Desde a primeira corrida da temporada 2026 de Fórmula 1, as vibrações já vêm incomodando a Aston Martin e a Honda. As consequências são duplas. Inicialmente, as vibrações causaram danos à bateria, resultando em problemas de confiabilidade e quilometragem muito limitada para a equipe sediada em Silverstone.

Além disso, o problema tem causado questões médicas para Fernando Alonso e Lance Stroll, com o bicampeão mundial afirmando em Xangai que “começou a perder toda a sensibilidade nas mãos e nos pés” antes de abandonar o GP da China.

Durante sua corrida em casa, em Suzuka, no Japão, a Honda reconheceu que o impacto dessas vibrações não havia sido totalmente visível no dinamômetro.

“Durante os testes de pré-temporada da Honda no Bahrein, identificamos um problema significativo de vibração”, disse o presidente da HRC, Koji Watanabe, à mídia, incluindo o Motorsport.com.

“No que chamamos de dinamômetro de veículo real, o nível de vibração não era particularmente alto. No entanto, assim que a unidade de potência foi integrada ao carro real e colocada na pista, surgiram vibrações muito intensas".

A Honda afirma que as vibrações pareciam estar em um “nível aceitável” durante os testes de dinamômetro, mas que o quadro real só ficou claro quando a unidade de potência foi integrada ao chassi da Aston.

Mitigar o efeito sobre os pilotos levará mais tempo

Isso também tornou a questão mais difícil de resolver, já que a Honda contava apenas com dados muito limitados dos testes intertemporadas, enquanto a interação com o chassi não podia ser totalmente reproduzida em um ambiente virtual.

“Depois disso, não conseguimos realizar mais nenhum teste em pista antes da abertura da temporada”, admitiu Watanabe . “Em vez disso, testamos várias medidas corretivas na bancada de testes e levamos uma dessas soluções para a corrida de abertura, onde ela mostrou algum efeito".

Koji Watanabe, presidente, CEO e diretor representante da Honda Racing Corporation Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Na segunda corrida, esse efeito melhorou ainda mais. A chamada agressividade das vibrações sobre a bateria foi agora significativamente reduzida. Ainda não é o ideal, mas já não estamos num nível em que a bateria esteja a ser danificada".

Isso significa que parte do problema de confiabilidade foi resolvida, ou pelo menos tornou-se menos grave para a bateria, mas o GP da China mostrou que isso é apenas parte da história. O impacto físico sobre os pilotos permanece, e Watanabe admitiu que resolver isso levará mais tempo.

“Nosso foco principal tem sido reduzir o impacto das vibrações na bateria. Daqui para frente, também trabalharemos para mitigar as vibrações que afetam o piloto. No entanto, isso levará mais tempo. Como ainda não identificamos totalmente a causa raiz, a única abordagem é prosseguir passo a passo".

Ajuda necessária no lado do chassi

Como o problema só se tornou evidente depois que o motor foi integrado ao chassi – e não quando a Honda testou a unidade de potência separadamente no dinamômetro –, a fabricante japonesa afirma que precisa da ajuda da Aston Martin para resolvê-lo. Isso diz respeito à interação com o chassi, que precisa ser aprimorada em várias áreas.

“Acredito que sim. Enrico Cardile também está trabalhando em estreita colaboração conosco no momento. Isso não é algo que possa ser resolvido apenas pela unidade de potência, então, no que diz respeito à vibração, estamos lidando com isso juntos, com um entendimento comum do problema”, disse Watanabe.

A comunicação eficaz entre ambas as partes é crucial nesse sentido, mas Watanabe enfatizou que um bom progresso está sendo feito nessa frente.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“As pessoas responsáveis pelo trabalho diário estão atuando bem, mantendo uma comunicação próxima. É por isso que acreditamos ser importante apoiá-las, promovendo uma parceria aberta e colaborativa que lhes permita trabalhar de forma eficaz".

Resolver os problemas de vibração é crucial para, em primeiro lugar, conseguir terminar as corridas, mas a Honda sabe que este é apenas o primeiro passo de uma curva de aprendizado íngreme. Depois disso, o foco mudará para melhorar o desempenho puro, enquanto Adrian Newey já deu a entender que o trabalho no motor de 2027 também está se aproximando.

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