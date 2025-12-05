Após dez meses de batalhas, duelos, vitórias e frustrações, a Fórmula 1 chega ao último capítulo de seu ano em Abu Dhabi, talvez em sua forma mais fascinante até então. O que parecia destinado a ser uma briga dupla, da mesma equipe, pelo título, se transformou em um duelo triplo. Max Verstappen entrou no meio da disputa papaia, aproveitando as oportunidades deixadas pela McLaren para se manter vivo.

Um desafio de Verstappen que a equipe de Woking agora quer colocar no passado, se valendo da superioridade técnica demonstrada ao longo da temporada. Mesmo em Abu Dhabi, essa vantagem pode ser decisiva, porque a pista de Yas Marina aprimora algumas das qualidades não apenas do MCL39, mas também de Lando Norris, sempre competitivo nessa pista.

Um dos principais pontos fortes da McLaren é sua ampla janela de manobra, uma característica que fez uma diferença imediata hoje. Assim, o britânico pôde se concentrar no trabalho do ajuste fino sem ter que mexer na base da configuração, indo em busca não apenas dos últimos centésimos, mas, acima de tudo, das sensações capazes de colocá-lo em plena harmonia com o carro.

Lando Norris, McLaren Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Os quase quatro décimos de vantagem em relação à Verstappen mostram que o fim de semana começou da maneira certa e que, acima de tudo, o objetivo de Norris não é de jogar com o regulamento, mas lutar pela vitória e encerrar a disputa contando apenas com seu próprio resultado. Esse é o melhor antídoto contra a pressão, e é interessante ver de onde vêm esses quatro décimos ganhos sobre a concorrência, especialmente em relação a Verstappen.

Uma análise dos dados mostra claramente a superioridade do britânico e do carro de Woking nas curvas de média velocidade, que já haviam sido o terreno ideal para a McLaren em outras etapas. Em Yas Marina, essas curvas dominam grande parte da pista e desempenham um papel crucial no gerenciamento dos pneus.

A pista de Abu Dhabi, especialmente após a mudança de layout em 2021, combina dois "tons": a mais rápida, marcada pelas longas retas no segundo setor, e a das curvas de velocidade média, que tornam a primeira e a segunda parciais decisivas em termos de desempenho. É exatamente nesse equilíbrio que as filosofias da McLaren e da Red Bull se separam.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

O MCL39 nunca foi um carro particularmente eficiente, especialmente quando as configurações se inclinam para soluções de médio ou baixo downforce, como visto hoje em Abu Dhabi. É por isso que o tempo tem que ser construído em outro lugar, nas curvas, e é exatamente aí que as qualidades do McLaren emergem, claramente evidentes no primeiro e terceiro setores, onde Norris estabeleceu marcas recordes.

Na curva 1, por exemplo, Norris conseguiu ser cerca de 10 km/h mais rápido que Verstappen, ganhando imediatamente 0s150. O que parece fazer a diferença é a incômoda subviragem da qual o holandês se queixou durante grande parte do treino, o que também foi confirmado por Helmut Marko em sua análise.

Um tema que encontra confirmação adicional ao observar a evolução da diferença no terceiro setor, caracterizado por curvas diferentes, mas altamente representativas. De fato, a mesma subviragem reaparece na curva 9, onde a maior precisão da extremidade dianteira da McLaren e a carga gerada possibilitam seguir uma trajetória mais suave, fechando a linha já no meio da curva.

Já falamos muitas vezes sobre como, em curvas de raio longo, a extremidade dianteira do MCL39 pode fazer a diferença e isso também está aparecendo em Abu Dhabi.

Comparação da telemetria Verstappen - Norris FP2 Abu Dhabi Foto de: Gianluca D'Alessandro

Igualmente significativo é o que surge na área do hotel. Aqui, em vez de gerenciamento da traseira, o problema parece ter origem em uma dianteira que tem dificuldades para fechar a linha. Nas curvas 12 e 13, as mais lentas, não se notam dificuldades específicas, mas a diferença surge principalmente na curva 14, saindo da área do hotel.

É uma curva particularmente traiçoeira, caracterizada por uma curvatura negativa que tende a empurrar para fora, e é por isso que se torna essencial ter uma dianteira precisa. Não é coincidência o fato de que é nesse ponto que Norris consegue manter o acelerador aberto por mais tempo, especialmente na entrada, trazendo consigo cerca de 8 km/h a mais de velocidade na entrada da pista. Uma margem que é ampliada nas últimas curvas da pista.

A única arma que resta à Red Bull, forçada a lidar com a incômoda subviragem que a complicou várias vezes durante a temporada, é uma configuração sem carga aerodinâmica, indispensável para aumentar a eficiência e o ganho nas retas.

Essa é uma escolha consciente, e não é de surpreender que Verstappen tenha melhorado seu tempo precisamente no segundo setor, caracterizado por dois trechos longos, onde ele registrou uma margem de cerca de 6 km/h sobre o MCL39 com o DRS aberto.

O desafio se desenrola em duas filosofias opostas de interpretação do carro e da pista. A McLaren começou com o pé direito, enquanto a Red Bull tem uma longa noite pela frente: como o próprio Verstappen admitiu, hoje foi uma luta constante com o carro. Consertar essa subviragem será crucial para tentar explorar a única carta que resta: surpreender a McLaren. Espera-se que a pista evolua bastante e isso pode ajudar a encontrar aderência, mas será o suficiente?

