Adrian Newey participou da primeira corrida com o uniforme verde da Aston Martin em Mônaco, dois meses e meio depois de assumir o cargo de parceiro técnico. A posição assumida por ele é abrangente e permitirá que Newey se envolva em todos os aspectos técnicos da equipe, que pretende conquistar o mundial de Fórmula 1 nos próximos anos.

Em Silverstone, o engenheiro encontrará vários outros nomes de peso da elite técnica da F1, como o ex-chefe da unidade de potência da Mercedes, Andy Cowell, que chefia toda a equipe e o ex-designer da Ferrari, Enrico Cardile, que deve ingressar como diretor técnico.

A liderança técnica da Aston estará no comando de uma fábrica de última geração do outro lado da estrada do Circuito de Silverstone, incluindo um novo túnel de vento que acaba de ser implantado para ajudar a fornecer atualizações aos carros durante a temporada.

Quando questionado pela primeira vez pela mídia, no paddock do GP de Mônaco, Newey opinou sobre o tipo de equipe que o ambicioso proprietário Lawrence Stroll montou e o que ela pode alcançar com os novos regulamentos.

As primeiras impressões de Newey e os principais pontos fracos que ele identificou

Ao finalizar rapidamente as formalidades, Newey foi um livro aberto sobre alguns dos pontos fracos que a Aston ainda precisa superar. Enquanto Stroll fazia um recrutamento para preencher a nova base em Silverstone, não muito tempo depois de seus dias muito mais enxutos na Racing Point, ele observou que a Aston ainda está passando por dificuldades de crescimento enquanto a equipe aprende a operar com eficiência.

"Minha primeira tarefa foi, ao projetar e conversar com todos, tentar entender como a equipe funciona, seus pontos fortes e fracos, trabalhar com os pontos fortes e definir um plano para tentar melhorar os pontos fracos", explicou.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Adrian Newey, parceiro técnico gerente da Aston Martin F1 Team Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

"Há muitas pessoas muito, muito boas. Só precisamos tentar fazer com que elas trabalhem juntas, talvez de uma forma um pouco mais organizada. Isso é simplesmente o resultado das raízes da equipe na Jordan, que se tornou a Force India, que se tornou a Racing Point. Sempre foi uma equipe pequena, mas com desempenho um pouco acima do esperado e agora, em um curto espaço de tempo, é uma equipe muito grande que, na verdade, tem tido um desempenho abaixo do esperado este ano. Acho que muito disso agora é apenas fazer com que todos se acalmem e aprendam a extrair o máximo dos indivíduos", disse o engenheiro.

Com relação ao hardware, Newey elogiou o que chamou de melhor fábrica e túnel de vento da F1, mas também identificou um ponto fraco importante que precisa ser resolvido: o simulador físico que os pilotos titulares e reservas usam para ajudar a desenvolver novas peças e testar configurações nos fins de semana de corrida.

"Acho que é justo dizer que algumas de nossas ferramentas são fracas, especialmente o simulador de piloto no circuito", revelou. "Ele precisa de muito trabalho porque não está correlacionado no momento, o que é uma ferramenta de pesquisa fundamental. Não ter isso é uma limitação, mas obviamente temos que contorná-la nesse meio tempo. Na verdade, esse é provavelmente um projeto de dois anos. Vamos ficar um pouco cegos em relação a isso por algum tempo. Temos apenas que tentar usar a experiência e o bom senso."

Como as regras de 2026 oferecem espaço para oportunidades

Regras da Fórmula 1 de 2026 Foto de: FIA

À primeira vista, as novas regras de 2026 - nas quais Newey está "99%" focado - são mais prescritivas, mas, depois de um mergulho mais profundo, ele descobriu muito espaço para inovação, o que pode ser um sinal sinistro para a concorrência da Aston Martin. Isso reflete seus pensamentos de quando os regulamentos baseados no efeito-solo de 2022 chegaram.

"É exatamente a mesma coisa", disse ele. "Quando olhei pela primeira vez para as regras de 2026, minha primeira reação foi: 'Meu Deus, isso não deixa muita coisa'. Mas então você começa a se aprofundar nos detalhes e há uma quantidade razoável de flexibilidade. É claro que eu sempre gostaria de mais, mas há uma quantidade razoável de flexibilidade. Portanto, imagino que você verá algumas soluções diferentes no início do próximo ano e então todos começarão a convergir".

Início tardio significa que Newey está enfrentando dificuldades para flexionar totalmente seus músculos para 2026

Com os modelos já no túnel de vento desde a virada do ano, quando a proibição do desenvolvimento aerodinâmico foi suspensa, Newey também admitiu que a data de início em 3 de março foi mais tarde do que ele gostaria.

"As regras foram publicadas em sua forma final em 1º de janeiro. Tenho certeza de que já se sabia o suficiente sobre os regulamentos para que um bom trabalho pudesse ter sido feito e sem dúvida foi feito por muitas equipes antes disso", explicou. "Então, começando pelo menos quatro meses depois disso, você está sempre correndo atrás e tentando recuperar o atraso, mas é o que é."

No entanto, ele disse que uma enorme quantidade de trabalho já foi feita, já que a Aston está visando prazos de desenvolvimento ambiciosos, com o foco de Newey no que ele chamou de "fundamentos", já que o layout do carro de 2026 está sendo definido.

"Quando comecei, muito pouco havia sido feito na pesquisa de 26, mas fizemos muito desde então. É um grande desafio e acho que os prazos estão se aproximando muito rapidamente", disse ele.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

"Os prazos de entrega ficaram muito mais longos, porque os carros são mais complicados e levam mais tempo para serem projetados e fabricados e as ferramentas de pesquisa são muito mais sofisticadas.

"Meu foco principal no momento é trabalhar com todos no que eu chamo de fundamentos do carro, que são as partes do carro que não podem ser alteradas durante uma temporada, como o layout da suspensão dianteira e traseira, o comprimento do tanque de combustível, todo esse tipo de coisa.

"Na verdade, não temos tempo suficiente e nossas ferramentas de simulação talvez sejam um pouco fracas, então temos que fazer os melhores julgamentos sobre isso. Se conseguirmos acertar isso, então a carroceria e as asas... Se for o caso, você pode tentar desenvolver isso ao longo do ano."

Como Newey já está ajudando a equipe em 2025

Mas, além de andar por aí com seu caderno vermelho em Mônaco e participar de reuniões de engenharia, há maneiras tangíveis de Newey contribuir com o projeto de desenvolvimento deste ano, mesmo que ele não esteja trabalhando diretamente no carro.

O CEO e chefe da equipe, Cowell, explicou: "Como ele está trabalhando no carro de '26, ele pode ver as ferramentas que temos, especificamente CFD, túnel de vento, toda a jornada de informações desde a prancheta de desenho até os resultados do túnel de vento. E, com isso, aprendemos sobre nossos pontos fortes e fracos".

"Neste fim de semana, ele verá como operamos em um ambiente de fim de semana de corrida. A maneira como otimizamos o carro que temos, a maneira como jogamos com uma estratégia diferente e, portanto, ter a experiência e a percepção dele, vendo o que está indo bem e o que não está tão bem, apenas ajuda na nossa lista de tarefas sobre o que trabalhar para nos tornarmos uma equipe mais forte", disse o chefe da Aston Martin.

Andy Cowell, chefe de equipe e CEO do Grupo Aston Martin F1 Team, com Adrian Newey, sócio técnico gerente da Aston Martin F1 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

"Adrian já viu uma grande parte do mundo das fábricas, ele verá a primeira corrida do mundo dos circuitos e isso ajuda a unir tudo. Ele é provavelmente um dos poucos engenheiros do esporte que pode analisar todos os aspectos do carro. Sua experiência, percepção e criatividade ajudarão absolutamente todos na equipe."

Mas o que está claro é que o homem que foi fundamental para o sucesso nos campeonatos da Williams, McLaren e Red Bull está envolvido novamente, ao contrário do final de seu mandato na Red Bull, quando ele entrava e saía do dia a dia.

"É verdade", ele concordou. "Tive um fim de semana de folga há duas semanas, mas, tirando isso, tenho me dedicado bastante desde que comecei em março. Minha esposa diz que eu entro em um transe de design. Quando entro nesse período de concentração intensa e tenho a tendência de não ver a esquerda e a direita, todo o meu poder de processamento vai para uma área, que é tentar projetar um carro de corrida veloz", finalizou Newey.

