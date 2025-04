O sorriso no rosto de Lewis Hamilton do começo da temporada desapareceu. Muito se questiona: de que adianta a Ferrari ter um heptacampeão em seu carro se ele parece "fervido"? Se a situação estivesse acontecendo na Red Bull, provavelmente, eles já teriam lhe mostrado a porta de saída com agradecimentos e despedidas.

Porém, não estamos falando de um novato na Fórmula 1. Falamos de um heptacampeão mundial que está dando seus primeiros passos em Maranello depois de 12 anos com a Mercedes. Então, o que há de errado? Por que as coisas não estão simplesmente 'clicando'?

No aspecto da comunicação e marketing, Lewis teve um desempenho admirável, atraindo para a Ferrari uma atenção mundial que talvez nunca na história tenha sido atraída para a Scuderia. John Elkann e Benedetto Vigna tiveram a confirmação de como o dinheiro investido na operação de Hamilton foi bem gasto.

Lewis, com certeza, é um extraordinário homem de marketing, mas é, acima de tudo, um sete vezes campeão mundial. Um piloto que está longe de se enferrujar com a idade. Na corrida Sprint do GP da China, ele inventou uma pole position e deu à Ferrari uma vitória cristalina, dando a percepção do início de um ciclo. Nada poderia estar mais errado.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

A Ferrari SF-25, criada na Gestione Sportiva para ser o "carro para Lewis", é uma decepção. O carro não apresenta downforce em comparação com a McLaren, mas a Red Bull e a Mercedes também colocaram seus 'focinhos' na frente da equipe vermelha com frequência. Fred Vasseur parece um adivinho com um galho na mão, esperando encontrar o potencial oculto que Loic Serra lhe prometeu, mas que não sai do poço.

Charles Leclerc, que cresceu em Maranello com pão e carros cheios de problemas, conta com um talento natural sem limites e uma capacidade de recarga de bateria mental sem igual, mas há alguns GPs ele vem repetindo um mantra que deveria soar como um alarme:

"A decepção é grande porque é uma pista na qual tínhamos muitas expectativas. Hoje há a confirmação de que nos falta potencial em geral. Posso tirar o máximo proveito do carro, mas o que encontrei torna isso muito difícil. Se olharmos para minha volta, acho que quase bati no muro pelo menos duas vezes".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

O monegasco coloca a SF-25 em quarto lugar no grid de Jeddah, 376 milésimos abaixo da incrível pole position de Max Verstappen. Digamos que os quase quatro décimos tirados são o limite do carro, sem contar o quanto Leclerc tira para mascarar alguns centésimos a mais de déficit.

E Hamilton? No geral, ele subiu para o sétimo lugar depois de ficar fora do top 10, mas é o meio segundo de Leclerc que pesa como uma pedra. Isso não se deve ao potencial do carro, mas à sua adaptação à Ferrari, não apenas ao SF-25.

Queremos dar a Leclerc alguns décimos a mais de desempenho na volta seca pelo valor que a diferença de idade pode ter assumido ao longo do tempo? Bem, então precisamos encontrar os outros três décimos que faltam, que geralmente são ainda maiores.

E aí você entra em um campo minado: "Tudo o que eu tento não funciona. Eu estava otimista depois do último fim de semana de corrida e esperava explorar algumas das coisas que aprendi no Bahrein, mas elas não funcionaram. No mínimo, consegui ficar entre os 10 primeiros".

Desde o primeiro dia em que pilotou uma Ferrari, Hamilton sempre reclamou do freio motor. Um aspecto técnico que é menos incisivo em um motor turboalimentado do que em um naturalmente aspirado e deveria ser ainda menos em uma unidade de potência, onde, ao frear, não apenas o sistema de freio mecânico clássico atua, mas também o freio por fio, ou seja, o sistema hidráulico controlado eletronicamente que distribui a energia gerada pelo MGU-k e a dos discos e pastilhas na medida certa.

Se tudo estiver funcionando corretamente, o piloto deve ter a sensação de frear no limite, o que deve ser repetível, sem 'sentir' como o BBW distribui a ação combinada.

Comparação de telemetria entre Hamilton e Leclerc na classificação de Jeddah

Lewis, por outro lado, parece estar sofrendo com um terceiro elemento nessa transição complicada, que seria o freio motor 066/15. O que é isso? Ao longo dos anos da era Mercedes, Hamilton aperfeiçoou uma técnica de pilotagem em uma curva de torque que foi descrita como... puntiforme, resultado de muito ajuste fino.

O Brixworth PU tem uma entrega de potência resultante de uma curva contínua muito suave, enquanto a ação do motor de 6 cilindros turboalimentado da Ferrari é decididamente mais brutal. No gráfico de telemetria de Gianluca D'Alessandro, comparando a volta de Hamilton com a de Leclerc, surgem alguns dados interessantes que valem a pena ser analisados.



Hamilton na frenagem pode sentir um inesperado de torque imprevisto que aumenta a distância de frenagem, enquanto a sensação do piloto seria a de levar a fase de frenagem mais para dentro da curva. O efeito é que ele sofre o inevitável understeer, amplificando a saída reta endêmica do carro vermelho, o que significa que ele tem de ir mais longe sem alcançar facilmente a linha da curva. O fenômeno fica claro nas curvas 4, 11 e 22-23.

E, como resultado, tendo que usar um ângulo de direção maior, ao acelerar, você pode ver que Lewis tem que esperar para colocar o pé no acelerador, tornando-o mais lento mesmo em certas retas. Obviamente, os pneus sofrem com essas mudanças de carga. Uma solução seria simples se os motores não estivessem congelados pelos regulamentos.

As intervenções mecânicas, portanto, são proibidas, enquanto as intervenções no mapeamento da ECU são complicadas, porque até mesmo o gerenciamento do híbrido é planejado de forma a oferecer o máximo de desempenho ao longo de uma volta, e basta um nada para perder dois momentos importantes.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Lars Baron - Motorsport Images

Portanto, Hamilton deve aprender a mudar seu estilo de pilotagem, freando um pouco mais cedo do que seus instintos lhe dizem em busca do máximo desempenho. Encontrar um equilíbrio em um carro que não tem muito equilíbrio por si só se torna uma tarefa complicada. E não será nenhuma surpresa se o desempenho de Lewis mudar na corrida, onde não é necessário forçar a frenagem a cada curva, mas é possível administrar o ritmo para não queimar os pneus.

No Bahrein, o inglês, com o segundo conjunto de médios, teve um ritmo muito mais competitivo, um sinal de que certamente não é a classe que deve ser questionada, mas sim a abordagem com a qual Lewis se aproxima da volta rápida em particular.

