A Ferrari trouxe para o GP do Japão de Fórmula 1 a asa traseira apelidada (pelo chefe de equipe Frederic Vasseur) de 'Macarena'. Mas, antes dos treinos livres de sexta-feira (27), decidiu não utilizar o inovador flap traseiro giratório, apesar de haver peças sobressalentes suficientes nas garagens de Suzuka para montar dois carros.

Os SF-26 disputarão, portanto, a terceira etapa do calendário sem grandes mudanças, mesmo que alguns rivais tenham trazido atualizações dos monopostos para o Japão.

Já no final da última temporada, Vasseur confirmou que, a menos que novos componentes fossem considerados capazes de proporcionar uma melhoria substancial no tempo de volta ou fossem baratos de transportar, a Ferrari se absteria de adicionar desenvolvimentos aos seus carros nas primeiras corridas fora da Europa.

Agora que o frete faz parte do teto orçamentário, isso forçou as equipes a planejar a introdução de novas peças com muito mais cuidado – especialmente as de grande porte. No entanto, os planos da Ferrari mudaram ligeiramente em resposta ao cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita.

Antes deste fim de semana, Charles Leclerc, sem revelar muitos segredos, admitiu que não esperava diminuir a diferença para a Mercedes em Suzuka. ]

Sem descartar esta etapa, a Ferrari está preparada para enfrentar algumas dificuldades aqui, para que possa dedicar o mês de abril – quando não haverá nenhuma corrida – a acelerar alguns dos desenvolvimentos planejados.

Entre os principais objetivos está reduzir o peso do carro antes do GP de Miami, no início de maio. Assim como vários outros carros no grid, o SF-26 ainda não atingiu o limite mínimo de peso.

A asa 'Macarena' continuará, portanto, sendo ajustada no banco de testes em Maranello: a solução, atualmente na primeira fase de desenvolvimento, ainda precisa passar por todos os testes de confiabilidade antes de ser revisada e aprimorada.

O foco da Ferrari nos treinos deste fim de semana foi melhorar a capacidade de recarga da bateria, uma área em que a equipe fica atrás da Mercedes Foto: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Na especificação atual, a Ferrari registrou um aumento no desempenho em linha reta, mas também observou que isso induzia maior instabilidade do que o design convencional quando o flap traseiro estava fechado.

Embora todos os carros de 2026 sofram alguma mudança de equilíbrio na transição entre o modo reta e o modo curva – devido à mudança da carga nos pneus e à migração do centro de pressão para a frente –, a Ferrari concluiu que o movimento da asa Macarena não estava tão bem correlacionado quanto poderia estar com o da asa dianteira.

É muito cedo para descartar a asa traseira giratória como um fracasso interessante, mas ela claramente precisa de mais trabalho, e o pensamento da Ferrari pode mudar em resposta aos desenvolvimentos em outros carros.

A asa dianteira da Mercedes continua sendo um tema de debate quanto ao fato de seu movimento em duas fases ser acidental ou deliberado, mas é legal segundo a regra e a decisão da FIA.

O acoplamento direto dos efeitos das asas dianteira e traseira à medida que elas entram e saem do modo reta significa que os dois componentes precisam ser desenvolvidos com o objetivo de funcionarem em harmonia. Isso aumenta o desafio de imitar as inovações dos outros concorrentes.

A Ferrari também trouxe para Suzuka um nov flap do halo, feita de um material diferente, para uma possível avaliação. Mas nos treinos de sexta-feira, concentrou-se em gerenciar a unidade de potência 067/6 com o objetivo de melhorar a capacidade de carregamento da bateria, que é bastante insuficiente em comparação direta com a Mercedes.

A Scuderia não planeja abandonar o conceito original do motor, que gira em torno de um compressor turbo menor, mas está disposta a usar o motor de combustão interna de forma ainda mais agressiva.

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