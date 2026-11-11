ANÁLISE F1: O que motivou rompimento entre Webber e Piastri?

Na segunda-feira (10) seguinte ao GP de São Paulo de Fórmula 1, Oscar Piastri e Mark Webber anunciaram, em um comunicado conjunto, que o ex-F1 e Ann Neal não seriam mais os empresários do piloto da McLaren. O momento pode parecer surpreendente – agora, em vez de no final da temporada –, mas a notícia em si já vinha sendo esperada há algum tempo.

A pista mais clara veio de Piastri, durante os testes de pré-temporada no Bahrein. Enquanto o autor desse artigo estava interessado principalmente em sua opinião sobre os carros de 2026 – o que imediatamente trouxe um sorriso revelador ao rosto de Piastri –, um colega australiano levantou o assunto da mudança no papel de Webber.

“Não houve nada específico, apenas tomamos a decisão de que as coisas fossem um pouco diferentes”, explicou Piastri durante os testes no Bahrein. “Mark ainda está muito envolvido e tenho mantido bastante contato com ele nas últimas semanas. Ele simplesmente não estará mais tanto nas pistas. Então, é basicamente isso. Não houve nada específico que tenha desencadeado isso".

Embora esse último ponto seja essencialmente verdadeiro, fica claro que a temporada 2025 foi intensa em várias frentes – inclusive nos bastidores, pelo menos da perspectiva de Webber.

Isso estava naturalmente intimamente ligado às 'regras papaia', por meio das quais a McLaren tentou tratar os dois pilotos da forma mais justa possível, mas que também dificultaram a vida da equipe em certos momentos, como Andrea Stella admitiu francamente no início deste ano.

Não é segredo que Webber nem sempre ficou satisfeito com a forma como a McLaren lidou com certos momentos na pista, nem com a explicação para a queda de rendimento de Piastri no último quarto da temporada, o que acabou por custar-lhe o título mundial. É importante ressaltar, no entanto, que o papel de um empresário também é defender os interesses de seu próprio piloto, mesmo que haja várias maneiras de fazer isso.

Webber, naturalmente, tinha em mente as experiências de seus próprios anos na Red Bull e queria evitar que Piastri fosse rotulado como piloto número dois no paddock da F1. Em uma entrevista recente ao Motorsport.com, o ex-chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, chegou a descrever isso como uma parte fundamental da mentalidade de Webber, uma visão de mundo que Horner acredita que ele levou para o cockpit.

“Acho que, provavelmente, a dificuldade com Mark era que ele se motivava diante das adversidades. Ele sempre pilotava melhor quando sentia que o mundo estava contra ele”, disse Horner.

“Ele percebia esse talento surgindo em Sebastian [Vettel] e usava todos os recursos à sua disposição para tentar desestabilizá-lo ou criar alguma tensão de forma que acabasse revertendo a situação a seu favor. Acho que, como equipe, estávamos aprendendo a lidar com essa dinâmica".

No entanto, as diferenças entre a Red Bull daquela época e a McLaren de hoje são consideráveis. A Red Bull era liderada na época por Horner e Helmut Marko, dois homens que certamente não eram estranhos ao lado político da F1, enquanto a McLaren agora, é muito mais orientada pela engenharia sob o comando de Andrea Stella, que enfatiza constantemente os princípios pelos quais deseja competir – incluindo a justiça.

Isso traz uma dinâmica diferente e também significa que quaisquer tentativas de evitar ser relegado a um papel de segundo piloto são vistas sob uma perspectiva completamente diferente.

É importante ressaltar que a McLaren nunca pediu formalmente a Piastri que mudasse sua gestão, mas o Motorsport.com apurou que o próprio piloto, com algumas sugestões de quem o rodeia, formou sua própria opinião sobre o que precisa daqui para frente.

De qualquer forma, a decisão já havia sido tomada no início deste ano para que Webber desse um passo atrás e atuasse principalmente “nos bastidores”, em vez de estar sob os holofotes durante os fins de semana de corrida.

Em retrospecto, esse foi o primeiro passo rumo a essa separação, que, de acordo com o comunicado, ocorreu por mútuo acordo. “Após nossa participação reduzida nas pistas nesta temporada, concordamos coletivamente que agora é o momento apropriado para encerrar nosso contrato de gestão”, disse Webber.

O desenvolvimento de Piastri e uma nova realidade no mercado de pilotos da F1

Além de tudo isso, também é preciso dizer que a situação de Piastri é muito diferente agora do que era no início de sua carreira. Consequentemente, o que ele precisa das pessoas ao seu redor também mudou. Isso se aplica a duas áreas: sua experiência como piloto e a situação atual no mercado de pilotos de F1.

Nas categorias de formação, Piastri precisava mais da experiência de Webber como piloto de corrida do que precisa agora. Quando o australiano estreou na F1 aos 21 anos – e ainda era, como Toto Wolff costuma descrever os jovens pilotos, um “veado diante dos faróis” –, foi importante ter ao seu lado uma figura de confiança que já tivesse passado por tudo isso. Alguém de fora da equipe que se preocupasse exclusivamente com seus interesses e pudesse ajudá-lo a evitar possíveis armadilhas.

Quando Motorsport.com conversou com Piastri em Barcelona durante sua temporada de estreia, esse foi exatamente o valor agregado que ele destacou: “O conselho do Mark foi não subestimar o desafio da F1 e o quão grande é esse salto, não apenas em relação aos carros, mas a tudo: a quantidade de pessoas com quem você precisa interagir, os compromissos com a mídia e os compromissos com os patrocinadores".

"Tudo isso é muito mais intenso do que antes. Acho que foi bom ele ter me lembrado disso antes do início da temporada, para que eu não ficasse chocado quando chegasse. Essa provavelmente foi a coisa mais importante".

Oscar Piastri, da McLaren F1 Team, em 2º lugar, é parabenizado por Mark Webber no Parc Ferme Foto: Steven Tee / Motorsport Images

“Mas ele também ajuda muito com pequenas dicas de pilotagem aqui e ali, e às vezes pensa em perguntas para os engenheiros que nem sequer me passam pela cabeça no momento. Ele continua muito perspicaz. Ainda pensa como um piloto e está sempre tentando tirar o melhor de mim".

Mais de três anos depois, Piastri já vivenciou tudo isso por conta própria e, por isso, precisa menos dessa orientação prática como piloto do que precisava durante sua temporada de estreia. Logicamente, isso significa que agora basta um tipo diferente de gestão, com prioridades diferentes nesse aspecto também.

Além disso, a situação no mercado de pilotos mudou. Piastri está comprometido com a McLaren a longo prazo, com um contrato válido até o final de 2028. Sim, muito se falou e escreveu sobre a vaga de Piastri na metade desse ano, especialmente à luz dos rumores envolvendo Max Verstappen, que foram consideravelmente exagerados por certas publicações.

Na realidade, porém, o holandês indicou que esteve muito mais perto de se aposentar da F1 do que de se transferir para outra equipe, o que significa que Piastri também não tem procurado seriamente outras opções.

Ele descreveu como “lisonjeiro” o fato de seu nome ter sido associado à Red Bull durante a metade do ano, mas a realidade é que esse caminho parece estar fechado para os próximos anos.

Afinal, Verstappen renovou seu contrato, o que significa que a Red Bull – desde que lhe forneça um carro competitivo – já tem seu piloto titular garantido. E com talentos como Isack Hadjar, Arvid Lindblad e, talvez, Nikola Tsolov a longo prazo, a Red Bull parece perfeitamente capaz de preencher sua segunda vaga a partir de sua própria academia de jovens pilotos.

Some-se a isso o fato de que a Mercedes e a Ferrari também ainda contam com pilotos titulares de longo prazo, como Kimi Antonelli e Charles Leclerc, e manter e fortalecer ainda mais seu relacionamento com a McLaren parece muito mais importante para Piastri do que ter contatos em outros lugares, por exemplo, por meio de Webber na Red Bull. Esses dois fatores ainda podem tornar o momento surpreendente, mas não tanto a decisão em si de encerrar a parceria depois que Webber já havia dado um passo atrás.

Oscar Piastri, da McLaren, com Mark Webber Foto: Getty Images

Por fim, é preciso dizer que Webber desempenhou um papel fundamental nos primeiros anos da carreira de Piastri, algo que não deve ser esquecido em um momento como este.

De fato, o próprio Piastri também não se esqueceu disso, como demonstra sua declaração no comunicado conjunto: “Gostaria de agradecer a Mark e Ann por todo o apoio e conselhos ao longo dos anos. A orientação deles foi inestimável, especialmente para me guiar no início da minha carreira na F1. Desejo a eles tudo de bom daqui para frente".

A mudança mais importante, é claro, foi deixar a Alpine para ir para a McLaren, incluindo o agora famoso tuíte de Piastri. Esse foi um período em que a mentalidade de “nós contra o mundo” de Webber, como Horner a descreveu, se mostrou particularmente útil.

A mudança também salvou Piastri da armadilha que era a Alpine, especialmente naquela época. É uma decisão pela qual ele continua grato, mas esta fase de sua carreira exige algo diferente, e isso explica por que a parceria entre dois dos quatro pilotos australianos mais recentes da F1 chegou ao fim.

Webber desempenhou um papel importante para levar Piastri até onde ele está hoje, e o piloto, que atualmente ocupa a sétima posição no campeonato, não esqueceu disso. Mas ele sente que algo diferente é necessário para a próxima fase de sua carreira, idealmente um ambiente de harmonia dentro da McLaren – e, considerando tudo o que foi dito acima, isso é compreensível.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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