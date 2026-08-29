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ANÁLISE F1: O que renovação de Norris significa para a McLaren e Piastri?

Permanência do atual campeão afeta, principalmente, seu companheiro de equipe

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris assinou uma renovação com a McLaren que o coloca ao lado dos salários dos grandes nomes da Fórmula 1. O britânico continuará com o time de Woking até o fim de 2030, com opção de renovação por vários anos depois disso. Mas então, o que isso tudo significa para a equipe e para Oscar Piastri?

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Imaginar Norris vestindo um macacão de outra equipe sempre pareceu um exercício quase impossível. Agora, o contrato milionário do piloto de 26 anos com a McLaren tira definitivamente uma das principais estrelas da F1 do mercado de pilotos pelos próximos anos e consolida Lando como um dos pilares da equipe.

Norris iniciou sua trajetória na McLaren há uma década, quando foi contratado por Zak Brown e passou a receber apoio da equipe enquanto avançava pelas categorias de monopostos com a Carlin.

Em 2019, substituiu Stoffel Vandoorne como piloto titular, em meio a uma nova geração de talentos britânicos que também incluía George Russell e Alex Albon.

Desde então, Norris deixou para trás a imagem de um talento rápido, mas ainda cru e inseguro, para se transformar em um piloto capaz de conquistar o título mundial. A última temporada foi, sem dúvida, um marco em sua maturidade.

Norris precisou lidar com dificuldades relacionadas ao seu estilo de pilotagem, problemas mecânicos e a forte disputa interna com seu companheiro de equipe, Piastri, para finalmente conquistar seu primeiro campeonato mundial.

O título parece ter mudado algo dentro de Norris. Em vez de apenas esperar que um dia pudesse realizar seus sonhos, ele passou a ter a confiança de quem sabe que é capaz de alcançá-los.

"Lando está pilotando e atuando no nível de um campeão mundial", disse o chefe da equipe, Andrea Stella, após a vitória de Norris em Zandvoort.

"O que mais gosto em sua trajetória na F1 é que ele não para de melhorar. E acho que, especialmente após o início da temporada de 2025, algo clicou — não se trata apenas de um único clique, mas de uma forma de trabalhar com o Lando que estamos adotando agora também com o Oscar. E acho que essa abordagem levou o Lando a melhorias contínuas".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Busca por estabilidade sustenta uma tranquila silly season

É exatamente esse tipo de presença constante que a McLaren estava disposta a garantir para o futuro próximo, desembolsando uma quantia não revelada, mas sem dúvida significativa, para manter Norris na equipe.

Aos 26 anos, o piloto está apenas entrando no auge de sua carreira. Garantir o competidor de maior sucesso da equipe desde Lewis Hamilton oferece à McLaren uma dose extra de estabilidade enquanto o time busca superar um início de temporada de 2026 abaixo das expectativas.

As duas vitórias de Norris, uma antes e outra depois das férias, são um sinal de que a equipe começa a encontrar o caminho.

Um mercado de pilotos particularmente tranquilo reforça ainda mais a ideia de que a estabilidade é uma qualidade muito valorizada neste momento. As equipes foram levadas ao limite pelos complexos regulamentos de 2026 para as unidades de potência e, por isso, estão empenhadas em reduzir ao máximo as incertezas em outras áreas — desde que seus pilotos continuem apresentando bom desempenho.

Quando Max Verstappen, como sempre uma das peças centrais da silly season, decidiu permanecer na Red Bull, o grid de 2027 inevitavelmente começou a ganhar contornos muito semelhantes aos deste ano.

Além da permanência de Verstappen na equipe de Milton Keynes, Charles Leclerc também reforçou seu compromisso com a Ferrari. A Mercedes, por sua vez, certamente gostaria de construir uma relação igualmente duradoura com seus pilotos, especialmente com Andrea Kimi Antonelli.

Fica claro que Norris e a McLaren também construíram uma relação baseada em confiança e compreensão mútuas — algo que beneficia ambas as partes e ajuda a explicar por que a equipe fez questão de garantir a permanência do piloto.

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto: Pauline Ballet / LAT Images via Getty Images

E quanto a Piastri?

Será interessante ver como Piastri e sua equipe vão encarar o acordo de grande repercussão envolvendo seu companheiro de equipe. O australiano renovou seu contrato com a McLaren até 2028 no início do campeonato de 2025, quando o título parecia estar ao seu alcance. No entanto, uma combinação de queda de desempenho, erros do piloto, falhas da equipe e azar fez com que ele terminasse o ano atrás de Norris e Verstappen.

Foi um grande golpe para Piastri. O mal-estar em torno das ordens da equipe e das regras de conduta em alguns momentos da temporada de 2025 — como a polêmica troca de posições no GP da Itália e os contatos entre os dois companheiros em Singapura e Austin — pode voltar à mente do australiano e de sua equipe de assessoria ao avaliarem as implicações do contrato de longo prazo e alto valor assinado por Norris.

Para quem acredita que a McLaren é, e sempre será, a equipe de Norris, a renovação certamente será vista como mais uma confirmação dessa ideia.

Mas, neste momento, Piastri tem preocupações mais urgentes. Depois de uma primeira metade de temporada de 2025 praticamente impecável, o piloto de 25 anos atravessa uma prolongada queda de desempenho com os carros da geração de 2026.

Ele parece enfrentar dificuldades semelhantes às que teve no ano passado em circuitos de baixa aderência, como Austin e México.

Stella, afirmou que os problemas de Piastri são "puramente técnicos" e não têm relação com questões mentais, seja pelo desfecho de 2025 ou pelo início de 2026. Nesta segunda-feira, o australiano completará um ano civil inteiro sem vencer uma corrida.

A solução encontrada pela McLaren não é muito diferente daquela que ajudou a resolver os problemas de Norris no ano passado: trabalhar nos bastidores com Piastri para fazer adaptações tanto no carro quanto em seu estilo de pilotagem.

Se funcionar, a equipe terá novamente seus dois trunfos para uma segunda metade de 2026 bastante disputada e para uma possível briga pelo título no ano que vem.

O objetivo final da McLaren continua sendo colocar seus dois pilotos para disputar entre si vitórias e títulos. Isso também significaria que Piastri poderia seguir uma trajetória semelhante à de Norris e buscar uma extensão de contrato de longo prazo. Cabe à equipe do australiano decidir se isso é de seu interesse ou se talvez seja hora de explorar novos horizontes.

De qualquer forma, o contrato atual de Piastri, válido até o fim de 2028, significa que ele tem o tempo a seu favor. O mesmo pode ser dito da McLaren.

Enquanto isso, a McLaren mantém seu atual campeão mundial sob contrato durante todo o ciclo regulamentar. É uma peça a menos no quebra-cabeça enquanto a equipe de Woking busca manter e até reforçar sua formação campeã.

McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA

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