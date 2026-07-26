ANÁLISE F1: Por que Hamilton larga em 5º na Hungria, sem se 'beneficiar' da punição de Antonelli?

Muitos fãs estão se perguntando por que Lewis Hamilton foi posicionado atrás de Max Verstappen no grid de largada para o GP da Hungria de Fórmula 1 deste domingo, apesar da punição a Andrea Kimi Antonelli.

Após a classificação para o GP da Hungria de Fórmula 1, dois pilotos, simplesmente líder e vice-líder do campeonato, estavam sob investigação. Pouco depois veio a confirmação de que Hamilton (segundo no Q3) estava punido em três posições para a prova deste domingo por atrapalhar Oscar Piastri em volta rápida.

Antonelli (quarto no Q3) também recebeu essa sanção, mas por não tirar o pé o suficiente em uma zona de bandeira amarela causada pela rodada de Verstappen.

Uma vez impostas essas duas penalidades, a FIA pôde então publicar os resultados finais da classificação e, mais importante, o primeiro grid de largada provisório (sem considerar possíveis violações de parque fechado). No momento, os 10 primeiros do grid são os seguintes:

Essa ordem gerou dúvidas entre vários fãs, que questionaram a posição de Hamilton no grid; antes da penalidade de Antonelli, ele parecia destinado a largar atrás de Oscar Piastri e à frente de Max Verstappen.

Seguindo essa lógica, a penalidade de Antonelli, aplicada posteriormente, não deveria ter alterado isso, a não ser para permitir que os três pilotos mencionados subissem uma posição, o que teria resultado em: 3. Piastri, 4. Hamilton e 5. Verstappen.

Esse raciocínio não carece de mérito, pois é, de fato, um resquício de como as penalidades costumavam ser impostas e de como costumavam determinar a ordem do grid. No entanto, não é assim que funciona.

Um procedimento claro para definir o grid

Hamilton não desfrutou do segundo lugar por muito tempo Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

O parágrafo (b) do Artigo B2.5.4 do Regulamento da Fórmula 1 estabelece um procedimento bastante claro sobre como o grid de largada deve ser determinado. Aqui está o texto completo; em seguida, vamos aplicá-lo na prática:

“Partindo de um grid nominalmente vazio, as posições dos pilotos no grid serão atribuídas seguindo a seguinte sequência de etapas:

i. Os pilotos classificados que tiverem 15 ou menos penalidades de grid acumuladas e ainda não cumpridas para a Corrida, impostas nos últimos doze (12) meses, receberão uma posição temporária no grid igual à sua classificação na Qualificação mais a soma de suas penalidades ainda não cumpridas. Se dois ou mais pilotos compartilharem uma posição temporária no grid, sua ordem relativa será determinada de acordo com sua classificação na Qualificação, sendo que o piloto mais lento manterá a posição temporária no grid que lhe foi atribuída, e os demais pilotos receberão posições temporárias no grid imediatamente à frente dele.

ii. Após a atribuição das posições temporárias no grid aos pilotos penalizados, de acordo com (b)(i), os pilotos classificados não penalizados receberão qualquer posição não ocupada no grid, na sequência de sua classificação na Qualificação.

iii. Após a atribuição das posições no grid aos pilotos classificados não penalizados, os pilotos penalizados com uma posição temporária no grid, conforme definido em b. i., serão promovidos para preencher qualquer posição não ocupada no grid.

iv. Os pilotos classificados que acumularam mais de 15 penalidades cumulativas de posição no grid não cumpridas para a Corrida, impostas nos últimos doze (12) meses, largarão atrás de qualquer outro piloto classificado. Sua posição relativa será determinada de acordo com sua classificação na Qualificação.

v. Os pilotos não classificados que tenham sido autorizados a participar pelos Comissários receberão posições no grid atrás de todos os pilotos classificados. Suas posições relativas serão determinadas de acordo com o Artigo B2.4.3b.”

No caso da Hungria, os dois últimos pontos não são relevantes: nenhum piloto recebeu uma penalidade no grid de mais de 15 posições, e nenhum piloto precisou ser reintegrado pelos comissários (como ocorre quando um piloto não consegue marcar um tempo no Q1 ou quando marca um tempo superior a 107% do tempo mais rápido no Q1).

Agora, vamos aplicar as três primeiras etapas à sessão deste sábado.

Etapa i:

Em um grid vazio, primeiro posicionamos os pilotos penalizados – ou seja, Hamilton e Antonelli – simultaneamente, combinando suas posições originais com suas penalidades. Isso resulta na seguinte tabela:

Posição Piloto 1. 2. 3. 4. 5. (2º +, penalidade de 3 posições) Hamilton 6. 7. (4º +, penalidade de 3 posições) Antonelli 8. 9. 10.

Etapas ii e iii:

Usando essa tabela, vamos agora preencher as vagas vazias, uma a uma, com os pilotos que não receberam penalidades, na ordem do Q3. Isso resulta na tabela a seguir, na qual podemos ver que não há vagas em aberto, o que nos permite prosseguir diretamente para a etapa iii:

Posição Piloto 1. Norris 2. Leclerc 3. Piastri 4. Verstappen 5. (5. (2º +, penalidade de 3 posições) Hamilton 6. Russell 7. (4º +, penalidade de 3 posições) Antonelli 8. Hadjar 9. Lindblad 10. Hülkenberg

Uma vez concluídas essas etapas, o top 10 está, portanto, definido e corresponde à lista publicada na noite de sábado.

O que causou a confusão?

78 Impedido por Hamilton na qualificação, Piastri ganhou duas posições graças às penalidades. Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A situação que causou tantas dúvidas para vários fãs decorre do fato de que, na percepção de algumas pessoas, o grid é definido inteiramente antes que as penalidades sejam aplicadas em uma ordem específica. Costumava ser assim; no entanto, era uma situação em que, potencialmente, certas punições se tornavam ineficazes quando havia várias sanções afetando os pilotos em questão.

De acordo com a abordagem atual, que envolve primeiro “fixar” as posições dos pilotos penalizados com 15 posições ou menos, as autoridades têm certeza de que, na maioria dos casos, os pilotos cumprirão efetivamente a punição imposta a eles no grid, independentemente de quaisquer outras mudanças ao seu redor.

Assim, acontecesse o que acontecesse, uma vez penalizado, Hamilton estava destinado a largar em quinto. Como a penalidade de Antonelli foi aplicada ao mesmo tempo que a dele — e, portanto, antes mesmo de os outros pilotos terem sido posicionados no grid provisório —, a questão de saber se o heptacampeão deveria ficar atrás ou à frente de algum piloto específico era irrelevante. A única coisa que importava era que ele tinha que estar em quinto no grid.

Uma vez confirmado isso, os outros pilotos foram simplesmente designados para as posições vagas no grid, o que significou que Verstappen (sexto no Q3) subiu duas posições como resultado. No entanto, é verdade que, se Hamilton tivesse sido o único piloto penalizado, ele teria largado atrás de Piastri e à frente do holandês… mas ainda assim na quinta posição.

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