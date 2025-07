A chuva forte da manhã provocou memórias traumáticas de 2021 para muitos no paddock do GP da Bélgica de Fórmula 1. Naquela época, a tempestade nas Ardenas resultou em uma "corrida" de apenas duas voltas atrás do safety car.

Quatro anos depois, uma repetição desse cenário foi evitada - mas a prova esteve longe de ser empolgante, apesar de ingredientes promissores como um circuito lendário, um grid de largada interessante e condições de chuva. A largada tardia tirou grande parte da emoção, transformando um possível clássico moderno de corrida chuvosa em uma sessão praticamente seca.

Após a corrida, as opiniões no paddock ficaram divididas. Carlos Sainz revelou "respeito" pelo controle de corrida, acrescentando que, em uma pista como Spa, especialmente considerando seu histórico recente, "é melhor prevenir do que remediar" deveria ser a regra. O chefe da equipe da Ferrari, Frédéric Vasseur, acrescentou que é fácil julgar em retrospectiva, observando que as equipes teriam sido as primeiras a criticar o controle de corrida se uma largada mais cedo tivesse dado errado.

Por outro lado, a Red Bull expressou surpresa com o longo atraso. O consultor Helmut Marko admitiu que a Red Bull havia escolhido a configuração errada para as condições reais, mas sugeriu que "com o diretor de prova certo", a configuração teria sido a correta. Max Verstappen também não ficou impressionado com as chamadas do diretor de prova: "Se você não consegue ver direito, sempre pode levantar [o pé do acelerador]".

Visibilidade ruim, embora Verstappen quisesse correr imediatamente

Na realidade, o atraso foi o resultado de vários fatores e decisões passo a passo, segundo o Motorsport.com apurou após a corrida. Inicialmente, a FIA pretendia que a corrida começasse no horário previsto, às 15h, horário local, com uma volta de formação atrás do safety car como protocolo padrão em tais condições. Durante essa volta, o controle da corrida ouviu o feedback dos pilotos.

De acordo com a FIA, quase todos os pilotos disseram que a visibilidade ainda era muito ruim para correr naquele momento. Apenas um piloto estava disposto a correr imediatamente: Verstappen.

O holandês expressou sua opinião pelo rádio de que algumas voltas atrás do safety car teriam sido suficientes para limpar a maior parte da água parada na pista. Alex Albon compartilhou a mesma opinião e disse que seria bom dar algumas voltas antes que mais chuva caísse na pista.

Mas, com base no feedback da maioria dos pilotos, foi instaurada a bandeira vermelha. Em um primeiro momento, a FIA considerou a possibilidade de reiniciar a corrida após uma breve pausa de 10 minutos. No entanto, as regras exigem que o diretor da corrida emita um "aviso de 10 minutos" para as equipes antes do reinício. A FIA, então, notou que havia previsão de mais chuva naquele momento, o que efetivamente impediu um reinício rápido.

Por que o relógio da corrida de três horas não começou a funcionar?

Isso também levantou outra questão: o cronômetro da corrida de três horas já havia começado? Nem mesmo as equipes estavam alinhadas. A McLaren disse a Lando Norris no pitlane que ainda não havia começado, pois a corrida ainda não havia começado oficialmente.

O chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, no entanto, interpretou de forma diferente. A confusão é compreensível. O artigo 5.4d do regulamento esportivo afirma: "Se a volta de formação da corrida for iniciada atrás do safety car, o tempo total máximo da corrida de três horas começará no momento em que as luzes verdes no pórtico de largada forem acesas para sinalizar que o safety car deixará o grid de acordo com o Artigo 49.2".

Foi exatamente isso que aconteceu às 15h, horário local. No entanto, a FIA esclareceu que essa seção dos regulamentos só se aplica no caso de uma interrupção real da corrida, não durante o procedimento de largada. Isso significa que a corrida não havia começado oficialmente e as condições de parque fechado ainda estavam em vigor. As equipes não tinham permissão para alterar suas configurações em antecipação às condições mais secas.

Aparentemente, isso prejudicou as equipes com uma configuração de downforce mais baixa, incluindo a Red Bull, mas o chefe da equipe, Laurent Mekies, esclareceu mais tarde que eles não teriam mudado a configuração de qualquer maneira, mesmo que isso tivesse sido permitido pela FIA.

"Quando a volta de formação foi suspensa, você ainda esperava ter um pouco de pista molhada naquele momento. Acho que não teríamos mudado nada, mesmo que o parque fechado estivesse aberto, porque esperávamos voltar à pista muito antes do que acabamos fazendo".

Confusão na (re)largada

De acordo com a FIA, a chuva após a bandeira vermelha durou cerca de 30 minutos. Depois disso, os oficiais esperaram um pouco mais antes de enviar o carro médico para a pista às 16h, horário local, para obter feedback sobre as condições da pista.

Alan van der Merwe informou ao controle da corrida que várias seções ainda tinham muita água parada e recomendou que os fiscais tivessem mais 10 minutos para limpar a superfície. Isso fez com que o cronograma chegasse às 16h10 para o "aviso de 10 minutos" e os carros saíssem do pitlane às 16h20. Notavelmente, a FIA anunciou inicialmente "a corrida será retomada", o que foi corrigido posteriormente, pois a corrida nunca havia começado oficialmente.

Quando os pilotos voltaram à pista, o plano inicial era completar apenas duas voltas atrás do safety car. Mais pilotos - incluindo Lewis Hamilton - acharam que era seguro continuar a corrida nesse estágio.

No entanto, o controle de corrida ainda considerava o spray na reta Kemmel, especialmente na seção após a curva Raidillon, muito arriscado. É uma parte traiçoeira da pista icônica, onde a visibilidade é uma preocupação mesmo em condições secas. Portanto, uma volta adicional do safety car foi adicionada.

Seguiu-se uma quarta volta, mas dessa vez por um motivo diferente: se a corrida começaria com uma largada parada ou em movimento. Os torcedores naturalmente esperavam uma largada parada, e as condições climáticas podem ter sido boas o suficiente para isso, mas a FIA também teve que considerar outro fator: o próprio grid de largada - especificamente, a quantidade de água parada e o desequilíbrio entre os lados mais seco e mais úmido.

O lado mais seco tinha uma aderência significativamente melhor, enquanto o outro lado ainda tinha poças, criando uma vantagem injusta e uma possível preocupação com a segurança para metade do pelotão.

Spa expôs mais uma vez os problemas da F1 na chuva

O resultado foi um atraso de mais de 90 minutos até que a bandeira verde fosse mostrada, e Verstappen comentou: "Para mim, essa não é uma corrida com tempo chuvoso. Acho que é uma pena para todos. Você nunca mais verá essas corridas clássicas com chuva".

Acima de tudo, a tarde destacou mais uma vez as dificuldades atuais da F1 no molhado. A maioria dos pilotos ainda não gosta dos pneus de chuva pesada da Pirelli - com mais mudanças previstas para 2026 - mas o spray continua sendo o maior problema. Combine isso com a reputação de Spa e você terá a abordagem cautelosa vista no domingo.

Algumas equipes no paddock consideram-na excessivamente conservadora, mas, do ponto de vista da FIA, a segurança teve prioridade absoluta. Encontrar o equilíbrio certo entre segurança e espetáculo continua sendo uma tarefa difícil.

