixaram claro que a McLaren será muito difícil de ser batida, inclusive, Toto Wolff e Christian Horner defendem que os papaias estão em uma "categoria à parte", deixando a disputa para trás.

Essa diferença gritante se dá, principalmente, pelo gerenciamento de calor nos pneus, algo que a Mercedes sofreu muito em 2024, mas parece ter conseguido contornar um pouco na atual temporada. O MCL39 dispara à frente de todos porque os pilotos conseguem manter a temperatura dos compostos dentro da janela desejada.

Por exemplo, no caso da Sprint, os dois carros de Woking abriram uma grande vantagem exatamente porque os pneus intermediários de seus rivais esquentaram muito a medida que a pista começava a secar. Na corrida principal, Verstappen simplesmente não conseguia defender sua posição de Norris e Piastri porque seus pneus estavam quentes demais.

McLaren está completamente legal

Wolff, chefe da Mercedes, já defendeu que o que a McLaren tem feito é totalmente legal e a equipe conseguiu encontrar uma janela de operação perfeita, que coloca o carro exatamente onde os engenheiros planejaram.

"Eles mostram sua superioridade em todos os tipos de pneus. Temos um carro similarmente rápido a eles, mas apenas em uma volta. A McLaren consegue reproduzir isso em todas as voltas".

"Eles não estão fazendo nada ilegal. Não temos dúvidas de que estão agindo dentro das regras, independentemente do que encontraram lá".

Para Horner, a temperatura externa não é um fator determinante para o time de Woking, apesar de ser um grande problema para a Red Bull. O MCL39 não é apenas um carro equilibrado com muita força descendente.

O que faz a McLaren tão superior?

Segundo o Auto Motor und Sport, os engenheiros da McLaren encontraram uma solução completamente legal e inteligente para fazer o ar circular nos tambores de ventilação do freio, fazendo com que os freios continuem quentes, mas a temperatura dos pneus não suba.

O formato desses 'brake ducts' é padronizado para todas as equipes, mas elas têm a liberdade de mexer na parte interna para configurações pessoais. Apesar de não ser permitido instalar nenhum sistema de resfriamento, os engenheiros podem escolher quais materiais são usados para essa parte do carro e podem mudar a posição das peças embaixo do tambor.

Acredita-se que Rob Marshall, que fazia parte da família da Red Bull, mas se junto à McLaren, desenvolveu a ideia durante anos e só conseguiu colocá-la em prática agora, com o MCL39. Se isso for verdade, deixa um gosto amargo para a equipe de Milton Keynes, já que o engenheiro trabalhou com eles durante 17 anos.

Andrea Stella, chefe da equipe de Woking, já deu declarações falando sobre o assunto e admitiu que eles conseguiram desenvolver um sistema "muito eficiente" de resfriamento para todo o carro. O calor em todo o veículo afeta os pneus e, por isso, o time precisou garantir que encontrou o ponto exato, não podendo correr o risco do carro também ficar muito frio.

