ANÁLISE F1: Por que Cadillac trocou chefe de equipe no meio da temporada de estreia

Mais de uma semana antes do GP da Holanda, em Zandvoort, o mundo da Fórmula 1 foi abruptamente despertado da pausa de meio de ano com a notícia de que Graeme Lowdon havia sido substituído, com efeito imediato, no cargo de chefe de equipe da Cadillac por Marcin Budkowski.

Dois elementos dessa notícia, isoladamente, não são particularmente estranhos. Para muitos no paddock, já estava claro havia algum tempo que, embora o bem-visto Lowdon tivesse sido fundamental durante a fase inicial de construção da equipe, ele não permaneceria no cargo no longo prazo.

Também não é particularmente surpreendente que a Cadillac tenha recorrido a alguém como Budkowski. O polonês formado na França acumulou experiência em diversas áreas da F1: ocupou funções técnicas em equipes como Prost, Ferrari e McLaren. Atuou na parte regulatória durante passagem pela FIA e, posteriormente, exerceu funções de liderança durante período na Alpine.

Mudança aconteceu antes do planejado

A principal questão é o momento: por que agora e por que tão cedo?

A Cadillac enfatizou tanto em seu comunicado à imprensa quanto durante a entrevista coletiva subsequente que se tratava de uma “transição planejada”, mas, mesmo assim, o momento é bastante incomum. A mudança acontece no meio das férias do verão europeu e apenas na metade da primeira temporada da Cadillac na F1, ou seja, extremamente cedo.

“Sempre que fazemos uma troca na F1, como vocês sabem, é muito difícil”, disse Towriss, concluindo, na prática, que não existe um momento perfeito para uma intervenção desse tipo.

Dito isso, Towriss admitiu que a intenção não era fazer a mudança tão cedo. Sim, a substituição de Lowdon fazia parte do plano desde o início, mas não necessariamente neste momento.

“Graeme e eu sempre conversamos sobre o fato de que haveria uma transição em algum momento”, continuou ele. “Essa decisão foi minha. E acho que existe uma janela de oportunidade muito estreita. Quando você olha para o que estamos construindo, existe uma oportunidade de construir algo novo e inovador. O que eu não queria era construir algo que já tivesse sido feito, algo antigo, e depois tentar melhorá-lo. Então acho que o momento dessa mudança chegou antes do esperado”.

Cadillac admits that it was not a mutual decision and that Lowdon was only informed on the morning of the announcement Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

A Cadillac admite que a decisão não foi tomada em conjunto e que Lowdon só foi informado na manhã do anúncio. Isso naturalmente levanta a questão de quando a Cadillac havia planejado originalmente substituir o ex-chefe.

No entanto, quando o Motorsport.com perguntou se a ideia inicial era fazer a mudança no fim da primeira temporada da equipe, Towriss preferiu não entrar em detalhes: “Eu não colocaria um prazo nisso. Acho que seria algo do tipo ‘vamos esperar para ver’”.

Na prática, algumas partes do processo foram definidas no último minuto. Budkowski revelou durante a entrevista que sequer havia tido tempo para fazer uma visita adequada à fábrica, enquanto Towriss explicou que Lowdon só foi informado na manhã anterior ao anúncio público.

“Graeme e eu conversamos esta manhã, então acho que foi uma conversa muito recente nesse sentido”, disse Towriss, acrescentando que a decisão não havia sido tomada de comum acordo.

Segundo a Cadillac, os resultados atuais não tiveram influência na decisão. Em vez disso, uma das considerações foi o fato de que um novo chefe de equipe ainda pode influenciar ativamente o projeto de 2027 nesta fase, enquanto isso seria praticamente impossível caso a mudança de liderança acontecesse mais tarde.

IA, comunicação e GM: por que a mudança é necessária

Mais interessante do que o momento da mudança é entender por que a Cadillac acredita que precisa de um tipo diferente de liderança para a próxima fase da equipe — e por que escolheu Budkowski.

Embora o cenário competitivo na pista seja bastante animador para uma estreante, talvez até melhor do que o esperado, existem áreas nos bastidores que precisam ser aprimoradas. Entre elas está a comunicação dentro da fábrica: evitar a formação de grupos separados dentro da equipe e garantir que os diferentes departamentos trabalhem juntos da maneira mais eficiente possível.

Towriss argues that, in this new phase, the American team needs a different kind of leadership Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Towriss argumenta que, nesta nova fase, a equipe americana precisa de um tipo diferente de liderança.

“Muitas dessas questões, que existem em diferentes graus, acredito que sejam problemas naturais de uma equipe em fase inicial de desenvolvimento”, avaliou. “Acho que, em organizações novas, a comunicação sempre será um ponto importante a ser aprimorado, garantindo que as coisas estejam organizadas corretamente, alinhadas corretamente e mantendo a moral durante essa fase de construção. Portanto, esses problemas são esperados".

Além do elemento humano, Towriss acredita que ainda existe muito potencial inexplorado dentro da General Motors. Isso se aplica, por exemplo, à inteligência artificial e às ferramentas que a GM possui nessa área. Towriss também acredita que Budkowski pode aproveitar esses recursos melhor do que a Cadillac conseguiu até agora.

Questionado pelo Motorsport.com sobre o que estava buscando para a próxima etapa, Towriss esclareceu: “Quando olhamos para o futuro, estamos pensando em um modelo com um chefe de equipe técnico muito forte. E, se você olhar para o histórico de Marcin, para o que ele conquistou na F1, ele certamente se encaixa nesse perfil.”

“Além disso, acho que o período que Marcin passou afastado da F1 lhe proporciona uma perspectiva para analisar tanto a forma como a F1 evoluiu e se desenvolveu quanto os recursos disponíveis na General Motors e na TWG, e realmente pensar em como pode ser a visão de futuro de uma equipe”.

E é justamente nesse último ponto que a IA entra em cena: “O papel da IA e de coisas desse tipo, acho que apenas arranhamos a superfície do conjunto de ferramentas que a GM tem a oferecer à F1 por meio da Cadillac. Portanto, acho que há mais trabalho a ser feito nessa área.”

A IA também foi um dos pontos enfatizados por Budkowski durante sua primeira aparição a imprensa como chefe da Cadillac. Na visão dele, a equipe do futuro será muito diferente das atuais.

“Há muitas mudanças acontecendo na F1 e também na sociedade, com a IA assumindo muitas funções”, afirmou. “Acho que isso está chegando à F1, mas estamos bem no começo disso. Mas acredito que as equipes do futuro serão muito diferentes daquilo que são hoje.”

Towriss acredita que as ferramentas da GM ainda não foram utilizadas em todo o seu potencial e a tarefa de Budkowski é trabalhar nos dois aspectos simultaneamente: melhorar o desempenho do carro de 2026 e solucionar os problemas de confiabilidade — algo que ele classificou como “urgente” — enquanto, ao mesmo tempo, prepara a equipe americana para o futuro e extrai mais das tecnologias disponíveis dentro da GM.

Isso está relacionado à ambição da Cadillac de deslocar ligeiramente o centro da equipe em direção aos Estados Unidos. Não retirando nada da estrutura de Silverstone, mas aproveitando outras tecnologias e conhecimentos disponíveis em solo americano.

Towriss believes that GM’s tools have not been utilised to their full potential so far Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Obviamente, com a concentração de talentos da F1 no Reino Unido, a maior parte de nossas contratações aconteceu lá, e estamos avançando para uma fase mais centrada nos Estados Unidos. Isso não significa transferir pessoas, mas continuar expandindo a organização em outros locais”, explicou Towriss.

Junto com os problemas iniciais de comunicação, essa será uma das tarefas mais importantes de Budkowski. A Cadillac acredita que, apesar de a equipe ainda estar começando, existe potencial que não está sendo aproveitado e é justamente esse potencial dentro da GM que Budkowski precisará explorar no longo prazo.

Ao mesmo tempo, a mudança mostra que ninguém na F1 está completamente seguro em seu emprego e que sempre existe a necessidade de entregar resultados — mesmo quando se está construindo uma equipe de F1 do zero e se poderia imaginar que há tempo de sobra.

Budkowski must balance his short-term tasks – particularly resolving Cadillac's reliability issues – with setting out a long-term vision for the team Photo by: Cadillac Communications

A justificativa da Cadillac não é totalmente ilógica e se encaixa em uma tendência mais ampla de as equipes de F1 recorrerem cada vez mais a líderes técnicos, talvez em parte seguindo exemplos bem-sucedidos, mas, para uma estreante, o momento da mudança continua sendo impressionante.

Acima de tudo, isso mostra o quanto a F1 pode ser implacável, mesmo durante as férias e para a equipe mais nova do grid.

Kimi é o MELHOR do ano? Qual o PIOR? E BORTOLETO? Nicolas Costa conta CAUSO na casa de DONO da GLOBO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!